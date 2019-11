María Fernanda Callejón fue operada con éxito y así lo explicó en las redes

La actriz fue operada el viernes al mediodía, de un quiste en la boca, en la Clínica Bazterrica, y antes de ser llevada al quirófano grabó un video para sus seguidores de Instagram, donde explicaba detalladamente el motivo de la intervención.

“Me va a operar el doctor Carlos Lazarte, un maxilofacial. Es un genio, un médico joven él, tengo muy buenas referencias”, contó.

“Es un quiste por retención de diente en el maxilar inferior, lado izquierdo. Fue un hallazgo del doctor Toucedo, mi odontólogo oficial. Mi odontólogo de amor es Ricky (Diotto), pero mi odontólogo es Toucedo” agregó la ex vedette.

“No es nada grave. Es un quiste que fue creciendo. Él me dijo: ‘Mirá, consultalo al maxilofacial’, aseguró en su mensaje de la red social.

“Yo fui a filmar una película y la verdad es que me dejé estar un poquito. Pero me hice los estudios correspondientes y no es nada grave, aunque es compleja la operación”, confesó la actriz.

María Fernanda Callejón se mostró nerviosa dado que la intervención requería de anestesia total. Así lo relató en su video: “Es anestesia total. Tengo acá un día de internación y me tienen que sacar el quiste. Limpian todo y me tienen que poner una plaquita de titanio en la mandíbula para que no tenga que volver por fractura de mandíbula. El quiste come un poquito del hueso digamos, por decirlo, para que lo entiendan”.

Además, Callejón, relató cómo se sentía antes de entrar a la clínica “Elegí un día lindo para operarme. Acá estoy con ansiedad, con un poquito de nervios, no voy a mentir -confesó-. Igual, tengo puesto mi rosario, que me acompañó en todo mi embarazo y cuando nació Gio (Giovanna, su hija). Esperando que salga todo bien, respirando profundo”.

Minutos antes de entrar a la sala de cirugía, María Fernanda manifestó que: “Ya en la cuenta regresiva, posta. Ya estamos en la habitación. Bueno, ahora sí, los dejo, me voy a hacer todo lo que me tengo que hacer. Lo tengo a Ricky (Diotto, su marido) al lado con un cagazo… Ya tengo la cintita puesta, me tengo que sacar todo. Chau, los quiero, gracias por toda la energía que me mandan”. Poco después de haber salido del quirófano, María Fernanda Callejón compartió con sus seguidores otra foto, ya más sonriente y relajada, porque todo salió como estaba previsto. ¡Que se recupere rápido!”

Poco después de salir de la operación, volvió a grabar un video, esta vez sin poder hablar, acompañado por un emotivo mensaje escrito “Con ustedes esto se me hizo mucho más fácil. INFINITAMENTE GRACIAS”, concluía.

