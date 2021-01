Llega “Verano de Cine Nacional” al aire libre

now playing

En el mes de enero, BA Audiovisual presenta un nuevo ciclo de películas argentinas

Todos los sábados de enero a las 20 hs en El Club de Arquitectura ubicado en Av. Francisco Beiró 2116, en el barrio de Agronomía en la Ciudad Porteña, se estrena un ciclo de cine Nacional, será al aire libre, con entrada libre y gratuita, reservando la entrada por su gran concurrencia, bajo el Protocolo realizado para actividades en espacios libres, “Lo mejor de nuestro cine”, podrá disfrutarse con los cuidados correspondientes.

Las películas que se podrán ver son: Mamá se fue de viaje, dirigida por Ariel Winograd, Betibú, dirigida por Miguel Cohan, El día que me muera dirigida por Néstor Sánchez Sotelo y Gilda, dirigida por Lorena Muñoz. El proyecto fue impulsado por BAAudiovisual y la comuna 15.

Las personas interesadas en concurrir al” Cine al aire libre”, deben completar un formulario con una declaración jurada con todos sus datos personales, para poder reservar las entradas, ya que, por la cantidad de demandas, es necesario.

Programación

El 9 de enero –“ Mamá se fue de viaje”, de Ariel Winograd.

Víctor Garbo (45) y Vera (40) están casados desde hace veinte años. Tienen cuatro hijos, Bruno (14), Lara (12), Tato (8) y Lolo (2). Completamente absorbido por su actividad laboral, Víctor vive ajeno a los avatares diarios de su mujer y sus 4 hijos. Vera, agobiada de dedicarse full time a la vida doméstica sin la ayuda de su marido, decide tomarse vacaciones de su familia y se va de viaje por diez días. Es así que Víctor se ve obligado a pedir licencia en su trabajo y ponerse al mando de la casa. Casi de inmediato, el caos se desata en cadena y se expande como una plaga. Pero de a poco, padre e hijos, tomarán el viaje de Vera como una oportunidad de conocerse más a fondo y disfrutar de la hermosa y caótica familia que forman.

El 16 de enero – “Betibú”, de Miguel Cohan.

Tres años después de haber sido acusado de matar a su esposa, el empresario Pedro Chazarreta aparece degollado en su casa de “La Maravillosa”, un exclusivo country en las afueras de Buenos Aires. Nurit Iscar, famosa autora de novelas policiales retirada, a la que llaman “Betibú”, es convocada por El Tribuno para escribir sobre lo que será una de las noticias del año. Betibú termina aceptando más por necesidad que por deseo, y emprende la investigación con la ayuda de un avezado periodista de policiales y un joven colega inexperto. Siguiendo detalles en apariencia triviales que hallan en la escena del crimen, descubrirán una sucesión de muertes de hombres poderosos que comparten con Chazarreta un oscuro pasado, y cuyo motivo tratarán de desenterrar sin medir riesgos ni consecuencias.

El 23 de enero– “El día que me muera”, de Néstor Sánchez Sotelo.

Dina lleva muchos años sin ver a sus tres hijos. Ellos escaparon de su excesivo control y viven en el exterior. Ella no puede superar su aerofobia para ir a visitarlos. No aguanta más sin verlos, y junto a sus amigos monta un simulacro de su funeral para obligarlos a venir a verla, pero su plan desencadenará una locura. ¿Quién podría pensar que este plan funcionará?

El 30 de enero – “Gilda, no me arrepiento de este amor”, de Lorena Muñoz.

Esposa, madre y maestra jardinera de Devoto, con 30 años, Myriam Alejandra Bianchi decide cambiar el rumbo de su vida para siempre. Con su dulce voz, Gilda marcó la música tropical y se convirtió en un suceso de popularidad. Cuatro años más tarde, murió trágicamente en una ruta camino a la provincia de Entre Ríos. Su música influenció a artistas de todos los estilos y diferentes generaciones y su figura trascendió fronteras.

Informes:

[email protected]

https://www.buenosaires.gob.ar/baaudiovisual

Se suspende en caso de lluvia

