EFEMÉRIDES DEL MES DE MAYO

1 de mayo

1852 –

Aparece en Buenos Aires el diario El Nacional fundado por Dalmacio Vélez Sarsfield, en el que colaboró Sarmiento, Mitre, Vicente F. López y Avellaneda, entre otros. Duró más de 41 años y ocupó un lugar sobresaliente en la historia del periodismo argentino. En él se publicaron las Bases, de Juan Bautista Alberdi.

1852 –

Se funda en Buenos Aires el Club del Progreso, sus primeras autoridades fueron presidente Diego de Alvear, hijo del general Carlos de Alvear., vicepresidente Felipe Llavallol y secretario Delfin Huergo.

1853 –

La Convención Constituyente reunida en la provincia de Santa Fe, sanciona la primera Constitución de la Nación Argentina

Día de la Constitución Nacional

1889 –

Día Internacional del trabajador



Día de San José Obrero, patrono de los trabajadores

1906 – Se funda el Club Atlético Chacarita Juniors, se inició en el fervor y pasión de un grupo de jóvenes de la Parroquia de San Bernardo, entre los fundadores se encuentran los hermanos Manuel, Máximo y Alfredo Lema.

1935 –

Muere el pintor, crítico e historiador Eduardo Schiaffino, fundador y primer director del Museo Nacional de Bellas Artes. Había nacido en Buenos Aires el 20 de marzo de 1858

1958 – Arturo Frondizi asume la presidencia de la Nación.

1980 –Comienza la televisión color en la Argentina .

2 de mayo

1915 –

Se crea en Buenos Aires el Museo Naval.

1982 –

El submarino británico HMS Conqueror torpedea y hunde al crucero ARA General Belgrano que se encontraba en el área de exclusión.

1998 –

Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano

2017 –

Muere Abelardo Castillo, escritor que tiene su placa recordatoria en la calle Maza esquina Tarija, donde viviera. Creador de las revistas “El grillo de papel”, “El escarabajo de Oro” y “El ornitorrinco”

3 de mayo

1906 –

Muere en París, Francia, el Dr. Carlos Calvo, jurista, diplomático e historiador argentino. Nació en Montevideo el 26 de febrero de 1824.Se educó y actuó en la vida pública de Argentina.

1951 –

Fallece en Buenos Aires Homero Nicolás Manzione Prestera, letrista, guionista, director de cine, político, escritor Su infancia y juventud transcurren entre Boedo, San Cristóbal, Parque Patricios y Pompeya. A partir de 1934 comienza a firmar con el seudónimo Homero Manzi. Junto a Arturo Jauretche, Luis Dellepiane, Raúl Scalabrini Ortiz y otros crean a partir del 29 de junio de 1935 F.O.R.J.A. (Fuerza de orientación radical de la joven Argentina) En 1936 participa de la fundación de SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores). En 1942 junto a conocidos actores y directores crean A.A.A. (Artistas Argentinos Asociados) uno de los pilares de la cinematografía nacional. Se destaca en sus obras la fuerza de lo popular. Nació en Añatuya, provincia de Santiago del Estero el 1 de noviembre de 1907.

1965 –

Se realiza la primera transmisión de televisión por satélite.

1982 –

Localizan sobrevivientes del ARA Gral Belgrano que son rescatados por el buque Gurruchaga y los destructores Piedra Buena y Bouchard apoyados por la aviación. Fueron rescatados 793 personas pero mientras se dirigían al puerto de Ushuaia fallecieron 23

1991 –

Día Mundial de la Libertad de Prensa .

4 de mayo

1971 –

Aparece el periódico La Opinión dirigido por Jacobo Timerman, entre sus principales periodistas estaban

Juan Gelman, Horacio Verbitsky, Carlos Ulanovsky y Miguel Bonasso entre otros.

1982 –

Guerra de Malvinas: las naves de la aviación argentina bombardean el destructor británico HMS Sheffield.

