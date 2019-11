Elecciones en Boca: Riquelme podría encabezar una lista

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El ex jugador de Boca, Juan Román Riquelme, dio declaraciones acerca de las especulaciones que se conocieron, sobre si él podría o no participar en las listas de candidatos.

Sin embargo, Riquelme evitó vincularse con algún espacio político en particular. Aún así, no desestimó del todo la posibilidad de presentarse en alguna lista, pero solo con la condición que sea una lista de unidad.

“Siempre voy a estar a disposición de mi club. Hay que ayudar a nuestro club, todos tenemos que estar juntos”, dijo el ídolo Xeneize.

Y agregó: “Me tienen cansado con eso de ‘sos oficialista’ o ‘sos opositor’. ¡Yo soy de Boca! Amamos a nuestro club. Tenemos que estar todos juntos”.

Juan Román Riquelme comenzó a jugar otro tipo de partido, el de las elecciones, que serán el 8 de diciembre, donde se decidirá quién será el nuevo presidente de Boca Juniors. Haciéndole frente a los cargos, abrió la puerta para encabezar una lista única: “Si hay unión yo puedo pensar en ser presidente; en ser lo que sea”.

La postulación de listas, encabezadas por Jorge Ameal, Christian Gribaudo y José Beraldi, se abrió el 5 de noviembre, y cerrará el 20 de noviembre.

Hace unos días comenzó a rodar el rumor de un posible ofrecimiento a Riquelme, para que sea parte de una de las listas, pero el astro salió a confirmar que no apoyará a ninguno de los candidatos. En cambio, cuando le consultaron por la posibilidad de ser parte de una supuesta lista de unidad dejó la puerta abierta, y dijo: “Siempre voy a estar a disposición de mi club. Hay que ayudar a nuestro club, todos tenemos que estar juntos”.

“Hace unos meses atrás daban por hecho que acompañaba a Beraldi. Cuando se perdió la semifinal contra River, decían que ya estaba cerca de Ameal. Y la semana pasada se dijo otra cosa. No pasa nada. Estoy siendo sincero y pasando el deseo que yo tengo. Yo amo a mi club”, expreso Juan Román, dejando más que claro los rumores que giraban en torno a él.

Y manifestó que “Me molesta cuando veo que se están peleando por el poder. Es mi club y yo voy a pagar la cuota todos los meses porque me gusta que mi hijo sea bostero, que vaya a la cancha cada semana, que se enoje cuando pierde. Es hincha de Boca, lo que yo quería. No escuché nunca a los padres diciendo vos sos hincha del oficialismo, vos sos hincha de la oposición, vos sos hincha de la verdadera oposición”.

Cabe recordar que en breve se realizará la despedida del ex jugador, con un partido homenaje y el día elegido es el 12 de diciembre, del hincha de Boca Juniors

(47)