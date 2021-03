Hoteles para pacientes contagiados en la Ciudad Porteña

Para el Gobierno Porteño, siguen siendo una manera de aislamiento, para evitar los contagios. Ya alojaron a más de 73 mil personas.

Al principio de la Pandemia, había 11 hoteles preparados ante la situación que se vivía con el covid19, a medida que los casos de contagio iban aumentando, el Gobierno de la Ciudad comenzó a agregar más hoteles con las condiciones de bioseguridad, luego pasaron a ser 50 en 112 días, de esa manera se iba habilitando un hotel cada dos horas, los mismos cuentan con personal capacitado y normas sanitarias.

Gabriel Alejo González Villa Monte, el médico cardiólogo y director general de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional dijo lo siguiente, “la estrategia de aislamiento de casos sospechosos o confirmados en hoteles fue y es fundamental para combatir el Covid-19”, “El dispositivo de hoteles significó un gran desafío. Primero, porque era totalmente innovador, era la primera vez que se implementaba en el país y en muchos otros lugares de Latinoamérica. Segundo, porque cumple dos objetivos: aislar los casos sospechosos o positivos para reducir la circulación del virus en la comunidad y liberar camas en hospitales, es decir, permite un uso eficiente de los recursos hospitalarios”

González es además coordinador de la asistencia sanitaria y el referente del Ministerio de Salud en el operativo de hoteles desde finales de marzo y comenta que “Todavía estamos viendo la película, pero hasta ahora hemos podido aislar sin eventos adversos graves y brindando una contención de calidad a más de 70000 personas y si tenemos en cuenta que una gran cantidad de ellas no podía transitar la enfermedad en sus hogares por sus propias condiciones habitacionales o por convivir con otras personas de riesgo, podemos inferir que el número de contagios o daño social podría haber sido mayor.”

Hoy la Ciudad Porteña cuenta con la colaboración de varios hoteles que se ofrecen con personal como voluntarios en el caso de necesitar el lugar para hospedarse, necesitan adaptarse todo el tiempo, día a día de acuerdo a lo que va sucediendo con los contagios, en este caso distintas personas que tuvieron que estar aisladas en los hoteles nos hacen sus comentarios.

Ariadna, tiene 20 años, Laura tiene 50 y su hermana gemela, María del Carmen, tienen, cosas en común, tuvieron Covid19 con síntomas leves, viven con sus padres que son personas de riesgo y transitaron la enfermedad en el hotel Ibis Obelisco.

“La estrategia de hoteles que adoptó la Ciudad me ayudó porque yo vivo con mis padres. Estaba bastante preocupada porque ellos son personas de riesgo y que me hayan ofrecido la opción de ir al hotel me dio cierto alivio. Me relajé un poco. De esa forma me aseguraba de no contagiar a mis padres”, pasó la mayor parte de su estadía en el hotel Ibis estudiando para un examen del profesorado. “La ventana daba hacia el Palacio Barolo, los atardeceres increíbles que miré desde esa ventana no tienen precio. Me generaba una sensación de tranquilidad. Me ofrecieron una pava eléctrica y eso me encantó porque soy fanática del mate, fue glorioso” contaba Ariadna quien estuvo aislada.

Laura, también cuenta su experiencia, “La pasé muy bien en el hotel, la estadía fue llevadera. Por supuesto, me hubiese gustado conocer el hotel en otra circunstancia pero igualmente la comida, la habitación, la atención fueron excelentes. Tanto yo como mi hermana no tenemos suficientes palabras de agradecimiento.” “Es estupenda esta posibilidad ya que le permite a las personas estar aisladas y transitar la enfermedad de una forma un poco más amena. Me sentí muy contenida. El recuerdo que me llevo es más que nada las personas que trabajan en el hotel. Los médicos, los enfermeros, el personal de recepción, los empleados y, por sobre todo, los voluntarios que son los que se llevan l Johann Belisario Acevedo, es parte de la Dirección de Arbolado de la Ciudados laureles porque lo hacen incondicionalmente y ponen el cuerpo y el alma.”

Johann Belisario Acevedo, es parte de la Dirección de Arbolado de la Ciudad y comentó que “Cuando comenzaron los operativos en los barrios de la Ciudad y a los hoteles llegaban grupos familiares enteros, en uno de los hoteles había camas en un depósito y si poníamos más camas en las habitaciones podíamos alojar, por ejemplo, a una madre con sus hijos menores de edad. Entonces nos tocó, básicamente, subir las camas y los colchones a cada una de las habitaciones.”

Johann además recuerda y relata que en un ex comedor, devenido en los tiempos de la pandemia en depósito, había 80 camas individuales con sus colchones. Johann y tres compañeros se pusieron entonces a cargar las camas y los colchones en un ascensor para repartirlas en cada una de las habitaciones de los 11 o 12 pisos que tiene el hotel. Se fueron sumando personas de otros equipos y hasta la gerente del hotel. Gracias a esos refuerzos en 4 horas terminaron. “Ya estábamos en esos días en que los contagios estaban subiendo en la Ciudad y teníamos que terminar lo más pronto posible. Para la noche, ese hotel logró abrir sus puertas con 80 camas más y en el panorama que teníamos era un montón.”

Luciano Wortley, Director General de Relaciones con la Comunidad, trabajó como voluntario y dijo que “Creo que como gobierno aprendimos que somos un solo equipo. Desde el operativo de hoteles constantemente estamos trabajando con equipos de seguridad, de salud, logísticos, con la dirección de la mujer, con desarrollo humano. Somos un solo equipo trabajando con un objetivo claro que es tratar de superar esta situación traumática que nos tocó vivir. Somos servidores públicos y tenemos la responsabilidad de estar al frente en situaciones como esta pandemia. No solo en el operativo de hoteles sino en cada una de las acciones que se llevan adelante, concientización, vacunatorios, el seguimiento de contactos. En todo somos un solo equipo y tenemos que estar al frente siempre.”

Florencia Valía, directora general de Espacios Verdes y Arbolado y otra de las voluntarias en hoteles agregó que, “es sorprendente lo que es capaz de lograr un grupo de personas con verdadera vocación de servidores públicos, entregándose con tanta pasión, trabajando por un objetivo común, los resultados que se logran de la sinergia de más de 2000 personas que no se conocían entre sí, la solidaridad genuina”, “Tenemos la sensación de que con esta acción se ha cambiado la historia. A un año de haber iniciado el operativo la satisfacción de haber ayudado a que más de 70.000 personas vuelvan recuperadas a sus casas es sumamente gratificante.”

La ciudad Porteña informó que hoy el 100% de los casos responden a vecinos con contagio comunitario, también existe disponibilidad para el alojamiento de los repatriados procedentes del exterior y que, al testearse, dan positivos, además contamos con personal voluntario en reserva por si es necesario habilitar un nuevo hotel dentro de las 48 horas.