1999 – Día internacional del combatiente de Incendios Forestales fecha en que se celebra a San Florian, considerado Santo patrono de los combatientes

5 de mayo

1890 –

Nace Agustín Riganelli escultor, dibujante, grabador, en el vecino barrio de San Cristóbal. A los 15 años ingresa en un taller de ebanistería donde aprende el oficio y a tallar la madera. Dice de él el Prof. Julio César Fittipaldi…“Hombre retraído y modesto tuvo desde muy joven el despertar de una vocación por la creación de las formas…En 1913 comparte el taller de José Arato, en Barracas, cercano a otro artista Guillermo Facio Hebequer. Junto a ellos con Abraham Vigo y Adolfo Bellocq forman el Grupo de los 5, que a partir de 1919 publican artículos sobre arte en el diario “La Montaña” y otros medios. Tanto su obra escultórica como sus dibujos y grabados tuvieron dos vertientes temáticas: el realismo humanitario y el decorativismo Fue uno de los fundadores de la “Peña Pacha Camac” En 1937 recibe en la Exposición Internacional de París la Medalla de Plata por su obra “El hombre del rascacielos” obra que pudimos admirar en el año 1995 cuando se realiza la muestra de “Escultores de Boedo” en el hall de la estación de subterráneos “Boedo” Son pocas las obras que el público puede apreciar, sus esculturas, bocetos y dibujos se encuentran en el Museo Sívori donadas por sus herederos, y son ocasionalmente expuestas. Fallece en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1949

1959 – Fallece Carlos Saavedra Lamas jurisconsulto e internacionalista, autor de obras de doctrina jurídica y canciller durante el gobierno de Agustín P. Justo Recibió en 1936 el premio Nobel de la Paz por su mediación en la Guerra del Chaco. Había nacido el 1 de noviembre de 1878.

1967

Se publica el primer número de la revista “Todo es Historia” dirigida por Félix Luna .

1986 –

En una de las habituales reuniones con amigos, a las que convocaba Don Francisco Reyes, en su estudio de la calle Castro Barros 1560 nace la “Cofradía de la Orden del Lengue” El maestro tenía por costumbre en esas reuniones entregar algo simbólico, el marbete de los salamines que consumían en la picada, para destacar a alguno de sus amigos por actividades realizadas a favor de la comunidad. A partir de ese momento el distintivo de la Orden fue el pañuelo anudado al cuello, que él pintaba con las iniciales del favorecido, recordando al pañuelo que usaba el hombre del arrabal, y que se denomina Lengue. Hoy la Cofradía sigue los pasos del Maestro Reyes, reconociendo todos los años a nuevos cofrades que se hayan destacado a favor de la amistad, la cultura y los valores humanos. El gobierno de la Orden es ejercido por un Gran Maestre, un Secretario, un Secretario de Actas y un Tesorero, siendo sus vocales el resto de los caballeros que han sido investidos.

7 de mayo

Día de la Minería En recuerdo de la ley sancionada el 7 de mayo de 1813 la que es llamada Primera Ley de Fomento Minero.

Día del trabajador gráfico



Día del taxista

1876 –

Se inaugura el Hipódromo Argentino de Palermo con la presencia de más de 10.000 personas .

1916 –

San Lorenzo de Almagro inaugura su estadio en el predio entonces alquilado, en Av. La Plata al 1700 con un partido frente a Estudiantes de La Plata a quien vence por 2 a 1.

1919 –

Nace la actriz y política bonaerense Maria Eva Duarte, en Los Toldos (prov. de Buenos Aires) En 1945 se casa con el Gral. Juan D. Perón. Fue una de las principales figuras del peronismo a quien el pueblo llamaba cariñosamente “Evita”

8 de mayo

1948 –

Día de la Cruz Roja Internacional

Día de la Virgen de Luján Patrona de la República Argentina

Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional

1970 –

Se inaugura el Centro Cultural San Martín .

