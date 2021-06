Día de furia en Caballito: Quedó detenido tras romper una concesionaria

Para Jorge Gómez fue un día de una película de Hollywood donde el protagonista se exaspera y comete delitos agotado por la burocracia cotidiana.

En este caso, pasó en el barrio de Caballito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando un hombre llamado Jorge Gómez denunció que lo estafaron con un plan de ahorro y fue hasta la concesionaria de Fiat y rompió varios autos 0 km que estaban en exhibición.

El relato comienza en el año 2016, cuando Gómez había pagado solo cuatro cuotas de un plan para comprar un automóvil de la firma italiana, en su relato el comprador cuenta que le habían dicho que podría abonar cuatro cuotas del plan y si entregaba el 30 por ciento del valor del vehículo, en ese entonces un valor de $ 70.000, le adjudicarían el 0 km.

Entonces, una vez abonadas las primeras cuatro cuotas del plan, Gómez se apersonó a la concesionaria y quiso abonar el valor que le habían propuesto por el 30 por ciento del valor total del valor y su intención era retirar el vehículo. Fue ahí que comenzó la travesía, cuando le respondieron que aún abonando el precio pactado debía esperar entre dos y tres meses para recibir el auto. Por lo cual Gómez planteó que no fue lo pactado de antemano y pidió que le regresaran el valor de las cuatro cuotas ya abonadas, con un valor total de $10.000. La agencia le respondió que debía esperar hasta la cuota 74 para solicitar la devolución, o sea, casi seis años para recuperar el dinero.

Finalmente, Gómez relató que la semana pasada lo llamaron desde la concesionaria porque se había cerrado el círculo del plan y que se acercara al local ya que le podrían devolver el dinero. El hombre se acercó al local y se llevó una sorpresa: le ofrecieron usar esos 10.000 para un plan de ahorro nuevo o devolverle el dinero recién en un año. Esta respuesta de la agencia desencadenó su reacción.

Lo que siguió quedó registrado en la cámara que tenía una empleada de la concesionaria. Gómez primero le pegó una patada en la puerta izquierda a un vehículo rojo. Luego, tomó una silla y la arrojó contra la ventanilla del mismo rodado. El hombre continuó con la agresión: agarró un cartel de acero y comenzó a golpear el parabrisas del mismo rodado hasta astillarlo en su totalidad.

Tras este hecho ocurrido en el lugar se hicieron presente oficiales de la policía federal, y de la Ciudad, el hombre que dañó el establecimiento fue trasladado a la Comisaría de la zona, el mismo no ofreció resistencia alguna, la detención fue ordenada por la Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 26, donde permaneció 2 días preso.

Gómez dijo “vine a buscar los diez mil pesos que me correspondía, pero me los negaron, sé que estuve mal al romperle un auto 0 Km, y el negocio de venta, pero me dio mucha bronca que me mientan los dueños, y por eso fue mi reacción violenta, no soy una persona de enojarme así, pasa que estoy sin trabajo, por ende, necesitaba el dinero, ellos me ofrecieron otra cosa, a su vez me dijeron que si quería el dinero debía esperar un año más.” Según relató el hombre al canal de noticias TN.

Por otro lado, desde la concesionaria relataron que nunca se esperaron que el hombre reaccionara de ese modo, tampoco se justifica que destruyera el negocio y un auto 0km, y que por un tiempo deberán cerrar para arreglar el local, “de verdad estamos asombrados” dijo uno de los dueños de la concesionaria. Se le consulto: ¿crees que tan solo 48 hs de prisión está bien?, dijo “eso depende de la comisaría y fiscal que tenga el caso, pero nosotros debemos ocuparnos primero de arreglar nuestro local, para poder seguir trabajando. Esperemos que esto no vuelva a ocurrir nunca más, somos gente de bien, y ojalá regrese porque queremos llegar a un acuerdo, pero en buenos términos sin violencia”. Prosiguió diciendo: “La empresa posee varias sucursales, lleva muchos años atendiendo al público, como vez este es un local donde pasa mucha gente esperamos recomponerla rápido”.

