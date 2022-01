Piden al GCBA que informe el cierre de centros destinados a las infancias y adolescencias

now playing

El pedido lo hizo la legisladora Laura Velasco que presentó dos solicitudes de informes destinados a saber cuáles son las razones por las que el gobierno de la Ciudad dispuso el cierre del Club de Chicos La Boca y de varios vacunatorios para niños, niñas y adolescentes en la Villa 21-24.

Laura Velasco, legisladora del Frente de Todos, dijo “Este tipo de decisiones nos preocupan pero, lamentablemente, no nos sorprenden”, en el momento de realizar la presentación de dos pedidos de informes destinados a saber por qué el gobierno de la Ciudad dispuso el cierre del Club de Chicos La Boca y de varios vacunatorios para niños, niñas y adolescentes en la Villa 21-24.

Los dos pedidos presentados por la diputada de la Ciudad ante el gobierno porteño tienen la finalidad de conocer qué pasó con los dos organismos que brindaban atención y vacunas para los chicos y adolescentes: uno, con el fin de saber por qué el Ministerio de Educación porteño dispuso el cierre del Club de Chicos La Boca, donde niñas y niños de 6 a 12 años realizaban actividades recreativas y recibían un plato de comida. La segunda solicitud es debido al cierre de los vacunatorios para niños, niñas y adolescentes instalados en varias esquinas de la Villa 21-24, en los barrios de Barracas y Nueva Pompeya.

Velasco argumentó su pedido “teniendo en cuenta que estamos a tan sólo un mes del inicio de clases en la Ciudad y que el ministro Quirós ya aseguró que serán presenciales, urge tomar todas las medidas necesarias para acelerar la inmunización de niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, debemos ampliar la cantidad de centros de vacunación en lugar de cerrarlos”.

Este momento crítico que se está viviendo en todo el país con la suba de casos pronunciada, es clave para poder vacunar a los chicos. A su vez, ya que hay alerta en cuanto a que las autoridades sanitarias, tanto porteñas como nacionales, manifestaron que la gran mayoría de las personas internadas por Covid-19 no están vacunadas. En este sentido, la Sociedad Argentina de Pediatría han expresado su preocupación frente al 57% de niños, niñas y adolescentes que aún no recibieron su primera dosis o no completaron el esquema.

La información solicitada en el segundo pedido es sobre los motivos del cierre de los vacunatorios pero también solicita saber de qué manera accederán a la inmunización quienes asistían a esos centros.

Cabe señalar que hay unos veinte clubes escolares que dependen del gobierno de la Ciudad; son nacidos en la crisis de 2001 y son fundamentales para el desarrollo de las infancias más vulneradas, ya que llevan adelante propuestas pedagógicas, socioculturales y comunitarias para sostener y mejorar las trayectorias educativas y, en el caso de los no escolarizados, realizan actividades que promueven la reinserción. También, son espacios que incitan al encuentro y a la socialización.

A su vez, en la primera solicitud, la diputada del Frente de Todos, señaló que se consulta sobre “las causales que justifican el cierre del Club”, y además “si se efectuaron consultas a la comunidad educativa” sobre la medida, “qué ocurrirá con los trabajadores que realizaban las actividades y talleres” y si se prevé el cierre de otros clubes de Chicos y de Jóvenes.

Por último, Velasco, aseguró “Son dos cierres que afectan el acceso a derechos básicos, como la educación y la salud, por parte de las infancias y adolescencias más vulneradas de la Ciudad. Este tipo de decisiones nos preocupan, pero, lamentablemente, no nos sorprenden. El Gobierno porteño ya ha demostrado su desinterés hacia esa población en su presupuesto 2022, donde ya denunciamos fuerte recortes”.

