CABA: El impuesto a las tarjetas se suspendería por orden de la justicia

Por una cautelar presentada por la legislatura porteña, la Justicia le ordenó al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, suspender el impuesto a las tarjetas de crédito.

El impuesto a los consumos con tarjeta de crédito en la Ciudad, había sido sancionado por la Legislatura el 10 de diciembre de 2020.

Por eso, ahora, mediante una cautelar que presentó el legislador del Frente de Todos, Juan Manuel Valdés, desde la Justicia Porteña ordenaron al Gobierno Porteño, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, que suspenda el cobro del impuesto a los sellos sobre las tarjetas de crédito.

La medida, que será apelada por el Ejecutivo de la Ciudad, dictada en el marco de una acción colectiva, fue restringida y se buscará que alcance a todos los habitantes de la Ciudad.

“Es necesario entender que no se puede avanzar sobre el bolsillo de los porteños y porteñas” dijo Juan Manuel Valdés.

Y agregó que “La creación de nuevos impuestos no puede ser moneda corriente en el distrito con más recursos del país. Este fallo marca el camino para frenar el afán recaudador del Jefe de Gobierno, en medio de una la crisis que atravesamos no podemos golpear a quienes más están sufriendo. No dejemos que Larreta haga campaña con el dinero de los ciudadanos y ciudadanas”.

“Ahora pediremos a las asociaciones de consumidores que se presenten para extenderlo a todos los vecinos y vecinas”, completó.

En este sentido, la Jueza de primera instancia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Alejandra Beatriz Petrella, a través de un escrito con su firma, ordena a la ciudad “Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora y, en consecuencia, ordenar al GCBA que –a través de la AGIP– suspenda los efectos de la Resolución Nº 282/2020 del GCBA”.

Por su parte, autoridades del Gobierno de la Ciudad, aseguraron que van a apelar el fallo y aclararon que la resolución judicial “es solamente de carácter individual y no colectivo”.

Por otra parte, aclararon que “esta presentación realizada por un legislador del Frente de Todos se enmarca en un conjunto de acciones estrictamente de tinte político, que busca desfinanciar a la Ciudad de Buenos Aires y que comenzó el año pasado con la quita de la Coparticipación”.

A su vez, el Gobierno de la Ciudad, manifestó que las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Chaco, San Luis y Tierra del Fuego ya cobran desde hace años este impuesto, y que por eso, “Resulta llamativo que un mismo tributo pueda ser recaudado en el resto del país, pero no en la Ciudad de Buenos Aires”.

