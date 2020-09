Quiros: “Probablemente estemos hablando de un descenso definitivo”

now playing

El Ministro de Salud Porteño, remarcó esta mañana que “Probablemente estemos hablando de un descenso definitivo”.

En la conferencia de prensa de esta mañana, Fernán Quiros, acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni, dijo que “Probablemente estemos hablando de un descenso definitivo que nos lleve a una cantidad de casos diarios bien inferiores hasta que haya una solución definitiva”.

Desde la sede de Parque Patricios, Quirós informó que “hasta hoy hemos confirmado 119.314 pacientes, hemos logrado recuperar 95.119 personas, han fallecido 3.133, lo que hace una tasa de letalidad del 2,6%”.

Y agregó: “Alcanzamos los 509.727 hisopados, el 60,6% de ellos se lo hicimos a ciudadanos porteños, con una tasa de positividad del 40,1%, con una tasa de testeos cada 100.000 habitantes de 10.044”.

Los funcionarios porteños, brindaron este miércoles detalles de la situación sanitaria de la Ciudad en relación a la curva de contagios y su evolución, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia del covid19.

Un dato fundamental que dio el ministro se relaciona a los contactos estrechos. En este sentido, dijo: “Si alguien en la Ciudad de Buenos Aires ha estado con alguien a quien se le confirmó la enfermedad en los últimos 7 a 10 días, en buenosaires.gob.ar/unidadesfebriles o buenosaires.gob.ar/detectar tienen todas las UFUS y los dispositivos DetectAR del territorio. Se pueden acercar a cualquiera y no importa que no tengan ningún síntoma, los vamos a hisopar y en el día tenemos el resultado”.

Además, el titular de la cartera de salud porteña, dijo que el “peor escenario para la pandemia de coronavirus” sería que “el sistema de salud no hubiera podido atender a las personas enfermas”.

No obstante, Quirós aseguró que “eso ya no va a ocurrir en la ciudad de Buenos Aires”, y sostuvo que “si los números se consolidan y siguen a la baja”, se podrán “ampliar las aperturas (de actividades) a lugares que no sean abiertos” con protocolos y medidas sanitarias pertinentes y desarrolladas para cada caso.

“En la Ciudad la ocupación de las terapias intensivas del sector público hoy es de 54% y en el sector privado de 70%, pero también está relativamente descomprimido. El peor escenario de no poder atender a los enfermos ya no se va a dar”, afirmó Quirós durante una conferencia de prensa sobre la situación sanitaria en relación a la pandemia.

