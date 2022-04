Puerto Madero: Salvio atropelló a su ex esposa y escapó

El jugador de fútbol que milita en Boca Juniors fue protagonista de un episodio violento en el barrio de Puerto Madero cuando atropelló con su automóvil a su ex mujer. En tanto fuentes policiales indicaron que “Salvio no se entregó porque todavía no tiene pedido de captura, solo le se otorgó un botón antipánico a la mujer”.

El futbolista argentino Eduardo “Toto” Salvio, luego de una presunta discusión que mantuvieron frente al edificio donde él vive, atropelló con su auto a su exesposa, informaron fuentes policiales. Todo ocurrió a las 0.50 madrugada en la calle Azucena Villaflor y Juana Manso, en el barrio de Puerto Madero.

Por la embestida, la exesposa del futbolista, Magalí Aravena, tuvo que ser atendida por una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a raíz de un impacto que sufrió en una de sus rodillas.

La mujer realizó la denuncia en la Comisaría Vecinal 1 E y dijo que había sido atropellada por el futbolista quien luego se dio a la fuga. Además, informó que, luego de estar casada una década con Salvio, de común acuerdo decidieron separarse, por lo que ella se fue a vivir con sus dos hijos a la localidad bonaerense de Olivos.

Según la declaración, la ex mujer se acercó anoche al domicilio para hablar con el deportista y al llegar, observó a Salvio dentro de su automóvil Mercedes Benz A250 color negro acompañado de una mujer. Entonces, se paró frente al vehículo y fue allí cuando el futbolista avanzó y la impactó en su pierna derecha, lo que le provocó una caída. La respuesta de Salvio fue dar marcha atrás y escapó del lugar, indicaron las fuentes.

Si bien el futbolista no habló, una de las cámaras de seguridad de la zona registró el hecho, en donde se ve cómo la mujer se colgó del vehículo, y cuando el conductor realizó maniobras para eludirla, ella quedó agarrada de la puerta del acompañante y fue arrastrada unos metros, hasta que quedó tendida sobre el asfalto, mientras el rodado huyó en marcha atrás a gran velocidad.

Se constató que la Magalí Aravena sufrió un “traumatismo por flexión en el miembro inferior derecho”.

La causa quedó a cargo de la fiscal Nancy Aron, del Área de Flagrancia Este del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, quien dispuso que la mujer fuera trasladada a la oficina de violencia de género para tomarle la denuncia y ordenó que se le asigne un botón antipánico, además del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. La caratula del hecho quedó como “lesiones en contexto de violencia de género”.

Las fuentes indicaron que por el momento la fiscalía porteña no adoptó temperamento con Salvio, pero que sí se emitió una orden de secuestro sobre el vehículo con el que protagonizó el incidente. “Salvio no se entregó porque todavía no se sabe si lo va a citar la fiscal. No tiene pedido de captura, solo le se otorgó un botón antipánico a la mujer”, expresó una fuente policial.

(49)