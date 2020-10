Barrio Mugica: vecinos denuncian que el GCBA quiere desalojar un edificio

now playing

Se trata del edificio de tres pisos, más conocido como “El Hotelito”, que se encuentra en el Barrio Mugica.

Según denuncian sus vecinos, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quiere desalojar el predio. Es un edificio de tres pisos donde viven once familias con 35 niñas y niños. Está ubicado en el sector de La Containera, manzana 7, del Barrio Mugica de la Villa 31, al lado de la autopista.

“El Hotelito” es un edificio pertenece al Gobierno de la Ciudad, que la utiliza para alojar de forma transitoria a las familias que tienen que abandonar sus casas durante las obras previstas en el programa de mejoramiento de vivienda, que forma parte del plan de urbanización que la Ciudad tiene para el barrio.

En diálogo con Página 12, Rosalyn Purizaga, señala: “Cuando llegamos estaba todo abandonado, era un juntadero de basura”. Ella es la encargada del comedor que funciona en el lugar y reclamó que “si nos desalojan no tenemos donde ir”. El 5 de octubre venció el plazo para que las familias se retiraran de forma voluntaria, pero, como se quedaron, advierten que “pueden desalojarnos en cualquier momento”.

Diferentes organizaciones, y el Comité de Crisis del Barrio Mugica acompañan el reclamo de los vecinos.

Cabe señalar, que el Gobierno Porteño, alojó 14 familias en el mes de agosto, de las cuales tres aceptaron retirarse de forma voluntaria, con la propuesta de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Gobierno de la Ciudad: un subsidio habitacional para costear un alquiler, o bien la inclusión en el plan de mejoramiento de vivienda, en los casos en que tuvieran una propiedad a la que recurrir.

Por su parte, las 11 familias que residen en el edificio, consideran que el subsidio que propone la Ciudad no alcanza para pagar un alquiler, y que además esas viviendas no estaban siendo utilizadas.

Rocío, una de las vecinas que viven en “El Hotelito” con su madre, cinco hermanas y dos sobrinos, indicó a Página 12 que “Con chicos casi no te reciben acá en la villa, se complica mucho conseguir casa por debajo de los 14 mil pesos si sos una familia grande”.

“Como me redujeron el trabajo por la pandemia, ahora gano sólo 12 mil pesos, que es el único ingreso que tenemos en la familia. Estábamos viviendo de prestado, en lo de una amiga, pero hacía varios meses que ella me había pedido que nos fuéramos: aunque teníamos buena relación, ella necesitaba alguien que le pagara un alquiler y yo ni siquiera podía ayudarla con una colaboración”, dijo por su parte Carolina, la madre de Rocío, que trabaja como empleada doméstica. Y agregó: “nosotros entendemos lo que nos explican las autoridades de la Ciudad pero ellos no entienden nuestra necesidad”.

