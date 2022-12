<strong>Lionel Messi rompe otro récord en con una publicación de Instagram</strong>

La imagen del 10 levantando la Copa del Mundo se convirtió en la publicación con más me gusta de la historia en la historia de Instagram de un deportista y si sigue sumando me gusta podría destronar la imagen del récord mundial con la foto de un huevo.

El 18 de diciembre quedará en la historia para los argentinos como el día que se ganó la tercera copa mundial de fútbol y Lionel Messi para celebrarlo subió a su Instagram un posteo con una serie de 10 imágenes luego de haber ganado el partido y recibir el premio al mejor jugador, la medalla y la Copa del Mundo.

La publicación del líder de la Scalonta se convirtió en el posteo con más “me gusta” en la historia de la red social de un deportista. Al momento de escribir esta nota, el posteo cuenta está igualado con la imagen tiene 58 millones de likes y subiendo, y por la velocidad con la que sube seguidores podría superar la imagen del huevo que tenía el récord mundial en la red social Instagram.

Lionel Messi en su mensaje escribió: “Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer” y sumó: “Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… ¡Lo logramos!”.

La primera de las 10 imágenes que subió en ese posteo se lo puede ver a Messi con la copa en sus manos y en andas, remitiendo a la imagen de Maradona en el año 1986 en los festejos del estadio Azteca en México 1986. En las otras nueve imágenes compartió momentos con sus compañeros y el momento que quedará como el que sintetiza la felicidad de un pueblo cuando Messi sube a recibir su premio al mejor jugador del mundial y pasa por al lado de la Copa por primera vez, la besa y genera el estallido de todo el estadio.

La publicación de Lionel Messi superó ampliamente su propia marca anterior, cuando el jugador había publicado otra secuencia de imágenes al obtener la Copa América de 2021; del mismo modo que una imagen que cuenta con 32 millones de ‘Me gusta’ protagonizada por el astro argentino y Cristiano Ronaldo, en una colaboración pagada por la marca internacional Louis Vuitton.

El rosarino se posiciona como el primer deportista del mundo con más likes en una publicación en Instagram, superando también a Cristiano Ronaldo y su esposa Georgina habían tenido más de 32.7 millones de likes cuando anunciaron que esperaban mellizos, ahora Messi los superó.

La red social con más de mil millones de usuarios activos y miles de millones de fotos subidas, la foto número uno con más reacciones en Instagram es la de un huevo, subido por la cuenta @world_record_egg en enero de 2019. Al momento de publicar este artículo tiene 56.2 millones de Likes pero si la publicación de Messi sigue subiendo podría lograr el récord mundial.

