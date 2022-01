EFEMÉRIDES DEL MES DE ENERO 2022

now playing

now playing

now playing

now playing

1 de enero

Año nuevo

1871

Comienza a regir el Código Civil Argentino obra del jurisconsulto cordobés Dalmacio Vélez Sarsfield

1905

Se funda el Club Atlético Independiente

1910

Se funda el Club Argentinos de Vélez Sarsfield, tres años después recibe el nombre con el que se conoce hoy Club Atlético Vélez Sarsfield su primer presidente fue el Sr. Luis Barreda

1970

Se pone en circulación el nuevo peso Ley 18,188 que equivale a cien pesos moneda nacional.

1992

El peso argentino reemplaza al austral

1995

Entra en vigencia el MERCOSUR integrado en ese momento por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

1999

El euro pasa a ser la moneda única de 11 países de la Unión Europea

2 de enero

1823

Se funda la Sociedad de Beneficencia

1833

toma posesión por la fuerza de las Islas Malvinas

1874

Epidemia de cólera en Buenos Aires

2002

Eduardo Duhalde asume como presidente del país en un momento de crisis institucional

3 de enero

1883

Por decreto del gobierno de la Provincia de Buenos Aires se declara Ciudad al pueblo de Belgrano, hoy uno de los barrios más populosos de nuestra ciudad.

1915

Se funda el Club Atlético Lanús al unirse los dos populosos clubes Club Social Progreso y Lanús United

4 de enero

1822

Se prohíben las corridas de toros en Buenos Aires sin permiso policial

1870

Aparece en Bs.As. el primer número del diario La Nación, fundado por Bartolomé Mitre quien adoptó el lema “La Nación será una tribuna de doctrina” La imprenta, oficina de redacción y administración estaban situadas en la calle San Martín 124

1938

Se inaugura la Casa del Teatro patrocinada por la cantante lírica portuguesa Regina Pacini de Alvear, esposa de Marcelo T. de Alvear quien fuera presidente de la Nación entre 1922 y 1928. En esta casa se ofrece alojamiento gratuito a actores y actrices

5 de enero

1860

Se reúne la Convención encargada de reformar la Constitución Nacional de 1853

1898

Nace en Buenos Aires el notable pintor Enrique Policastro, caracterizado por sus ranchos abandonados en la llanura, bajo cielos tormentosos y sus personajes de pueblo. Murió en la capital el 27 de junio de 1971

1904

Se funda la Liga Naval Argentina

1904

Nace en Buenos Aires la novelista, cuentista, dramaturga y periodista Luisa Mercedes Levinson, participa del movimiento del realismo mágico, excéntrica e imaginativa. Es la única escritora que escribió un cuento junto a Jorge Luis Borges en 1955 “La hermana de Eloísa” . Entre sus novelas encontramos “La casa de los Felipes”, “Concierto en mi” entre otras, de sus obras teatrales mencionaremos “Tiempo de Federica, “ Julio Riestra ha muerto”. Falleció el 4 de mayo de 1988.

1939

Muere por su propia mano el abogado y político rosarino Dr. Lisandro de la Torre fundador del Partido Demócrata Progresista. Había nacido el 6 de diciembre de 1868

6 de enero

Celebración de las Fiestas de Epifanía y Santos Reyes Magos .

1911

Se funda el Club Almagro estableciendo su sede en Medrano 522

1927

Fallece Gustavo Angel Riccio tenía sólo 27 años. Este poeta, periodista, traductor, narrador fue el integrante más joven del llamado grupo literario de Boedo. Amaba la música tanto como la poesía. Poseía una notable cultura general cimentada en el hábito de la lectura. Había nacido el 4 de abril de 1900.

1943

Nace en Mar del Plata (prov de Bs As.) Osvaldo Soriano, escritor argentino, autor de obras como Triste, solitario y final, No habrá más penas ni olvidos, A sus plantas rendido un león y Una sombra ya pronto serás. Falleció en Bs As el 29 de enero de 1997.

2002 Se deroga la Ley de convertibilidad

7 de enero

Día de la simpatía

Día del coleccionista

1919 La situación de los obreros de los talleres Vasena se agrava, dando inicio a la Semana Trágica. Que transcurre entre el 7 y el 14 de enero dejando un saldo de 700 muertos y 4.000 heridos.

8 de enero

1855

1914

El dúo Gardel – Razzano debuta en el teatro Nacional de Buenos Aires

1928

Fallece Juan B Justo de un síncope cardíaco en su chacra de Los Cardales. Fue cirujano. Fundador del Partido Socialista y el diario La Vanguardia .Había nacido en Buenos Aires el 28 de junio de 1865

1971

Muere Armando Discépolo, creador del grotesco criollo teatral, hermano de Enrique Santos Discépolo Autor de obras teatrales Mateo; Stéfano: Mustafá: Relojero; etc. Había nacido en Buenos Aires el 18 de septiembre de 1887

1982

Fallece en la ciudad de Tandil Alvaro Yunque.(Arístides Gandolfi Herrero)fue uno de los impulsores de la generación del 22 e integrante del grupo literario de Boedo, una de las figuras centrales de los llamados escritores sociales. Abarcó todos los géneros: poesía, cuento, historia, novela, teatro, crítica, ensayo. Su amor por la ciudad, la gente, los barrios y sus modestas viviendas fue tema de muchos de sus trabajos. Había nacido en la ciudad de La Plata el 20 de junio de 1889.

