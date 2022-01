Vecinos de los Barrios Zavaleta y 21 – 24 quieren más acciones del gobierno porteño

now playing

Son las organizaciones sociales, políticas y comunitarias que piden asistencia alimentaria para familias aisladas por Covid 19, incorporación de trabajadores en los centros de Salud y una obra integral para resolver la falta de agua.

Los vecinos de los barros 21-24 y Zavaleta ubicado en el barrio porteño de Barracas, perteneciente a la Comunca 4, nucleados en organizaciones sociales, políticas y comunitarias, exigieron políticas públicas ante la nueva ola de Covid-19 a los Ministerios de Salud y de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.

En un comunicado que emitieron en sus Redes Sociales detallaron los motivos principales de los diferentes reclamos: “Asistencia alimentaria ya para las familias aisladas; ampliación de trabajadorxs de la salud en los CeSAC, CEMAR, Hospitales y Centros de Testeos con debidos reemplazos; obra integral para resolver la problemática de la falta de agua; hoteles para aislarnos de forma segura; reconocimiento e insumos sanitarios para las promotoras de salud, género y trabajadores de comedores”, y agregaron que “como es de público conocimiento estamos atravesando uno de los picos de contagio de Covid-19 más altos desde el inicio de la pandemia, el 4/01 se registraron a nivel nacional más de 80 mil casos positivos y en la CABA 11.142”

Asimismo, detallaron la situación que se vive en los barrios “en la Ciudad en general y en nuestro barrio en particular los centros de testeo, DETECTAR y UFU están saturados. Ello se explica por el aumento de casos, pero también por la falta de trabajadorxs en los espacios de salud, hospitales, salitas, y la falta de insumos necesarios para la atención. Frente a los contagios del personal de salud, tampoco hay reemplazos que sostengan los lugares abiertos; por ejemplo, estamos sin farmacia en el CEMAR dado que la farmacéutica está aislada, y no hay reemplazos para sostener ese lugar. Por otro lado, se redujo el horario de atención hasta las 14 hs y antes era de 8 a 20 hs, lo cual no llega a atender la demanda, por ello consideramos indispensable la extensión del horario de realización de test que va de la mano con la necesidad de incorporar más trabajadorxs”.

En ese sentido enfatizaron en que “la situación de hacinamiento no ha cambiado desde el inicio de la pandemia al hoy, ¡no tenemos donde aislarnos porque no tenemos lugar! Muchas y muchos vivimos con familiares de riesgo, y no tenemos ninguna posibilidad de separarnos en nuestras viviendas. Necesitamos que los hoteles de aislamiento vuelvan a restablecerse de manera urgente”.

En su comunicado, también hicieron hincapié para reclamar por una obra que mejore el sistema de agua de los barrios: “Por otro lado, aunque no menos importante, en la Villa 21-24 y Zavaleta desde hace años que exigimos una obra de agua integral que solucione la falta de este suministro. Muchos y muchas vecinas de distintos sectores pasamos horas, y hasta días, sin agua. Siendo ésta un elemento esencial para la prevención e indispensable para poder mantenernos aislados en nuestras casas. Le preguntamos al Gobierno de la Ciudad, ¿cómo hacemos para aislarnos y cuidar a otros y otras si no tenemos agua en casa?”.

También mencionaron que las organizaciones “batallan desde el inicio de la pandemia, es la falta de asistencia alimentaria para las familias aisladas. Ya lo dijimos una y otra vez, además de la situación sanitaria, el aumento de casos, el hambre no cesa, la situación económica sigue siendo dramáticas para muchas familias que vivimos en la villa, y ¿tenemos que aislarnos sin la asistencia alimentaria por parte del gobierno? Otra vez somos las organizaciones quienes estamos al pie del cañón, viendo la necesidad de cada vecino y vecina para que no le falte nada y pueda cumplir con el aislamiento”.

En la última parte se observan todas las organizaciones que adhieren a este comunicado, entre otras, estas agrupaciones: Comité de Emergencia Villa 21-24 y Zavaleta; Junta Vecinal TTT Villa 21-24; Curas Villeros de la Parroquia Caacupe Villa 21-24 y Zavaleta; Mesa de Salud y Hábitat Villa 21-24 y Zavaleta; CTD Aníbal Verón; La Cámpora; El Hormiguero; Asociación Civil Chula.

