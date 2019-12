Mónica Ayos visitó a Carlín Calvo

La actriz Mónica Ayos, fue al Sanatorio de la Trinidad, ubicado en el barrio de Palermo, a visitar a su amigo Carlín Calvo, antes que le dieran el alta, y le dedicó un mensaje emotivo a Carina Gallucci, ex esposa del actor de “Amigos son los Amigos”.

Luego de 9 días de permanecer internado por una infección generalizada por una mala colocación de una sonda vesical, Carlín recibió el alta, pero antes de salir, Mónica Ayos fue a visitarlo.

La ex compañera de Carlín en la obra de teatro “Casi un ángel” fue a visitarlo, junto a su esposo Diego Olivera. “Fui de incógnito a verlo. Cada viaje que hice lo quise ir a ver y no podía. Fue un momento de mucha emoción. Se rió mucho, no me habló, pero me miraba y se emocionó. Tuve sentimientos encontrados. El me miraba fijo y se reía. Está atrapado en su cuerpo”, contó Ayos.

Esto provocó enorme emoción por parte de la ex esposa de Carlín, Carina Gallucci, quien estuvo presente cada día junto a Carlín en el sanatorio, y le escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Que hermosa sorpresa la visita de Mónica y Diego a Carlín. Gracias de todo corazón. ¡Te quiero tanto! ¡Te extraño tanto! Tantos lindos momentos vividos. Sé que Carlín está más que feliz al verlos. ¡Los Adoro! Vuelvan Pronto. Personas como ustedes no abundan!”.

Luego de leer el mensaje, Mónica Ayos, quien está viviendo en México, le respondió: “No podía irme de Argentina sin verlo, me encantó poder abrazarte y sentir que no pasó el tiempo. No me permití tomar este avión sin antes visitarlo al loquillo y hacerlo reír (y lo hizo mucho), recordarle tantas anécdotas juntos en aquella obra de teatro que le devolvió el escenario: ‘Casi un Ángel’ en la que disfrutamos y compartimos tantos momentos riéndonos de sus manías de ex gruñón”.

“Pude conocerlos como familia más a fondo, más desde adentro y sé cuan fuerte fuiste, cuánto bancaste, fuerte aquel camino sinuoso, cuánto acompañaste a Carlín por elección desde el minuto cero, todo lo que pudiste, hasta que ambos decidieron tomar su camino. Pero con una relación de mucho cariño por sus hijos. Supe conocerlos y aprendí a ser espectadora de cada risa y de cada lágrima”, continuó la actriz.

“Fui esa amiga loca de Facu cuando era chiquito y tan serio jajaja, aquel niño grande al que me gustaba escucharlo sacar conclusiones y quejarse hasta que se aburría y se enojaba (era rápido eso) jajaja pero terminábamos riéndonos ambos con mis juegos. Hoy ya es un hombre y un pedazo de actor que no dudo se le abrirán las puertas con luz propia. Siendo él mismo. No pude disfrutar tanto a Abril, pero a través tuyo fui enterándome de lo genia que es la morocha guapa. Deseo que el universo te devuelva tanta bondad y entrega. Sos muy genia. Gracias por esta tarde de emoción con él”, finalizó el mensaje Mónica Ayos.