9 de enero

1927

Nace el escritor y periodista Rodolfo Walsh autor de cuentos y relatos policiales, precursor del nuevo periodismo. Entre sus obras figuran Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo? entre otras. Colaboró con las revistas Leoplán, Vea y lea, Panorama, Primera Plana. Fue asesinado luego de haber enviado una carta abierta a la Junta Militar.

1977

Fallece Julio A. Camilloni frecuentó la Peña Pacha Camac animada por José González Castillo. Admirador de los poetas de la Escuela de Boedo. Había nacido en Italia el 11 de mayo de 1911, pero vivió en Buenos Aires desde los tres meses de edad. Autor del poemario “Camilloni con y sin música” y de numerosas canciones, tangos y milongas que gozaron de renombre y popularidad

10 de enero

Día del trabajador del transporte de pasajeros. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la Unión Tranviarios , el 10 de enero de 1919, primer sindicato nacional de la actividad

1957

Muere Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila de María del Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, una poetisa, feminista y pedagoga chilena. Había nacido en Chile el 7 de abril de 1889.

2010

Muere María Elena Walsh poeta, escritora, cantautora, dramaturga y compositora de músicas y letras de numerosas canciones, entre ellas varias canciones infantiles, Había nacido el 1 de febrero de 1930

12 de enero

Dia del trabajador: pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de este gremio

1899

La fragata argentina Presidente Sarmiento inicia su primer viaje de circunnavegación al mando del Capitán de Fragata Onofre Betbeder, fue el más largo de su historia recorriendo 48.500 millas náuticas tardando un tiempo de 21 meses y 10 días, llegando a amarrar en 71 puertos. Fue el primer buque escuela moderno de la República Argentina

1920

Muere en Rosario, provincia de Santa Fe, el músico Cayetano Alberto Silva, autor de la Marcha de San Lorenzo y musicalizador de obras teatrales de su amigo Florencio Sánchez. Fue director de banda del Regimiento 7 de Infantería de Rosario. Había nacido en San Carlos, departamento de Maldonado (Uruguay) el 7 de agosto de 1868

13 de enero 1875

Aparece el semanario de la colectividad irlandesa en la Argentina The Southern Cross, una de las publicaciones más antiguas del país

1896

Se crea la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Son las autoridades de la nueva institución: Bartolomé Mitre, Bernardo de Irigoyen, Carlos Pellegrini, Rafael Obligado, Paul Groussac, Ricardo Gutierrez, Lorenzo Anadón y Joaquin V. González.

1908

Se funda el Aero Club Argentino en Palermo de la mano de Jorge Newbery y Aarón de Anchorena situado en lo que sería la Sociedad Sportiva Argentina, Fue la primera institución ligada a la aeronáutica en nuestro país y la tercera a nivel mundial.

15 de enero

1877

Se realiza la primera Exposición Industrial de Buenos Aires durante la presidencia de Nicolás Avellaneda con elementos puramente nacionales.

1944

Un violento terremoto casi arrasa a la ciudad de San Juan y ocasiona miles de víctimas, Se calculó que tuvo una magnitud de 7,4 grados destruyendo más del 80% de la ciudad

1958

Fallece Vicente Roselli pintor, escultor y escritor. Se desempeñó como crítico de arte en el diario El Telégrafo. Muchas de sus esculturas fueron inspiradas en los niños.

Nació el 25 de diciembre de 1881.

18 de enero

1878

Los gobiernos de Argentina y Chile reconocen la Cordillera de los Andes como límite de ambas naciones trazando una línea sobre sus puntos más altos, mediante el arbitraje del Rey de Bélgica

1889

Inauguración oficial del Puerto de Buenos Aires

1983

Muere en Buenos Aires Arturo Umberto Illia, presidente argentino entre 1963 y 1966. Fue depuesto el 28 de junio de 1966. Era médico rural, fue legislador y diputado nacional por la provincia de Córdoba. Había nacido en Pergamino, provincia de Buenos Aires el 4 de agosto de 1900.

2015

Muere el fiscal federal Alberto Nisman, fue encontrado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero. En el marco de la denuncia que había establecido en contra de la por entonces presidente de la Nación, Sra. Cristina Elizabeth Fernández Viuda de Kirchner y a horas de presentarse por tal motivo ante el Congreso de la Nación.

19 de enero

1851

Fallece José Esteban Echeverría en Montevideo (Uruguay). Precursor del romanticismo rioplatense autor de El matadero. La Cautiva, entre otros títulos. Fundó la Asociación de Mayo que congregó intelectuales proscritos por el régimen rosista. Fue una de las principales figuras de la generación del 37 Redactó en parte el Dogma Socialista, en el que concilia los principios unitarios y federales. Había nacido en Buenos Aires el 2 de septiembre de 1805 . Sus restos se han perdido.