1972

Creación del INPRES (Instituto Nacional de Prevención Sísmica) por ley 19.616 sancionada y promulgada el 8 de mayo de 1972, con el propósito de contribuir a formar y mantener la conciencia sísmica en todos los niveles de la población. Por el decreto Nº 3953/73 se declaró el 8 de mayo de cada año Día Nacional de la Prevención Sísmica

9 de mayo

Día internacional de las aves migratorias

1915 –

Nace en Garrucha, Almería, España, Don Francisco María Reyes, pintor, escultor, aglutinante de amigos e instituciones. Llega a Buenos Aires junto a 6 de sus hermanos y sus padres, instalándose en el barrio de Boedo, donde nacerán luego 2 hermanas más. En 1935 ingresa a Bellas Artes, donde se recibirá de Profesor de dibujo en 1939, obteniendo ese mismo año su Carta de Ciudadanía. A lo largo de su vida recibió innumerables premios nacionales, provinciales y municipales. Participa de las actividades de la Peña Pacha Camac. Al cerrarse ésta fue fiel custodio del piano de la misma, que entregó a la Academia Porteña del Lunfardo de la que fue Miembro de número ocupando el sillón Enrique Muiño. Creador de la “Cofradía de la Orden del Lengue”, de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo, integrante del Rotary Club y de cuanta institución requiriera de su colaboración. Falleció en Buenos Aires el 16 de abril de 1988.

1943 –

Fallece Enrique González Tuñón, periodista, cuentista, poeta, novelista, dramaturgo, guionista de cine, letrista, en Cosquín, provincia de Córdoba. Trabajó en el diario “Critica” a partir de 1925, pasa luego a “Noticias Gráficas”, colabora con el suplemento literario de “La Nación” publicando sus últimos trabajos literarios en el diario “El Mundo”. Fue el primero en llevar la polémica entre los grupos de Boedo y Florida a las columnas que escribía en “Crítica”. Escribió en “Martín Fierro” y “Proa” por lo que se dijo que era de Florida, pero su anarquismo romántico y sus páginas proletarias lo hacen también de Boedo. Algunas de sus obras: Tangos (1926), El alma de las cosas animadas (1927), La rueda del molino mal pintado (1928), Camas desde un peso (1932), El tirano (1932), La calle de los sueños perdidos (1941) etc. Había nacido el 10 de marzo de 1901.

1967 –

El cirujano René Favaloro realiza la primera operación de Bypass, una técnica que revoluciona la cardiología mundial.

2012 –

Se promulga la Ley 26.743 de Identidad de género, que otorga a las personas el derecho a adecuar toda su documentación al sexo, imagen y nombre de pila que desee, sin necesidad de recurrir a la Justicia.

El Senado sanciona la Ley 26.742 de Muerte digna. La ley amplía los derechos de los pacientes y de sus familiares al permitir decidir sobre los alcances de los tratamientos terapéuticos en caso de enfermedades terminales, irreversibles o incurables que prolonga la vida cuando no existen perspectivas de mejoras sobre la salud. La ley fue promulgada el 24 de mayo de 2012.

10 de mayo

Día de los Medios de Comunicación Social.

1933 – Se funda la Liga Naval Argentina

11 de mayo

Día del autor y compositor musical

1813 –

Se aprueba la creación del Himno Nacional Argentino, escrito por Vicente López y Planes en 1812 y con música del maestro catalán Blas Parera que la compone en 1813. Originalmente se denomina Marcha Patriótica, en 1847 en una publicación lo llaman Himno Nacional Argentino, nombre que ha conservado y con el cual es conocido.

1911 –



Nace en Ancona, comuna y puerto en Marcas, en el centro de Italia, Julio Camilloni. Joven de condición modesta que tenía pasión por los libros y los versos. A los 34 años escribe su primer tango, que no fue editado ni estrenado, existiendo una lista de 68 composiciones escritas por él. En 1976 sus amigos reunieron sus poemas en un libro titulado “Camilloni con y sin música” Falleció el 7 de enero de 1977.

1974 –

Es asesinado el padre Carlos Mugica, al salir de la Iglesia Francisco Solano donde había dado misa. Adhería al Movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo. Había nacido el 7 de octubre de 1930.

