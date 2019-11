La China Suárez y Benjamín Vicuña están separados

now playing

La confirmación de la separación la dio la propia China Suárez en un programa de televisión.

Después de haberse especulado por los rumores existentes de una posible ruptura, La China confirmó que ella su Benjamín Vicuña están separados.

Asimismo dijo que no se trataría de algo definitivo, pero sí que aseguró que “hoy no están juntos”.

En este momento la actriz está en Estados Unidos con sus dos hijas: Rufina (de su relación con Noclas Cabré) y Magnolia (hija también de Benjamín Vicuña)

“Estamos separados en este momento, no es algo definitivo ni mucho menos, tenemos mucho amor y una familia linda, ensamblada, hermosa”, expresó la China Suarez, que actualmente protagoniza “Argentina, tierra de amor y venganza”, por la pantalla de Canal 13.

Y en la entrevista que dio para un medio televisivo, agregó: “Nuestros hijos se aman y tenemos a Magnolia también, estamos separados, pero nos tenemos mucho amor así que no sabemos qué puede pasar el día de mañana. Fueron muchos años y cosas que quedan en la intimidad, yo nunca conté muchas intimidades y Benja tampoco. Hay mucho amor y cuando hay amor todo es posible, solo hay que sentarse a hablar y barajar”.

También se manifestó con respecto al futuro como un tema del que prefiere no hablar ahora, por lo que decidió ir “paso a paso”.

“Vengo de vacaciones con mis hijas, lo merecíamos. Fue un año de mucho trabajo y si bien lo disfruté, también hay cosas que me perdía, como un acto de Rufi porque ella está más grande y tiene más responsabilidades o tareas del colegio que me perdía o me olvidaba de hacer” afirmó.

La decisión de separarse la tomaron juntos, según indicó la China: “Los dos hablamos, dijimos ‘¿qué está pasando? ¿qué hacemos con esto?’, él tiene carácter, pero también es más grande y vivió muchas cosas y tiene más templanza. Él me enseñó a estar en familia, éramos Rufina y yo, y de golpe pasamos a ser un montón, los hijos de él la aman a Rufi y Rufi a ellos. Hay que aprender a convivir, a ceder y a pactar muchas cosas y aprender el amor a los hijos ajenos, que me han hecho crecer mucho”.

Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez se conocieron en el rodaje de la película “El Hilo rojo”, dirigida por Daniela Goggi, en el año 2015, done ambos eran protagonistas.

En aquel momento el actor chileno estaba recién separado de la modelo y conductora Pampita.

Por su parte, Eugenia Suarez, se encargó de aclarar que “no hubo terceros en discordia. Lo adoro, es un padrazo y hay muchas cosas que tenemos que hablar. Me cuesta demostrar cuando estoy mal, siempre soy la que puede con todo y cuando tenés hijos no te queda otra que estar bien, pero fue todo muy hablado y fuimos muy maduros”.

