Alberto Fernández: “Hace muchos meses la Argentina olvidó la cuarentena”

Este mediodía, el Presidente Alberto Fernández, manifestó en Conferencia de Prensa que “hace muchos meses la Argentina olvidó la cuarentena”.

Como ya es habitual, el primer mandatario realizó la conferencia de prensa, desde la Quinta de Olivos, acompañado por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof.

Fernández, finalmente prorrogó las restricciones a la circulación por dos semanas más y, tal como lo había conversado previamente con gobernadores, en el caso de “las zonas rojas” volver a la fase 1. “El problema ya no es el AMBA”, sentenció el presidente. Y pidió a los ciudadanos seguir cuidándose y remarcó que “hace muchos meses la Argentina olvidó la cuarentena”.

Dentro del marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que rige todavía en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) Alberto Fernández detalló que se extenderá hasta el 30 de agosto. Por lo que continuarán las medidas restrictivas en el marco de la pandemia por coronavirus.

Alberto Fernández, manifestó en su anuncio, que “El problema ya no es en el AMBA, el problema se ha diseminado por todo el país y por eso hay que potenciar todos los cuidados”.

Además, el jefe de Estado, celebró la posibilidad de que la Argentina produzca la vacuna de Oxford junto a México, pidió a los argentinos seguir cuidándose y aclaró que “hace muchos meses la Argentina se olvidó de la cuarentena, si no salgan a la calle y vean”.

En otro orden de temas, Fernández explicó que “los sistemas de salud empiezan a mostrar niveles de ocupación preocupantes” por lo que “el problema está presente, en muchos lugares el riesgo aumenta y los que hacemos aumentar el riesgo somos nosotros”.

Y agregó: “No estamos en condiciones de disponer con quiénes nos encontramos sin que ello suponga un riesgo. La expansión del virus ha hecho que las camas empiecen a ocuparse otro ritmo y nos exija reclamar más cuidados“.

En otra parte de su discurso, el presidente se refirió a la Ciudad de Buenos Aires, el Presidente. En este sentido dijo que “la Ciudad de Buenos Aires ha logrado como amesetar los contagios en un número alto y confiamos, con el jefe de gobierno, que esa meseta empiece a bajar en algún momento”, aunque advirtió: “Les pido que entendamos que estamos muy lejos de tener el tema resuelto”.

Refiriéndose a algunos comentarios de medios periodísticos, el jefe de estado, remarcó: “No me obsesioné con la cuarentena. Estoy obsesionado con la salud de los argentinos Yo no disfruto ninguna cuarentena que no existe porque hace muchos meses que la Argentina se olvidó de la cuarentena” y “Nosotros nunca restringimos libertades. Acá no está en juego la libertad“.