12 de mayo

Día Internacional de las enfermeras declarado por el Consejo Internacional de Enfermeras, el 12 de mayo de 1965, en homenaje a Florence Nightingale, una enfermera del ejercito inglés nacida en Florencia, Italia el 12 de mayo de 1820

Día internacional de la fibromialgia

1892 –

Se funda en Buenos Aires el Patronato de la Infancia con el objetivo de brindar educación, asistencia, asilo y amparo a los niños huérfanos y abandonados que deambulaban por las calles de Buenos Aires.

1906 –

Se inaugura con la presencia del presidente de la Nación José Figueroa Alcorta el edificio del Congreso Nacional que no estaba aún terminado, en un recinto de sesiones aún sin bancas. Recién en 1946 cuando se colocó el revestimiento de mármol exterior que restaba completar quedó finalmente concluido. El edificio ocupa una superficie de 9.000 metros cuadrados, posee más de 1.100 aberturas entre puertas y ventanas, tiene un subsuelo, una planta baja y tres pisos superiores.

1986 –

Fallece la médica y política socialista Alicia Moreau de Justo, fueron junto con su marido Juan B. Justo, dos de las más destacadas figuras del socialismo en Argentina. Se graduó en medicina en 1914 y desarrolló una larga y fructífera campaña de derechos para las mujeres y los desfavorecidos. Presidió en 1936 la Conferencia por la Paz de América. Fue una destacada luchadora por el voto femenino. Había nacido en Londres Inglaterra el 11 de octubre de 1885.

13 de mayo

1854 – Nace en San Justo Pedro Bonifacio Palacios conocido por su seudónimo Almafuerte. Desde los 16 años se dedicó a la enseñanza. Enseñó en Mercedes, Chacabuco, Salto, Trenque Lauquen. Dirigió y redactó diarios. Entre sus obras se encuentran Evangélicas, Lamentaciones, Poesías, Nuevas Poesías y Milongas clásicas. Murió en La Plata el 28 de febrero de 1917.

1934 – Muere en Buenos Aires el naturalista y político Ángel Gallardo. Fue el descubridor de la división cariocinética de la célula. Fue director del Museo de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia”, presidente del Consejo Nacional de Educación, rector de la Universidad de Buenos Aires y ministro de Relaciones Exteriores del presidente Marcelo T de Alvear. Había nacido en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1867

14 de mayo

1905 –

Antonio Berni nace en Rosario, Santa Fe, Pintor y dibujante, es uno de los grandes artistas de la pintura argentina contemporánea. Entre sus obras, se destacan: Desocupados, La Siesta, entre otras. Murió en Buenos Aires el 13 de octubre de 1981

1928

Se funda el matutino “El Mundo” cuyo primer director fue Carlos Muzio Sáenz Peña .

1989 –

Carlos Menem es electo como presidente de la Republica

1995

Carlos Menem es reelegido como presidente argentino.

Día del futbolista argentino Se celebra en recuerdo del gol que Ernesto Grillo le hiciera al seleccionado inglés . el 14 de mayo de 1953, durante el partido jugado en la cancha de River , que terminó 3 a 1 a favor del seleccionado argentino.

15 de mayo

Día internacional de las familias, declarado por la ONU en 1993.



1874 –

Se inauguran en Buenos Aires las Obras de cloacas y aguas corrientes., obras planeadas y dirigidas por el ing. Inglés John F. La Trobe Bateman. La aceleración de las obras fue la trágica epidemia de Fiebre amarilla que en 1871 había matado 14.000 personas en sólo tres meses.

1967 –

Se crea en Buenos Aires el Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas (Universidad CAECE)

Día del docente universitario

Día del Trabajador Sanitarista

16 de mayo

1892 –

Se funda el Instituto Libre de Segunda Enseñanza (ILSE)

1899 –

El Dr. Julio Méndez bacteriólogo y médico argentino, aísla por primera vez en el país el “bactilus icteroide” que provoca la fiebre amarilla.

17 de mayo

1883 – En su primer año de gestión como intendente de la ciudad federalizada Torcuato de Alvear decide la demolición de la Recova que separaba la Plaza 25 de Mayo de la Plaza de la Victoria, comienza los trabajos sobre el arco central que pertenecía a la Municipalidad, el resto del edificio que pertenecía a la familia Anchorena fue expropiada y terminó la demolición en mayo de 1884 quedando configurada la actual Plaza de Mayo.

