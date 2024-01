<strong>El teatro de verano en CABA registra una disminución del 29% en enero</strong>

En el arranque de 2024, la asistencia a espectáculos teatrales en Buenos Aires presenta una preocupante caída del 29%, comparada con el mismo periodo del año anterior. Este dato revelador se ve influenciado por el fenomenal éxito de “Casados con hijos” en 2023.

En este sentido, los empresarios teatrales sostienen que, a pesar de un ajuste en el precio de las entradas, el cual se mantuvo por debajo de la inflación, la absorción de apenas la mitad fue necesaria para evitar precios inaccesibles y la consecuente pérdida de público. No obstante, la realidad muestra una reducción de espectadores por función, marcando un inicio de año con cifras menos alentadoras.

Asimismo, se observa una diferencia en los precios en comparación con Mar del Plata, donde el tope se establece en $12.000. En la ciudad porteña, los tres espectáculos más concurridos tienen un límite de $20.000. Entre ellos se destacan “Disney, la caja mágica” en el Teatro Opera, “Tootsie” en el Lola Membrives y “Matilda” en el Gran Rex, con la particularidad de que este último ofrece un paquete de 4 espectadores por $40.000.

Por su parte, la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (AADET) tuvo una destacada participación en el NY24 ISPA Congress, donde su presidente, Sebastián Blutrach, junto a Ariel Stolier, abordaron la temática en el panel “Sesion Welcome to your New Audiencie”. En dicho encuentro internacional, se reflexionó sobre las audiencias en la pospandemia y la complejidad de su recuperación. Blutrach comentó al respecto: “La Argentina el año pasado tuvo buena convocatoria y fuimos un caso de estudio. Intentamos explicar los motivos de la recuperación de público y compartí un panel con las ticketeras más importantes, especialistas en audiencias, que trabajan las nuevas tendencias y consumos culturales”.

En tanto, el 2023 destacó con la venta de más de 4 millones de entradas al teatro a nivel nacional, superando la marca prepandémica de 3.8 millones en 2017. Se evidenció un retorno al mismo nivel de actividad que antes de la pandemia, con más de 13 mil funciones, según los registros de AADET.

“Los dos términos que nos distinguen en la Argentina son flexibilidad y resiliencia. Estamos muy bien entrenados para eso, vivimos en crisis constantemente”, puntualizó Blutrach. Asimismo, destacó la importancia de la multiprogramación, los nuevos géneros de pequeños formatos musicales, los unipersonales y la atracción de personajes provenientes de las redes sociales para captar a diversos públicos.

En este contexto, las propuestas alternativas de creación y producción de contenidos, la incursión de nuevos creadores como los influencers, y el desafío frente a la incertidumbre social y política también fueron temas centrales de discusión.

También es evidente el cambio de hábitos en los jóvenes, quienes no se amoldan a los abonos convencionales en los teatros y prefieren la flexibilidad de plataformas. “Nadie quiere abonarse a ir al teatro en un día fijo con programación cerrada, hay que replicar de algún modo la operatoria de las plataformas flexibles. Hay que comunicarse con nuevas audiencias de manera más atractiva, hay que llamar a participar”, enfatizó Blutrach.

Este enfoque se refleja en las redes sociales, donde artistas, productores y salas teatrales multiplican los reels mostrando el detrás de escena o buscando creatividad para que el público se sienta parte del contenido, logrando así un mayor engagement. Detrás de “Disney, la caja mágica”, “Tootsie” y “Matilda”, las obras de mayor recaudación en 2023 incluyeron a Moldavsky, Piaf, “Sean de termos y Mabeles” de Ariel Tarico, “Brujas”, “Escape room” de reciente estreno con Benjamín Rojas, Brenda Gandini, Sofía Morandi y Gonzalo Suárez, “Los bonobos” y “Votemos”.

