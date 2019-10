Boca – River: Marcelo Gallardo ya confirmó el equipo

El Director Técnico de River Plate, ya confirmó el equipo que para el partido de esta noche contra Boca Juniors, en la Bombonera, donde se disputarán un lugar en la final de la Copa Libertadores.

El muñeco Gallardo sorprendió dando la lista de los once jugadores que serán titulares en este encuentro. El árbitro elegido para dirigir el partido es el brasileño Wilton Sampaio.

Gallardo confirmó que en la cancha dispondrá el equipo tal como lo hizo en el partido de ida en el estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, donde le ganó a Boca por 2 goles a 0.

La lista de los 11 jugadores que entrarán a la cancha son: Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Nacho Fernández, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré.

El entrenador millonario, en la conferencia de prensa que se realizó en el estadio de Núñez ayer al mediodía, dijo que “Llegamos bien, estamos con muchísimas ganas y entusiasmo de poder ir a la cancha de Boca y lograr la clasificación. Vamos siempre pensando en lo nuestro, más allá de tomar las precauciones lógicas de acuerdo a cómo se presente el partido. Hay varias formas en que se puede dar y tenemos que estar preparados para cualquiera. Esto nos tiene bien, con buen semblante y con confianza, pero sin relajo”.

Cuando le consultaron acerca de cómo se plantará Boca en esta etapa en su propio estadio señaló que “intentará hacer un gol” y después va a “jugar con la desesperación de Boca”. Y agregó que “En algunos momentos podemos sufrir, pero estamos preparados para todo. Es bueno saber que tenemos una ventaja que defender, pero vamos a ir a buscar el partido”.

También le preguntaron sobre su táctica al dar la lista de jugadores con tanta anticipación y respondió que: “No me manejo de una forma establecida. A veces puedo guardar algunas cosas hasta último momento, siempre que los jugadores conozcan las intenciones. Pero a veces no tengo la necesidad y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada, sino porque estoy convencido y sé que estos jugadores son los que mejor están para responder ante un partido clave. También porque tengo cartas importantes en el banco”.

Además, dio su punto de vista sobre la manera que se puede llegar a dar el partido: “Tenemos una ventaja de dos goles y tenemos que defenderla de la manera más inteligente: jugando para hacer otro gol. Tenemos que estar atentos a cualquier acontecimiento del partido, porque pueden ser cambiantes los momentos. Nosotros tenemos una manera de jugar, pero a veces los rivales no te dejan. Si el rival propone un juego de golpe por golpe o de segunda pelota nos tenemos que adaptar, ya lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años. Si nos llaman a jugar otro juego, lo jugamos. Si tenemos que ponernos el overol, lo hacemos. En los últimos dos clásicos han sido claras las ideas. La nuestra, por lo menos, y la de Boca también. Ahora es diferente: Boca tiene que salir a buscar el resultado y veremos en qué momento lo hace: de entrada o a la mitad. No creo que lo haga al final”.