Día Mundial de las Telecomunicaciones.

Día de la Armada se instituye por decreto 5304/60. En recuerdo de la victoria naval de Montevideo el 17 de mayo de 1817, Las fuerzas patriotas comandadas por el Almirante Guillermo Brown triunfaron sobre la Real Armada Española.

1997 – Se declaran patrimonio histórico nacional diversos lugares tradicionales de la ciudad de Buenos Aires: la Avenida de Mayo, la Plaza Congreso, la casa donde vivió Carlos Gardel en el Abasto.

2009 –

Muere en Montevideo el poeta, dramaturgo, novelista y periodista uruguayo, Mario Benedetti, destacado representante de la literatura hispanoamericana. Autor de una extensa obra que incluye, La tregua, Gracias por el fuego, Montevidianos, Datos para el viudo, La muerte y otras sorpresas, etc. Había nacido en Paso de los Toros, Uruguay, el 14 de septiembre de 1920.

18 de mayo

1935 –

Día de la Escarapela Nacional fue instituido por el Consejo Nacional de Educación (Res. Expte. 9602-9°-1935) en este año, pero su historia se remonta a principios del siglo XIX. En 1812 el Primer Triunvirato instituyó la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata blanca y azul celeste.

1975 –

Fallece el bandoneonista y compositor de tango porteño Aníbal Troilo, apodado el “Bandoneón mayor de Buenos Aires” y autor de la música del tango Sur y otras piezas famosas del género. Había nacido en la Capital Federal en el barrio del Abasto el 11 de julio de 1911

Desde 1977 se celebra en esta fecha el Día internacional de los museos, a fin de crear conciencia sobre el papel de los museos en el desarrollo de la sociedad

2004 –

Concluida la convocatoria que realizó la Dirección General de Asuntos Políticos y Legislativos a través del programa del FOPAI, Fortalecimiento de Participación Institucional, para la creación de un emblema para el barrio de Boedo, la elección en forma unánime recayó sobre el trabajo presentado por el Prof. Ernesto Grafman, miembro de número de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo. El emblema señala hitos destacados de la historia del barrio, el espíritu libertario de sus escritores, la Peña Pacha Camac, las artes plásticas, la danza y la música del tango. El emblema se halla emplazado en la plaza Mariano Boedo y en la Av. Boedo en su intersección con la calle Humberto I°

2022 – Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas

19 de mayo

1989 – Se producen saqueos a supermercados en el Gran Buenos Aires como consecuencia de la hiperinflación.

1995 Muere en Neuquén, el obispo Jaime Francisco de Nevares. Fue designado obispo de Neuquén en 1961, participó en el Concilio Vaticano II y en la Confederación Episcopal Latinoamericana de Medellín. Defendió los derechos de los trabajadores y fue un tenaz opositor a la dictadura militar. Fue uno de los fundadores de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En 1983 integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de personas.(CONADEP) Había nacido en Buenos Aires el 29 de enero de 1915.

2003 El gobierno porteño reglamenta y publica la ley de unión civil sin distinción de sexo, antecedente de la ley 22618, de matrimonio igualitario sancionada en 2010,

que modifica varios artículos del código civil a fin de poner en un pie de igualdad a todos los habitantes del país.

21 de mayo

1819 –

El Congreso de la Provincias Unidas del Río de la Plata autoriza la creación de la Universidad de Buenos Aires

1903 –

Se emplaza en Buenos Aires la Fuente de las Nereidas, de la notable escultora salteña Lola Mora, en las inmediaciones de la Plaza de Mayo en la calle Alem frente al Palace Hotel. Ante las protestas causadas por el realismo de sus desnudos femeninos, en 1918 es trasladada a su actual ubicación en la Costanera Sur

1927 –Nace en el barrio de Boedo la cancionista Silvia del Campo. Actuó en varias emisoras de Buenos Aires y realizó giras cantando por casi toda América.

