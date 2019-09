Murió Camilo Sesto, el cantante español

El artista, nacido en España en 1946, falleció el sábado 8 de septiembre por la noche. Según confirmaron personas de su círculo íntimo, a través de las redes sociales del cantante: “Queridos amigos & amigas. Lamentamos mucho comunicaros que nuestro gran y querido artista Camilo Sesto nos acaba de dejar. Descanse en paz”.

El intérprete de canciones reconocidas mundialmente como “Vivir así es morir de amor”, “Melina”, “Perdóname” entre otros, murió a los 72 años en el hospital español Universitario Quirón Salud, ubicado en el Municipio Pozuelo de Alarcón, tras haber sido llevado por un problema renal, que terminó en un fallo respiratorio.

El primero en confirmar la triste noticia fue Eduardo Guervós, representante del artista, que aclaró que su salud estaba “muy deteriorada”.

Por otro lado, y desde la ciudad de México, la madre de su hijo, Lourdes Orenlas, cuenta que se enteró cuando la llamó el contador del cantante, Cristóbal Hueto, y le dio la mala noticia que el padre de su hijo había fallecido. Y dijo a medios periodísticos que “Cuando me lo dijo no podía creerlo, me tomó desprevenida la noticia”. Y agregó: ” Me da mucha tristeza, fuera de las broncas que hemos tenido, Camilo ha sido parte de toda mi vida, desde los 17 años“.

“Las causas exactas de su muerte no las conozco, pero creo que fue un poco también del hígado, hay que recordar que en el 2001 lo trasplantaron y salió bien en aquel entonces”, comentó.

Muchos artistas emitieron mensajes de despedida en redes sociales, como lo hizo el cantante Raphael: “Se nos fue Camilo Sesto, una de las voces más importantes de la música de España y Latinoamérica. Ídolo indiscutible. Gran amigo mío de toda la vida. Buen viaje querido amigo. Te vamos a extrañar muchísimo”.

El hijo de Camilo Sesto, que viajará a España a darle el último adiós a su padre, sigue sus pasos y se dedica también a la música.

Inmediatamente después de que se enterara de lo ocurrido, emitió un mensaje a través de su cuenta de Instagram: “”Te vas amor, pero te quedas, porque formas parte de mi #CamiloSesto”.

Por su parte, la cantante Pastora Soler, dijo a través de la red social Twitter: “Hace un año compartí momentos entrañables con él tuve la suerte de unir mi voz a su voz poderosa e inmortal! Tuve el honor de conocer a un mito, a un ícono pero también a un señor de grandes ojos celestes llenos de humanidad y bondad!!!! Buen viaje maestro #CamiloSesto DEP”

Su último disco “Camilo Sinfónico” se presentó el 20 de noviembre de 2018. Fue grabado junto con la Orquesta de Radio Televisión Española, y contó con músicos reconocidos como Mónica Naranjo, Marta Sánchez, Ruth Lorenzo y Pastora Soler. Y ya tenía prevista una presentación oficial para el 13 de septiembre de este año.

(45)