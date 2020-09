Proyectos de Ley para proteger a los jardines maternales

En la Legislatura Porteña, se presentó un proyecto de ley que busca proteger a los jardines maternales.

Se trata de dos proyectos de ley, presentados por la legisladora Victoria Montenegro, que buscan apoyar a las escuelas infantiles de gestión privada. La intención es garantizar la supervivencia de esos establecimientos.

Con estos proyectos, se busca garantizar que esos establecimientos destinados a atender la primera infancia, no se vean obligados a cerrar definitivamente, que ya están en riesgo por la pandemia, a fines de sostener las fuentes laborales.

Uno de esos proyectos, propone una ayuda no menor a $300.000, contemplando las dimensiones y particularidades de cada institución de niños entre 45 días y 3 años.

En tanto que el segundo proyecto, está destinado a instituciones con salas de 4 y 5 años, establece montos diferenciados por rubros, de entre los que se destacan alquiler ($100.000) y salarios ($25.000 por empleado registrado).

Estas dos medidas presentadas por Montenegro, promueve acercar respuestas a los reclamos que viene llevando adelante la Cámara de Institutos de Educación de Nivel Inicial de la Ciudad, que piden ayuda estatal complementaria y compatible entre Nación y Ciudad para cubrir los salarios.

Victoria Montenegro, señaló en este sentido, que “Hay muchos jardines maternales que cumplen el rol que el Estado no cumple. Desde marzo están sin trabajar y por ello están en riesgo. Nos hemos reunidos con muchas directoras y si no han cerrado hasta ahora es gracias a la ayuda del Gobierno Nacional con las ATP. Sin embargo, la Ciudad no da ninguna ayuda para sostenerse. Por eso presentamos el proyecto de ley. Cuando el año que viene, vuelvan las clases y los padres y madres retornen al trabajo, muchos jardines no van a estar porque estarán cerrados”.

Por su parte, la Cámara que nuclea a los jardines maternales, consideran que el actual Apoyo a la Primera Infancia de Ciudad (API) es muy restrictivo ya que deben demostrar no solo una baja en la matrícula de al menos un 30 por ciento, sino que son excluidos aquellos establecimientos que hayan percibido dos ATP que Nación entrega.

En la actualidad, dentro del territorio capitalino, existen cerca de 260 jardines maternales de gestión privada independientes que representan el 54 % de la matrícula del nivel. La problemática de los jardines maternales independientes radica también en el trato diferencial del resto de las instituciones educativas, ya que el Gobierno de la Ciudad carga sobre ellas las exigencias de una empresa o comercio convencional y las excluye de las consideraciones para instituciones educativas.

