Carta a Horacio Rodríguez Larreta desde la oposición

Desde el Frente de Todos Porteño, le enviaron una carta a Larreta para articular medidas de cuidados sanitarios.

El objetivo de la misiva, es solicitarle al Jefe de Gobierno que se coordinen acciones, con medidas sanitarias de cuidados frente al crecimiento de casos de covid.

Según dijeron desde el FdT de la Ciudad, la carta enviada es para “cuidar la salud” y reparar el diálogo “con aquellos que tienen responsabilidades de gobierno”.

Dentro del marco sanitario, y el avance de casos en la segunda ola de coronavirus, que satura cada vez más al sistema de salud porteño, desde el Frente de Todos (FdT) de la Ciudad publicaron una carta abierta dirigida al jefe de Gobierno Porteño.

La carta señala que buscan que “vuelva a coordinar los pasos a seguir con aquellos que tienen responsabilidades de gobierno”, a fin de contener la propagación del coronavirus en el distrito y «cuidar la salud» de la población.

Y agrega la carta que “El panorama es desolador; jóvenes internados, personas con síntomas graves esperando durante horas para ser atendidas y buscando camas por todos los hospitales de la Ciudad, pacientes con máscaras de oxígeno en pasillos, cada vez más niños y niñas internados en el Gutiérrez y el Garrahan, familias deshechas por la muerte de seres queridos.

En tanto, según consigna la agencia de noticias estatal, Télam, del FdT advierten a Horacio Rodríguez Larreta: “¿Qué más tiene que pasar para que se tomen medidas más fuertes?”.

Asimismo, le pidieron que “elija el camino de los cuidados” y “vuelva a coordinar los pasos a seguir con aquellos que tienen responsabilidades de gobierno”. “Tal vez con eso se gane la crítica de algunos sectores de su espacio político, pero sepa que seguir por este camino le terminará siendo más costoso», se lee en la carta abierta.

En tanto, en la carta, indican que “Desde el Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires nos ponemos a disposición para proponer medidas necesarias para cuidar la salud, la economía y la educación (…). Reconstruya el diálogo y las políticas de Estado que exigen este doloroso momento”.

“No es tiempo de confrontaciones partidarias, es hora de acompañar con acciones al personal de salud y de escuchar sus demandas desesperadas. Es hora de tomar medidas drásticas -añade- quizás costosas desde el punto de vista político. Nos ofrecemos a compartir esos costos, no se puede esperar más”, dijeron.

“Este es un llamado desesperado. Señor jefe de Gobierno: no podemos permitir más muertes evitables. No todo es especulación electoral, no sucumba ante las presiones políticas de quienes no tienen responsabilidad de gestión y juegan con la vida de la gente. Horacio Rodríguez Larreta, es mejor perder votos que perder vidas”, la carta.

