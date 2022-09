<strong>La Ciudad recuperará el día de clases por el feriado decretado por el atentado a Cristina</strong>

now playing

Lo anunció el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en conferencia de prensa donde detalló que dentro del territorio porteño se recuperará el día de clases por el feriado posterior al atentado de magnicidio perpetrado contra Cristina Fernández de Kirchner. Además, indicó que se destinará el lunes 31 de octubre cuando los chicos no tendrían clases por una actividad planificada para capacitación docente que se re programará.

En este sentido, Rodríguez Larreta, detalló: “Recuperamos este día de clases porque nosotros estamos acá para hacer, mucho más que para hablar”, sostuvo Larreta mientras acusó al kirchnerismo de “controlar la libertad de expresión”.

Durante la conferencia de prensa, Larreta indicó que las escuelas de la Ciudad recuperarán el día de clases luego de lo que fue el feriado nacional dispuesto por el presidente Alberto Fernández tras el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El primer mandatario porteño estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; y el ministro de Gobierno, Jorge Macri.

Rodríguez Larreta detalló: “Recuperamos este día de clases porque nosotros estamos acá para hacer, mucho más que para hablar. Tenemos la responsabilidad de resolver los problemas concretos de la gente. No podemos seguir enfrascados en temas que nada tienen que ver con lo que hoy les preocupa a los argentinos”.

Siguiendo ese pensamiento, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, expresó: “Todavía no superamos ni sanamos los daños profundos de la pandemia en la educación de los chicos y chicas. Por eso, seguimos tomando medidas urgentes para recuperar lo perdido y la mejor manera de hacerlo es con más escuela. Más días de clase, más horas de calidad en las aulas, que se traducen en más oportunidades para reconstruir el futuro de todos los estudiantes de la ciudad”.

Para el lunes 31 de octubre, día en que se recuperará la jornada escolar, el ministerio de Educación de la Ciudad tenía planificado realizar una jornada de EMI, Espacios de Mejora Institucional y las instancias de formación docente de nivel inicial, primario y secundario. Pero ante este cambio, informaron que estas actividades educativas se reagendarán y luego detallaron que “los equipos directivos y docentes realizarán la jornada de capacitación pendiente antes de fin de año”.

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó la medida y deslizó que “los chicos tienen que estar en el aula, no pueden perder un solo día; cada día cuesta, por eso, el 31 de octubre vamos a recuperar el día de clase”. Y agregó “No podemos seguir enfrascados en temas que nada tienen que ver con lo que les pasa a los argentinos. Todos los días nos levantamos en una Argentina que nos angustia cada vez más. A mí me duele. Me duele que suban los precios, que falte trabajo, que aumente la pobreza y que se profundice la crisis educativa”.

