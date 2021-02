Pandemia, presencialidad y mundo digital

now playing

En este proceso de aprendizaje 2021, especialistas en el tema, aprecian las herramientas digitales, y hablan sobre la importancia de las clases presenciales.

Según comentan varios pedagogos, es muy importante que las clases vuelvan a ser presenciales para el proceso de aprendizaje de los alumnos, aunque valoran las clases virtuales y todo lo que se pudo logran con ellas, su avance, y uso tanto por alumnos como docentes, la escolaridad esta de manera dividida, entre los que opinan que las herramientas digitales es lo adecuado y otros apuntan a volver a las clases presenciales en el marco de esta Pandemia.

Reconocidos Pedagogos como Flavia Terigi, Myriam Feldfeber, Mariano Narodowski y Octavio Falconi, opinan que las herramientas digitales fueron eficaces en momento s de aislamiento, en medio de este preceso se pudo ver la desigualdad que existe al acceder a la educación, que no todos los chicos/as, pudieron tener sus clases virtuales, y que si las clases presenciales es lo adecuado o no, deber ser decidido por cada una de las Instituciones.

Flavia Terigi, pedagoga de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de General Sarmiento comento lo siguiente, “Lo que sí sucede es que ciertos rasgos son estables, no porque las escuelas funcionen mal, sino precisamente porque son escuelas. Otras instituciones, como los bancos, o los centros de salud, también tienen rasgos específicos que se mantienen, en tanto otros cambian”, si bien “numerosas actividades humanas se han reconfigurado en la pandemia”, en el caso de “actividades complejas, como la enseñanza, que requieren intervenciones más o menos precisas, secuencias razonables, que combinan el seguimiento individual con el manejo de procesos colectivos, y que además tienen que alcanzar a millones de sujetos día tras día, semana tras semana, no se resuelven con la misma facilidad en estas condiciones alteradas” agregó la docente e investigadora. Además comentó que “No concurrir a las escuelas ha sido parte de las políticas de cuidado” y advierte que “las decisiones sobre la vuelta a la escuela deben tomarse en ese mismo marco de cuidado. Estamos en camino de tener mejores condiciones sanitarias que hace un año, pero el problema Covid 19 no se ha resuelto y habrá que encontrar formas que incrementen todo lo posible la presencialidad sin poner en riesgo a la población”.

Myriam Feldfeber, profesora e investigadora de la UBA, asegura que, “Nadie discute hoy el retorno a la presencialidad. Es necesario retomar las clases presenciales, sin embargo, no podemos desconocer que seguimos atravesando una coyuntura muy compleja y que no podemos pensar el tema de la educación y de la escolarización por fuera del contexto de la pandemia. Por lo tanto el debate debe centrarse en cómo y cuándo debe darse ese retorno, cuáles son las condiciones para garantizar la máxima presencialidad posible dentro de los límites que marca la pandemia garantizando el cuidado de las comunidades educativas y del resto de la población”

El ex ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, docente e investigador comentó “La escuela fue concebida e implementada como un medio radicalmente igualitarista para lograr el acceso al conocimiento para todos y si bien es mucho lo que se ha avanzado, ese ideal (la Pansophia) está lejos de concretarse y la aparición de nuevas tecnologías (especialmente las digitales y la inteligencia artificial) han deslegitimado fuertemente lo escolar desde finales del siglo XXI”, Y aseguró que en este proceso se pudo observar, “Una educación desconectada y más degradada para los sectores sociales y los países más empobrecidos y en paralelo alternativas innovadoras y efectivas para los sectores sociales acomodados y los países desarrollados”.

Opiniones de distintos Pedagogos con respecto a esta disputa sobre la vuelta a clases:

—Si bien “numerosas actividades humanas se han reconfigurado en la pandemia”, No concurrir a las escuelas ha sido parte de las políticas de cuidado” y advierte que “las decisiones sobre la vuelta a la escuela deben tomarse en ese mismo marco de cuidado”. “La institución escolar es una forma educativa de ciertos rasgos, uno de ellos es la copresencia de quienes enseñan y quienes aprenden”. Flavia Terigi

— “La escuela puede funcionar sin la presencialidad, lo ha demostrado este tiempo” pero introduce una pregunta acerca de “si es conveniente o si se obtienen los mismos resultados, los mismos logros haciendo una educación solo por la virtualidad”. Octavio Falconi

—“La pandemia puso en evidencia la centralidad del papel de la escuela en la vida de nuestras sociedades y la especificidad del trabajo pedagógico que desarrollan las y los docentes que no puede ser reemplazado a través de medios virtuales” y además “hizo más evidentes las desigualdades estructurales que atraviesan nuestras sociedades y generó nuevas desigualdades, en especial aquellas ligadas a las condiciones de vida y el acceso a los medios tecnológicos”, sostiene Myriam Feldfeber.

— “El mayor peligro es la melancolía: esperar el fin de los contagios para volver a lo anterior. La escuela de 2019 es un fantasma del pasado, probablemente aún antes de la pandemia. Mariano Narodowski.