1942 – Se declara Monumento Histórico a la Iglesia de Nuestra Señora de Belén y Parroquia de San Pedro González Telmo construcción que se comenzó en la primera mitad del siglo XVIII

2002 – Día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2002, con el fin de promover la comprensión del valor de la diversidad cultural para mejorar la convivencia.

22 de mayo

1921 –

Nace en el barrio de Almagro el bandoneonista Armando Calderaro. En su carrera artística actuó en las orquestas de Alfredo Malerba, Horacio Salgán, Florindo Sassone, José Basso. Carlos Figari, Lucio Demare, etc, entre otros. Acompañó a Jorge Sobral. Fue vecino de nuestro barrio vivió en San Juan 3589

En esta fecha, 22 de mayo, todos los años, se realiza el cambio de guardia quienes custodian el Cabildo, el Regimiento 1 de Infantería “Patricios”

23 de mayo1907 –

Nació en Buenos Aires el violinista Conrado L. Regalbuto. Actuó en las orquestas de Francisco Canaro, Ángel Ramos, etc. Es autor de “Que fue de aquel amor” y “Cosas de ayer” y del jingle del barrio de Boedo de la década del ‘60

1909 –

Día del cine nacional Se celebra en homenaje a la primera película argumental “La Revolución de Mayo” que fue estrenada en el Teatro Ateneo que se encontraba en la calle Corrientes casi esquina Maipú, un 23 de mayo de 1909.Relata los acontecimientos del 25 de mayo de 1810 y los sucesos de los días precedentes.

1936 –

Inauguran el Obelisco, monumento construido por el arquitecto Alberto Prebisch con motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad, por Pedro de Mendoza, el descubrimiento estuvo a cargo del presidente Agustín P. Justo.

24 de mayo

Día del telegrafista

1863 –

Comienza a circular en Buenos Aires “El Mosquito”, periódico dominical satírico burlesco editado por Enrique Meyer, que marcó una época en el humor político argentino.

1889 –

Por iniciativa de Adolfo P. Carranza, se inaugura el Museo Histórico Nacional. En 1897 comenzó a funcionar en su emplazamiento actual, en la residencia que el salteño José Gregorio Lezama hizo construir en el parque que lleva su nombre.

1916 –

Inauguración de la Torre de los ingleses hoy llamada Torre Monumental, es un monumento situado en la plaza Fuerza Aérea Argentina antiguamente plaza Británica, construido por residentes británicos para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo.

1921 –

Se nacionaliza el Museo Histórico, de carácter provincial antes de la federalización de la ciudad de Buenos Aires (1880) en 1897 se muda a la mansión que fuera de Ángela Álzaga de Lezama.

En 1997 la sede sita en Defensa 1652, fue declarada Monumento Histórico Nacional

1934

Se inaugura el edificio del Mercado de Abasto obra del Ing. José Delpini

25 de mayo

1810 –

Tiene lugar en Buenos Aires la Revolución de Mayo, que expulsa al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros y nombra en su lugar a la Primera Junta oficialmente su nombre era Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata a nombre del Sr. Don Fernando VII.(inicio de la Independencia que se concretará el 9 de julio de 1816) integrada por Presidente: Cornelio Saavedra, Secretarios Mariano Moreno y Juan José Paso , Vocales : Manuel Alberti, Miguel de Azcuénaga, Manuel Belgrano, Juan José Castelli, Juan Larrea y Domingo Matheu, esta Junta funcionará hasta el 18 de diciembre de ese mismo año y la sucederá la Junta Grande

1811 –

Se inaugura la Pirámide de Mayo, cuya construcción se encargó a alarife Pedro Vicente Cañete. Se la reformó según un proyecto de Prilidiano Pueyrredón, quedando en su interior la primitiva. El vaso decorativo que la remataba fue sustituido por la Estatua de la Libertad que ahora presenta.

1857 –

Se funda la Sociedad Tipográfica Bonaerense, una de las entidades mutualistas más antigua del país.

