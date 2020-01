Cande Tinelli se imagina a su papá como el futuro presidente

La hija de Marcelo Tinelli, Candela, dijo: “Imagino a mi papá como gobernador o presidente”.

La joven cantante, que cantó el fin de semana en Playa Grande, indicó que no sería raro para ella que su padre comenzara una carrera en el ámbito político, “si es lo que él quiere”.

Lelé expresó que “Confío plenamente en él porque es una gran persona”, ya instalada en Mar del Plata, donde dio un recital en el parador de Movistar, en Playa Grande, junto a un grupo de bailarines y para decenas de jóvenes que se quedaron en la playa a escucharla, a pesar de la jornada de calor que se vivió.

Después del show, Lelé llevó adelante una rueda de prensar donde le preguntaron qué opinaba acerca de la posible incursión de su papá en la política, a lo que contestó: “espero que no”, pero luego agregó: “Si él quiere lo imagino. Sí, lo imagino. Si quiere hacerlo lo bancamos siempre”.

“La verdad que a mi viejo lo apoyo en sus decisiones, confío mucho en él, creo que es una persona muy inteligente que se propone cosas y las puede lograr. Lo banco a morir, simplemente pienso en él y quiero que esté bien él y ojalá pueda ayudar a un montón de personas. Confío plenamente en mi papá porque es una gran, gran, persona”, dijo la hija del conductor.

En relación a su carrera como cantante, Lelé contó que no se lo imaginaba tiempo atrás, sino que “Se fue dando de a poco, me da mucha vergüenza y tuve que trabajar un montón. Me gustaba cantar pero de eso a esto, la verdad que no lo pensaba”. Y agregó que “Tomé clases de canto de chica, me empecé a copar, a perderle el miedo, a laburarlo”.

También le preguntaron acerca de los rumores de su supuesto video prohibido, y dijo que en realidad le “causó gracia” y que le siguen mandando el video pensando que es ella, por eso tomó la decisión de no aclarar nada más, y dejar de darle “más importancia” al rumor. “Nunca jamás me grabaría porque me escracho de una, ni un dedo puedo mostrar”, dijo en tono de broma sobre la cantidad de tatuajes que tiene.

En la rueda de prensa improvisada después de su recital en La Feliz, también tuvo que aclarar un tema muy personal en referencia a su hermana Micaela. “Mi hermana no está embarazada” aseguró.

Por otra parte, y en relación a las fotos en las que se la vio junto a su ex novio, Luca Bonomi, Cande Tinelli aclaró que solo fue casualidad que se encontraran en un evento, y agregó que “Le encontré el gustito a estar conmigo misma”.

La cantante recibió muchas críticas por su pelo en las redes sociales, luego de subir una foto, por lo que comentó: “La verdad que de chica, de adolescente, apenas entré en el mundo de las redes sociales me importaba un montón. Y me parece que es eso, cada vez más te das cuenta de que es un juego. La vida es esto que pasa acá y no son las redes sociales. No tenés ni idea quién está hablando, uno se engancha del comentario malo y siempre hay mil cosas buenas”.

