Por el cierre de Glovo, los repartidores hicieron una marcha

Los repartidores realizaron esta mañana una marcha, por el cierre de Glovo.

“Nos llaman esenciales, pero nadie hace nada por nuestra situación” dijeron los repartidores mientras realizaban una marcha por el cierre de una de las app de delivery.

Este jueves en horas de la mañana, los trabajadores de reparto nucleados en la RED de Trabajadores Precarizadxs denunciaron que la empresa “se va del país para seguir amasando fortunas, en medio de la pandemia y la prohibición de despidos y nosotros no sabemos qué pasará con nuestras fuentes de trabajo”.

Glovo, anunció días atrás, que cierra y se va del país. Sin embargo no dieron explicaciones sobre los derechos de indemnización de los trabajadores o el decreto que prohíbe despedir gente durante la pandemia.

Por todo esto, los y las trabajadoras de reparto organizados en la RED de Precarizadxs concentrarán en el Ministerio de Trabajo de la sede Alem 650 exigiendo su intervención ante la incertidumbre por la ida de Glovo del país.

En este sentido, se dio a conocer desde la agrupación sindical, que van a exigir que los funcionarios de dicha cartera tomen cartas en el asunto para que Pedidos Ya incorpore a todos y garanticen sus derechos laborales.

Asimismo, Ariel, trabajador de Glovo, denunció al respecto: “Recibimos un mail el miércoles pasado donde la empresa nos da las gracias por “colaborar” y avisan que se retiran del país. Una empresa que en toda la pandemia no nos dio ni un barbijo, que violó todas y cada una de las leyes laborales e impositivas del país y que fugó dólares durante años en gran parte gracias a la explotación de miles de pibas y pibes como yo”.

Y agregó: “Ahora se va del país para seguir amasando fortunas en otros lugares del mundo, en medio de la pandemia y la prohibición de despidos y nosotros no sabemos qué pasará con nuestras fuentes de trabajo. Nos dicen que en Pedidos Ya tendremos prioridades ¿Quién nos asegura que entremos todos y que no empecemos de cero de nuevo como cuando estábamos sin laburo?”.

Marcelo, otro de los trabajadores de Glovo, que estaban presentes en la manifestación de esta mañana dijo: “Vinimos muchas veces al Ministerio durante la cuarentena con mis compañeros de la RED de precarizados y de la asamblea Nacional de Repartidores, porque nos llaman esenciales pero nadie hizo nada por nuestra situación. Estas empresas hacen lo que quieren con nosotros, no hay ni una oficina donde reclamar cuando a uno de nosotros nos bloquean o morimos en accidentes laborales producto de la precarización. Cada vez somos más, y ahora esto. Es demasiado. Por eso peleamos porque se nos reconozca como trabajadores, no somos colaboradores. Queremos que el Ministerio garantice que Pedidos Ya nos tome a todos y nos reconozcan nuestros derechos. Llaman ilegales a los que toman un pedazo de tierra para vivir como en Guernica y ante estas multinacionales que violan todas las leyes todos hacen la vista gorda, para ellos no hay leyes, por eso este Ministerio tiene que darnos respuestas”.