1900 –

Inauguración en Palermo del monumento a Domingo Faustino Sarmiento en Buenos Aires, realizado por el escultor Augusto Rodin

1901 – Se funda el Club Atlético River Plate

1905 – Se funda el Club Atlético Platense

1906 – Se funda el Club Atlético Defensores de Belgrano

1908 –

Se inaugura el actual edificio del Teatro Colón, uno de los más importantes teatros líricos del mundo, obra de los arquitectos Víctor Meano y Julio Dormal, con frente principal sobre la calle Libertad. Con la representación de la ópera “Aída” de Giuseppe Verdi a cargo de Lucía Crestani y el afamado tenor italiano Amadeo Bassi.

1910 –

Se celebra el centenario de la Revolución de Mayo con importantes fiestas a las que concurrieron representantes de numerosas naciones amigas.

1938 – Se inaugura el Monumental, el nuevo estadio de River Plate.

1940 – Se inaugura la Bombonera, el nuevo estadio de Boca Juniors

1960 –

Se inaugura en Buenos Aires el Teatro Municipal General San Martín, en cuyo interior funcionan teatros y salas de exposiciones y congresos .

1974 Fallece en Buenos Aires Arturo Jauretche. Pensador, ensayista y político argentino. Fundador junto a un grupo de radicales disidentes la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina (FORJA) Fue presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre sus obras encontramos “Los profetas del odio”, “Forja y la década infame”, “El medio pelo en la sociedad argentina”, “Manual de zonceras argentinas”, etc. Había nacido en Lincoln provincia de Buenos Aires el 13 de noviembre de 1901

2003 –

Néstor Kirchner asume la presidencia del país en forma adelantada, reemplazando al presidente interino Eduardo Duhalde

2010

Se rememora con importantes festejos el bicentenario de la Revolución de Mayo

26 de mayo

Día del Visitador Médico

1940 – Se inaugura el Ateneo Popular de Boedo en la calle Boedo 736.La nueva institución es creación de Don César Garrigós, quien fuera secretario de la Universidad Popular de Boedo.

1987 –

Comienza a circular el periódico Página 12 dirigido por el periodista Jorge Lanata y Ernesto Tiffenberg, con una redacción integrada por reconocidos periodistas y escritores como Horacio Verbitsky, Osvaldo Soriano, Miguel Bonasso, Osvaldo Bayer, Luis Bruschtein, Juan Gelman , etc.

1999 – Se inaugura el nuevo edificio de la AMIA, Asociación Mutual Israelí Argentina ( la sede anterior, ubicada en el mismo predio, quedó destruida luego del atentado sufrido en 1994.)

28 de mayo

1875 –

Nace Emilio Tomás Andina, escultor. Muy joven a los 24 años viaja a Milán, capital de la región de Lombardía, Italia donde se inscribe en la Academia de Brera. Estudia con maestros como Vespaciano Bignami, Francisco Confalonieri y Enrico Butti. Su primera obra “El trabajo” más conocida para nosotros como “El Picapedrero” la presenta en la Exposición Permanente de Arte Lombardo donde obtiene una mención especial Se traslada luego a Roma y se inscribe en el Instituto Real de Bellas Artes. Vuelve a Buenos Aires trayendo consigo la obra premiada la que es adquirida por la Municipalidad de Buenos Aires, quien la instala en el Parque de los Patricios. Hay obras de él en el Jardín Botánico, en el Parque Chacabuco y en la localidad de Puán. Tuvo su estudio en el barrio de Boedo, en la calle Estados Unidos 3473, este fue también años después, estudio del Maestro Francisco Reyes. Falleció el 16 de abril de 1935.

1880 Llegan desde Francia en el transporte Villarino los restos del Gral José de San Martín, provenientes de Francia.

1950 –

Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Conmemoraciones en homenaje a la fecha de muerte de la educadora y escritora Rosario Vera Peñaloza quien murió el 28 de mayo de 1950. Dedicó su vida a la enseñanza y fundó en 1900 el primer jardín de infantes del país. Había nacido en La Rioja el 25 de diciembre de 1873.

