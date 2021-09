Kiss cancela nuevamente sus shows por coronavirus de Gene Simmons

La mítica banda Kiss anunció la suspensión de cuatro shows previstos para los próximos días en sus presentaciones por Estados Unidos en el marco de su gira despedida “End of the World” debido que su líder Gene Simmons contrajo coronavirus. Días atrás Paul Stanley, también había anunciado que estaba recuperándose de la enfermedad. La banda tuvo que suspender la gira a menos de un mes de haberla iniciado.

Las cancelaciones ahora por el positivo de Gene Simmons, se producen cinco días después de otra postergación debido al Covid positivo del guitarrista y cantante Paul Stanley, quien en redes sociales confirmó que ya se encuentra recuperado.

La banda estadounidense formada en el año 1973 en Nueva York dijo a través de sus redes sociales que: “Estamos posponiendo las próximas cuatro fechas de gira. Todos los boletos comprados previamente serán aceptados para las nuevas fechas una vez anunciadas. Se enviará más información por correo electrónico a los titulares de boletos directamente”.

Hace unos días, luego de tener algunos síntomas, Paul Stanley también había dado positivo de Covid19 y la banda había tenido que cancelar shows. De todas maneras, en las últimas horas el guitarrista tuiteó que se estaba recuperando de Covid-19.

En el comunicado oficial del grupo en sus redes sociales ahora dice: “Gene Simmons ahora ha dado positivo y está experimentando síntomas leves”

La semana pasada la cuenta de la banda, en un tuit poco alentador, manifestaba que: “Más información sobre las fechas de los espectáculos estará disponible lo antes posible. Todos, tanto la banda como el equipo, están completamente vacunados“.

A raíz de ese comunicado los fanáticos de la banda habrían aumentado su preocupación y por esa razón el líder de la banda mandó un mensaje en su propio perfil diciendo que se encontraba bien: “¡Estoy bien! ¡No estoy en la UCI! ¡Mi corazón me permite hacer 40 kilómetros al día en mi bicicleta! No sé de dónde vino esto, pero es una absoluta tontería“.

Desde su cuenta @PaulStanleyLive, este fue el mensaje del líder de Kiss “PEOPLE!!! I am fine! I am not in ICU! My heart allows me to do 26 miles a day on my bike! I don’t know where this came from but it’s absolute nonsense.” El tuit recibió miles de respuestas positivas de los seguidores de la banda que le mandaron buenas energías para su recuperación

Ante toda esta situación, a partir de un nuevo caso de Covid19 dentro de la banda, los responsables de las redes sociales de la banda no volvieron a cometer el mismo error y escribieron un nuevo mensaje con la posterior fecha de la presentación: “La banda y el equipo permanecerán en casa y se aislarán durante los próximos diez días y los médicos han indicado que la gira debería poder reanudarse el 9 de septiembre en el FivePoint Amphitheatre en Irvine, CA”.

La legendaria banda conocida por sus maquillajes lleva adelante el tour que debió cancelar el año pasado por la situación sanitaria con el que se despide luego de 50 años de trayectoria. Habían empezado en agosto, solo un par de semanas antes de tener que frenar por los casos positivos.

La gira tendrá su parada en nuestro país el 23 de abril de 2022 en el porteño Campo Argentino de Polo.

