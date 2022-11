<strong>A 2 años de su partida se presenta el mural “una gambeta a la vida”, de Diego Maradona</strong>

now playing

Este viernes a las 17:30 horas el artista plástico Gustavo Rovira presentará el mural más grande de Diego Armando Maradona, “una gambeta a la vida” en el espacio Emoción Mundial que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires generó para que los vecinos puedan disfrutar del mundial de fútbol de Qatar 2022 con pantalla gigante, juegos, actividades y un patio gastronómico. La obra quedará en exposición hasta el domingo 27 de noviembre.

En el día que se cumple el segundo aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona, se presentará en la plaza Intendente Seeber, sede principal del espacio Emoción Mundial, ubicado en Av Libertador y Sarmiento, la inauguración de un mural realizado en forma de collage que muestra la vida del astro de forma cronológica. El mural lleva el nombre “una gambeta a la vida” y está realizado por el artista plástico Gustavo Rovira y se presentará este viernes 25 de noviembre a partir de las 17.30 horas.

El artista plástico Gustavo Rovira expresó que en la obra utilizó: “oleos, acrílicos, tizas, pasteles, carbón, tintas y sanguinas” además, Rovira indicó que para el mural “junto tierra y el pasto de los estadios en los que Diego dejó su magia para siempre” y dijo que con estos elementos realizó un “collage espontáneo como la vida misma”.

Rovira indicó que cuando se enteró del fallecimiento de Diego lo vivió con mucho dolor: “Fue algo que me dejó asombrado, paralizado, porque junto a un amigo en común pensaron en tiempo real lo mismo, que él le dijo ´ ¿por qué no pintás a Diego?´ y yo en ese instante estaba por comentarle que tenía esa idea”.

El artista plástico indicó que había una energía superior que lo llevó a realizar esta creación y decidió que tenía que hacerlo: “En ese mismo instante decidí darle vida a esta obra que trato de plasmar en el soporte que mide 28 metros con 75 por 4 metros con 40, cuando esté montado”. La obra tiene una dimensión de 28,75 metros de largo por 3,90 de alto y su realizador dijo que allí está “la energía del Diego fusionada en toda la obra de 30 metros”.

También su creador contó cómo realizó la obra: “En todo este lapso de este tiempo de emociones, angustias y alegrías, me di cuenta todo lo que pude hacer para plasmar la vida de Diego Armando Maradona. Comenzamos con la llegada del ángel a Villa Fiorito, que llegó el 30 de octubre de 1960 a las 7:05 de la mañana, horario en que Diego llegó a este mundo y el ángel le depositó la pelota. Visitamos la casa y tomamos algunas muestras de tierra. Pude ir a Estrella Roja, el club donde Diego comenzó su vida”

Rovira además cuenta que tuvo su infancia en el mismo barrio que vio debutar en primera división a Maradona: “Luego pasó por Argentinos Juniors, que son imágenes de mi barrio, mi escuela, donde todavía Diego no había debutado y yo iba a ver los partidos”. El artista describió su infancia en el barrio, su escuela y que en esa época Diego todavía no jugaba en Argentinos Juniors pero que ya se hablaba de su llegada al club: “Para mí es una doble emoción y un objetivo hermoso en mi vida. Llegar a la cancha que me vio crecer, donde mi familia vive a metros de aquí, con este hermoso proyecto para el mundo”.

El mural más grande que cuenta la vida deportiva de Maradona tiene partes de tierra y pasto de cada estadio en los que jugó: “Poder retirar un poquito de pasto de la tierra de la cancha que ha sido testigo por este lugar emblemático y poder colocarlo en el mural es un eterno agradecimiento de poder hacerlo” y explicó cómo fue realizando este collage con los elementos.

La obra cuenta los clubes donde formó parte Maradona de forma cronológica y en el final regresa a Fiorito: “Luego pasa por Boca del 81, luego viene Argentina del 82, el mundial 86, después viene el Nápoles, esa parte de su vida maravillosa, y en cada lugar cronológicamente plasmado va a estar colocada la tierra y el pasto de cada momento de su vida, y finalmente lo hago volver a Fiorito”.

A dos años de su muerte, la obra “una gambeta a la vida” no solo recrea la vida de Maradona sino la calidad artística de Gustavo Rovira, además de la filosofía solidaria de la Fundación de Cecilia Baccigalupo.

Este viernes el artista intervendrá el mural mientras hablará con el público en el Espacio Emoción Mundial en el barrio de Palermo a partir de las 17:30 horas en la plaza Intendente Seeber. El mural quedará expuesto hasta el domingo.

