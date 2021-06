“Locas de remate”: la obra de calle Corrientes con Solita Silveyra y Verónica Llinás

now playing

Reabrieron los teatros en la Ciudad de Buenos Aires, y se estrenará en un Teatro de la calle Corrientes, la obra “Locas de remate”.

Está protagonizada por Soledad Silveyra y Verónica Llinás, la obra teatral española, que se verá en el Teatro Astral, de la calle Corrientes.

Verónica Llinás, dijo sobre la obra, que “es un compendio de todas las anormalidades que puede tener una familia“.

La obra, que se estrenará este viernes, a las 19.30, se trata de un tenso y disparatado encuentro entre dos hermanas después de 20 años en la comedia “Dos locas de remate”. Es una pieza española de Ramón Paso, adaptada por Manuel González Gil que se podrá ver en el Teatro Astral.

En diálogo con la agencia de noticias Télam, Llinás contó que “Lo mejor de volver al teatro es conectar con la fantasía, con el pensamiento, salir un rato de la realidad, que es muy agobiante y, en el caso de esta obra, conectarse con la realidad pero desde otro lugar porque las relaciones intrafamiliares, la locura, también es la realidad”.

Soledad Silveyra, por su parte agrega: “¿Quién no se ha peleado con su hermano? En algún lugar, el público se va a identificar con la obra”.

“¿Quién no está un poco loco también, no? -redobla Llinás-, en cualquier familia que empieces a rascar un poquito no es normal, esto es un compendio de todas las anormalidades juntas y eso es lo que tiene de particular”.

Cabe recordar, que “Locas de Remate”, dentro del contexto de la pandemia, estaba previsto para el 15 de abril pasado, pero fue suspendida por la llegada de la segunda ola del virus.

La historia de esta obra, que en España llevó el título “El reencuentro” tiene un tono de tragicomedia, y relata el momento en que dos hermanas se reencuentran después de dos décadas en una convivencia forzada y deberán superar su pasado para poder pensar un futuro juntas.

“No queríamos hacer un teatro liviano, de dos hermanas que se putean y punto. Una cosa rápida. Queríamos encontrarle la verdad y ahí nos metimos en un quilombo porque es muy difícil encontrarla en algo tan disparatado”, remarca Silveyra.

Solita, contó un poco acerca de su personaje, que se queda en la calle y va a la casa de su hermana que es una violinista exitosa y loca.

En relación a al personaje de Llinás, contó que su personaje “está lleno de manías, TOCs, es como una sociópata que vive sola y muy aislada del mundo. Solo va a tocar el violín cuando tiene que hacerlo y tiene una asistente alemana que le salva la vida, que respeta todas sus manías y el orden de sus cosas y que justo ese día no puede ir a trabajar”.