Día del trabajador cervecero. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (F.A.T.C.A.) creada el 19 de enero de 1936

1906

Muere el Gral Bartolomé Mitre . Político, militar, historiados, periodista, legislador, traductor, y poeta, una de las figuras clave de la historia argentina, Presidió la nación entre 1862 y 1868. Fundador del diario La Nación. Formó una gran biblioteca americanista, conservada hoy en el museo que lleva su nombre.

21 de enero

1896

Se funda el Club Atlético Banfield

1900

Nace Lorenzo Stanchina escritor. Editor junto a Elías Castelnuovo y Leónidas Barletta de las revistas Dínamo y Extrema Izquierda. Autor de Desgraciados, Inocentes, Tanka-Charowa, Endemoniados, Excéntricos, etc. Fue Académico Emérito de la Academia Porteña del Lunfardo. Falleció el 23 de diciembre de 1987.

1948

Terremoto en Entre Ríos, se da un movimiento sísmico de 5,5 grados en la escala de Richter, con epicentro cercano a la ciudad de Chajarí.

24 de enero

1856

Llegan al puerto de Rosario los primeros inmigrantes europeos destinados a la Colonia Esperanza

1962

Fallece Enrique Maciel, autor y compositor, intérprete de piano, armonio, bandoneón y guitarra. Acompañó con este último instrumento a Magaldi – Noda, Ignacio Corsini y Rosita Quiroga. Autor de memorables éxitos junto a Héctor Pedro Blomberg entre ellos “La pulpera de Santa Lucía”, “La mazorquera de Monserrat”, “La viajera perdida”. Había nacido en el barrio de San Cristóbal el 13 de julio de 1897.

1967

Muere en Buenos Aires Oliverio Girondo poeta. Estudió Derecho y en 1922 publica su primer libro de poemas Veinte poemas para ser leídos en el tranvía autor también de Calcomanías, Espantapájaros, Interlunio, entre otros Había nacido en Buenos Aires el 17 de agosto de 1891

25 de enero

1885

Nace en Rosario José González Castillo, escritor, dramaturgo, director de teatro, libretista de cine, letrista de tangos. Fundador de la Universidad Popular de Boedo en 1928, la segunda creada después de la Universidad de la Boca, esta de Boedo fue por más de 20 años difusora de cultura. Creador de la Peña Pacha Camac en 1932. Autor de un centenar de obras teatrales y varias para el cine mudo y sonoro. Falleció en su casa de Boedo 1058 el 22 de octubre de 1937.

1925

Muere en Dolores provincia de Buenos Aires Juan Vucetich creador del Sistema dactiloscópico de clasificación de huellas dactilares. Había nacido en Lessina Croacia el 20 de julio de 1858

1997

Dia del reportero gráfico. Se instaura por decreto de ley 24.876, en homenaje al fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado en el parador Los Manantiales de Gral Madariaga, en cercanías de la ciudad de Pinamar en la provincia de Buenos Aires.

26 de enero

1914

Muere el sacerdote José Gabriel Brochero, santo argentino, también conocido como el Cura Gaucho, realizador de una profunda obra social y de evangelización, Había nacido en Córdoba el 16 de marzo de 1840

27 de enero

1851

Nace en Montevideo (Uruguay) Miguel Cané, autor de Juvenilia (recuerdos del viejo Colegio Nacional de Buenos Aires ) . Murió en Buenos Aires el 5 de septiembre de 1905

1871

Primer caso de Fiebre amarilla en Buenos Aires.´

1979

Muere Ramona Victoria Epifanía Rufina Ocampo (Victoria Ocampo) escritora, traductora y gran editora fundadora de la revista Sur, Había nacido en Buenos Aires el 7 de abril de 1871

28 de enero

1977 Muere en Buenos Aires Benito Quinquela Martín, pintor de reconocidas obras sobre el puerto y los trabajadores de la Boca. Había nacido en Buenos Aires el 1 de marzo de 1890

29 de enero

1879

Inauguración oficial en Buenos Aires de la Casa de Correos

30 de enero

1814

Entrevista en la Posta de Yatasto en la provincia de Salta en las cercanías de Metan, allí se encuentran José de San Martín y Manuel Belgrano. Como consecuencia de la reunión Belgrano cede a San Martín el mando del regimiento. Belgrano que conocía bien el territorio le comparte sus ideas con el fin de que en conjunto planifiquen las acciones que tomaría el Ejército del Norte.

31 de enero

1813 Se instala la Asamblea General Constituyente de diputados de todas las provincias del antiguo Virreinato del Río de la Plata, conocida como Asamblea del año XIII. Si bien esta Asamblea no logró dictar la Constitución, dictó la libertad de vientres, la igualdad ante la ley, la abolición de las torturas, la supresión del mayorazgo y los títulos de nobleza y la abolición del tributo a los indios. Asimismo aprobó el himno nacional, el escudo y la moneda. El General Carlos María de Alvear, diputado por Corrientes es designado Presidente de la Asamblea

1888

Muere el sacerdote San Juan Bosco fundador de la congregación de los Salesianos. Había nacido en Becchi (Italia) el 16 de agosto de 1815

(13)