1952 –

Se reúnen en el Club Mariano Boedo, comerciantes del barrio con la idea de constituir una entidad que los agrupe, nace entonces la A.A.B.B. (Asociación Amigos Barrio Boedo) institución que por más de 30 años reuniera al comercio del barrio. Fueron designadas las autoridades por la comisión organizadora de la siguiente manera:PRESIDENTE: Sr. José Resco; VICEPRESIDENTE: Sr. Juan Lucchetta; SECRETARIO GENERAL: Sr. Salo Barenboim; SECRETARIO DE ACTAS: Sr. Virgilio Tersoglio; TESORERO: Sr. Moisés Lusterman; PROTESORERO: Sr. Rogelio Marinelli; VOCALES TITULARES: Sres. Abel Jaunzarás, Francisco Giambroni; Marcos Hoijman; Agustín Rela; Narciso Guezikaraian y José Gallego; VOCALES SUPLENTES: Sres. Rafael Herzovich, Francisco Priore, Valentín Pérez, Humberto Del Mastro y Víctor Macri; REVISORES DE CUENTAS: Sres. Raúl Reggere y Cándido Castaño.

1993 Día Nacional del Ceremonial se establece mediante el decreto Nº 1574/93

29 de mayo

Día del Ejército Argentino,

Establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 10.296 / 51 en recuerdo de su creación para combatir las fuerzas realistas el 29 de mayo de 1810 cuando se crearon cinco regimientos de infantería de línea 1; 2; 3; 4 y 5 con la base de los cuerpos de milicianos de Patricios, Arribeños, Montañeses y Andaluces sentando la bases de ejército argentino

1913 –

Nace en Rosario, provincia de Santa Fe, Máximo José Lubrano Zas, escritor, historiador contemporáneo del Grupo de Boedo. A través de sus escritos: “Palabras con Elías Castelnuovo”, “Aproximación a Álvaro Yunque”, “Nacimiento, vida, muerte y resurrección del Grupo de Boedo”, etc. conocimos un poco más a los escritores del Grupo por sus fluidos y amistosos encuentros con los mismos. Fue una persona solitaria, humanista a quien el dolor y la injusticia no lo dejaban indiferente. Fue miembro honorario de la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo, quienes al crear la Biblioteca, el 4 de julio de 2002, no dudaron en ponerle su nombre a la misma. Falleció en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1999.

30 de mayo

Día Nacional de la Donación de Órganos. El 30 de mayo de 1997, nace Dante Obaya, hijo de María Alejandra Obaya, primera paciente trasplantada adulta en el Hospital Cosme Argerich, de la Ciudad de Buenos Aires. Por decisión presidencial se decretó esa fecha como el Día Nacional de la Donación de Órganos (Decreto 1079/97)

1919 –

Comienza a circular la revista El Gráfico, una revista semanal de interés general que recién en 1925 se volcó de lleno al deporte.

1933 –

Por Ley N° 11.688 es decretado Monumento Nacional, el Cabildo de Buenos Aires, reducido por la demolición de algunas arcadas al abrirse la Av. De Mayo y la Diagonal Julio A. Roca

31 de mayo.

1852 – Nace en Buenos Aires Francisco P Moreno, geógrafo, paleontólogo y naturalista autodidacta, a los 20 años fundó un Museo Antropológico y Arqueológico propio. Entre sus obras se encuentra “Descripción de los cementerios y paraderos prehistóricos de la Patagonia”. En una de sus expediciones fue capturado por los tehuelches y condenado a muerte, pero logró escaparse. Murió el 22 de noviembre de 1919.

1853 –

Urquiza convoca a los gobernadores de las provincias para firmar el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos que consagra la forma federal de gobierno y dispone la reunión de un Congreso Constituyente en Santa Fe y nombra a Juan José de Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina.

1935 –

Comienza a funcionar el Banco Central de la República Argentina.

1950 –

Día Nacional de la Energía Atómica Res. Min. 49 / 76 en recuerdo de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) el 31 de mayo de 1950.

1989 – Día Mundial sin Tabaco

Día Nacional del Ecoturismo

Día de la Seguridad Aeroportuaria.

2011

Se inaugura la primera línea del Metrobús en la Ciudad de Buenos Aires en la Av. Juan B Justo

