La hija de Jorge Rial llevará a la justicia a una revista

Morena Rial, la hija del conductor, demandará a una revista por publicar fotos suyas en la playa. “La libertad de expresión debe tener un límite”, dijo la joven.

El abogado de Morena Rial, Alejandro Cipolla, habló con un medio periodístico acerca de la demanda que iniciaron contra la revista. “Las publicaron sin su consentimiento” señaló.

La revista Pronto, tituló el 21 de enero: “Morena Rial fue a Punta y disparó con todo”, mientras que informaba, a través de redes sociales, cuál sería la próxima tapa que saldría a la venta.

A pesar de que en la portada de la revista, como nota principal se relacionaba a la modelo Pampita Ardohain, festejando su cumpleaños en presencia de su flamante esposo Roberto García Moritán, también puede observarse un recuadro más pequeño en un lateral, donde se la ve a Morena Rial paseando con su novio, Facundo Ambrosioni, en la playa.

Alejandro Cipolla, manifestó que “Más allá de que las fotos son totalmente robadas, porque ni Morena ni Facundo los autorizaron, fueron sacadas, me parece a mí, para desfavorecerla y atacar a su imagen. Porque ella en sus redes sociales sube fotos muy cuidadas”. Y agregó que “Ella no está bien, no le gustó nada lo que le hicieron”

Además, el abogado contó que la joven, en un primer momento se comunicó con la revista para que levantaran el posteo de las redes sociales, pero que se negaron. Por este motivo es que decidieron realizar una demanda, de hecho, el próximo 14 de febrero ya tienen acordada una audiencia de mediación por daños y perjuicios. “Buscamos un resarcimiento económico por el daño ocasionado. Y si no hay acuerdo conciliatorio, iremos a juicio”, señaló Cipolla.

Asimismo, el abogado de la joven comentó: “Entiendo que los que trabajan en la revista se pueden amparar en que es libertad de prensa, pero la libertad de prensa tiene que tener un límite, sobre todo cuando genera un daño psicológico a las personas. Buscamos una medida ejemplificadora”.

Además, el letrado indicó que lo que mas le molestó fue la trascendencia que tuvo el posteo que realizó la revista al querer promocionar en las redes sociales el próximo ejemplar. “Hubo una catarata de comentarios discriminatorios y ella también recibió mensajes por privado en donde se burlaban de ella ocasionándole un perjuicio grave” concluyó el Dr. Cipolla.

Morena y su novio habían elegido las playas de Punta del Este, Uruguay, con el objetivo de pasar juntos unos días de vacaciones junto a su pequeño hijo Francesco Fenicio, de 10 meses.

