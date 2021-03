En el mes de la mujer, ésta es la historia de Zaira Gómez

now playing

Es ingeniera electricista, y su trabajo es muy importante para evitar inundaciones y mantener operativas las estaciones de bombeo de la Ciudad.

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana reconoce a Zaira Gómez, como indispensable en su trabajo, por coordinar tareas de mantenimiento, y nos cuenta su historia personal.

“Mi nombre es Zaira Gómez, soy ingeniera electricista y coordino tareas de mantenimiento en estaciones de bombeo de la Ciudad de Buenos Aires”, dice. Y sigue: “Cuando te presentás, y decís, mirá yo soy la inspectora del Gobierno de la Ciudad y vengo a verificar el trabajo en esta estación, la cara de algunos a veces es como que no creen que puedas desempeñar el trabajo. Te miran con cierto escepticismo. Tenés que demostrar más que los hombres, que sí sabés, que sí podés”. Y concluye con un mensaje final: “Que las personas sean medidas por sus capacidades y no por su género. No tienen que llenar ningún estereotipo, ni requisitos de otras personas, sino lo que ellas quieran hacer, que lo hagan”.

La Ministra de Espacio Público e Higiene Urbana Clara Muzzio comentó lo siguiente, “Que las personas sean medidas por sus capacidades y no por su género” En el #MesDeLaMujer quiero compartir algunas de las historias de diferentes mujeres que transforman la Ciudad con su tarea y compromiso diario.”

Estaciones de bombeo en la Ciudad

Actualmente la Ciudad cuenta con 11 estaciones de Bombeo, son estructuras que se instalan en las desembocaduras de los arroyos que van al Río de la Plata o al Riachuelo, favoreciendo el escurrimiento de los pluviales de la Ciudad. El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a través de la Dirección General Sistema Pluvial, realiza el mantenimiento de la red pluvial, siendo uno de los puntos más importantes para el funcionamiento de la red son las estaciones de bombeo.

El mantenimiento de las estaciones de bombeo se divide en dos: Evitar inundaciones en la vía pública, y mejorar la eficiencia hidráulica mediante el relevamiento de su estado, limpieza y extracción de material acumulado.

Tareas de mantenimiento :

-Estos trabajos son fundamentales para asegurar que los conductos estén vacíos antes de un evento de elevada precipitación.

-La limpieza se realiza a pie y con grúas retroexcavadoras. Las máquinas cargan los sedimentos y la basura en pequeños volquetes que se suben a la superficie y luego se vacían mediante un sistema de poleas.

– El proceso de mantenimiento comienza cuando se cierran las compuertas en ambos extremos del túnel –Cuenca y Río de la Plata-, y este es vaciado con bombas que funcionan durante varios días, expulsando agua al río.

-En primer lugar se realiza el protocolo de vaciado. Para esta tarea es necesario el uso de grúas de más de 5 toneladas y ataguías para desviar el curso de agua, logrando una superficie seca.

-Los elementos que se encuentran con más frecuencia son maderas, bolsas de polietileno, botellas PET, restos de muebles, cajas de cigarrillos, aerosoles, barro, restos de construcción y escombros que la correntada al nivel de calle llevó a los sumideros.

-Una vez en superficie, estos residuos se compactan y se trasladan hasta su disposición final, en el caso de las tapitas de plásticos van al Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan y el PET se enfada y entrega a la Cooperativa Ceibo.

Estación de Bombeo Arroyo Maldonado: La cuenca del arroyo Maldonado, atraviesa los municipios de 3 de Febrero, Morón, La Matanza y 11 barrios porteños: Versalles, Liniers, Villa Luro, Vélez Sarsfield, Floresta, Villa Santa Rita, Villa Mitre, Caballito, Villa Crespo y Palermo, funciona para captar el agua de lluvia y escurrirla hacia el Río de la Plata, además cuenta con dos túneles aliviadores ,tienen la capacidad de drenar el agua, por eso aumentó considerablemente la capacidad de escurrimiento desde su puesta en funcionamiento en el año 2015. A través de la Dirección de Pluviales se realiza el mantenimiento de la estación de bombeo alternando ambos túneles: Un año el largo y un año el corto. Estos trabajos duran una semana aproximadamente.

