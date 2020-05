Vecinos reclaman permisos para mudarse

now playing

Muchos vecinos, que estaban a punto de mudarse cuando comenzó la cuarentena, piden que se les otorguen un permiso especial.

“Mudanza Ya” es una cuenta de twitter que agrupa a más de 700 familias que al momento de comenzar la cuarentena obligatoria y preventiva, estaban próximos a mudarse, pero debieron suspender todo el proceso. “Pedimos a las autoridades que las mudanzas sean consideras una actividad esencial“, sostiene quien encabeza el reclamo.

Muchas familias que estaban por mudarse cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus en el país, solicitan que se les otorgue un “día especial de mudanza“, ya que en muchos casos están pagando doble alquiler o quedaron alejados de sus pertenencias y mascotas.

Elena Gross, es docente y la creadora de la cuenta de twitter “Mudanza Ya”, dijo, en diálogo con la agencia de noticias Télam, que “El decreto nos agarró a todos de imprevisto, somos muchas familias que quedamos a mitad de camino en la mudanza. Hay de todo, pero vivimos situaciones muy angustiantes“.

“En mi caso tenía el sueño de mudarme a una vivienda más amplia que el dos ambientes donde estoy hoy porque somos una familia ensamblada de 5 personas. La idea era pasar de ese departamento en Núñez a otro de 4 ambientes en Villa Urquiza, ambos en la Capital Federal. Y así permitir que cada uno pueda estar más cómodo”, relató Gross, que vive junto a su marido y los tres hijos que suman ambos de 19, 16 y 8 años.

“El gran problema es que tenemos prohibido legalmente movernos, pero los dueños muchas veces exigen el dinero de los alquileres. Hay amenazas”, señaló Gross, y agregó que “hay mucha gente que llegó a comprar su propiedad y se estaban por ir. Al ser propietarios tienen que pagar los gastos de la casa nueva y de la que viven. Las mudanzas interprovinciales son aún más difíciles, han quedado familias separadas, chicos en la casa de los abuelos”, agregó Gross.

A su vez, la creadora de la cuenta de twitter, señala: “Pedimos que las autoridades competentes desarrollen un protocolo para que las mudanzas sean consideras una actividad esencial. Hay lugares en el mundo donde está implementando o mismo en algunas localidades chicas de Argentina”, aseveró la docente.

“Si conseguimos un permiso nacional, hay muchísimas variantes. No queremos generar problemas en la salud, que se haga todo con cuidado. Que esto no invalide que no se puede desalojar a nadie hasta el 30 de septiembre. Que se nos permita mudarnos y que los necesiten quedarse, se queden”, concluyó Elena.

