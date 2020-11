Fito Páez le puso la voz a un documental que se verá por Disney+

El cantante Fito Páez, le puso la voz al relato de la serie documental que se podrá ver en la nueva plataforma de Disney+.

Se trata de la serie “Sobrevolando”, que trata sobre Latinoamérica, y que se estrenará en la nueva plataforma de streaming Disney+.

“Sobrevolando” es una producción de National Geographic, que contará con la voz en off del cantante rosarino Fito Páez.

De esta manera, Fito Páez, se suma una nueva actividad a su diverso y reconocido convirtiéndose en el relator de la serie documental “Sobrevolando” que muestra el territorio latinoamericano desde el aire en una producción de National Geographic que desde este martes se verá en el lanzamiento de la plataforma Disney+.

En diálogo con la agencia Télam, el cantante dijo: “Fui expulsado de todas las artes y ahora se me está dando una nueva oportunidad como actor de doblaje”.

Asimismo, el músico, cineasta y escritor consideró que la fascinante recorrida por ocho regiones de América Latina “me sirvió para aprender muchísimo. Fue una experiencia muy proteica para mí”.

El documental “Sobrevolando”, tiene una producción de National Geographic que potencia la oferta de estreno de Disney+, fue dirigida por Javier Novoa, y contempla paisajes de la Península de Yucatán y Baja California (ambas en México), Quebrada de Humahuaca y Patagonia (de Argentina), Lima y el Camino Inca (en Perú) y Santo Domingo y Península de Samaná (en República Dominicana).

Por otra parte, Fito Páez, explicó que “National Geographic no se mete solo de curioso a mostrar el espectáculo de la naturaleza sino que hay un carácter humanista que dice ‘ey mirá donde estamos viviendo y qué estamos haciendo’”.

Y agregó que “este tipo de documentales te ayudan a tomar conciencia sobre el territorio que habitamos y el planeta que habitamos y permite que aparezca una nueva conciencia ecologista a favor de la vida, a que los seres humanos tengamos la posibilidad de entender que existe algo superior a nosotros”.

Durante la conferencia de prensa, de la que participaron también periodistas de Colombia, Perú y Bolivia, el músico fue consultado acerca del inédito rol que eligió asumir para “Sobrevolando”, destacó “las nuevas maneras de utilizar la voz, algo que le debo a mi profesora de canto Fabiana Wilder porque locutar no es una tarea sencilla para un cantante”.

“La voz es un elemento fundamental en estos capítulos extraordinarios y me siento muy honrado de que me hayan llamado en un trabajo que los actores hacen desde siempre y que se llama declamación y también existe la locución y espero que el gremio no me reclame derechos”, dijo Fito al referirse a su rol en el documental.

