Falleció el periodista Mauro Viale

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

El periodista tenía 73 años, sufrió un paro cardíaco por un cuadro severo de coronavirus

El periodista se encontraba internado en Los Arcos, desde el sábado, dónde se complicó su estado. Mauro Viale había recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el jueves pasado. Dos días después, en la mañana del sábado, se conoció la noticia de que después de haber experimentado algunos síntomas compatibles con el virus se hizo un hisopado, que le dio positivo.

Luego había sido trasladado a la terapia intensiva de la clínica por un cuadro de neumonía bilateral, aunque a las pocas horas sus allegados informaron que ya se encontraba en una sala común.

Rolando Graña, amigo y colega del periodista, tuvo que dar la noticia de su fallecimiento en su programa. “Lamentablemente me toca dar la peor de las noticias que tuve que dar hoy y es que ha muerto Mauro Viale. Nuestro amigo, colega. Muchos años de trabajar con él. A veces, para nosotros dar una noticia no es solamente dar una noticia. Hoy estuve hablando con Jonatan (Viale, su hijo) temprano y me dijo que había mejorado, que estaba saturando mejor. Sin embargo, en las últimas horas se ve que algo pasó. Y Mauro, nuestro querido Mauro, con quien hemos compartidos tantos programas, tantas horas, tantas coberturas, tantos móviles, tantas discusiones en cámara y fuera de cámara, se nos fue”, comentó el periodista antes de pedirle disculpas al público y pedir una pausa.

El se había mostrado muy contento de haber sido vacunado contra el COVID-19 y lo había hecho saber en el canal de noticias donde trabajaba actualmente diciendo lo siguiente: “Hoy fui a vacunarme y lo primero que hicieron fue tomarme la temperatura. A mí me avisaron que podía llegar a darme fiebre. Están meta llamarme para preguntarme si tuve fiebre porque es muy peligroso que la vacuna actúe con ese efecto secundario. No tengo fiebre.”

Javier Farina infectólogo, explicaba que “En realidad, si (Viale) empezó con síntomas hoy y se vacunó hace 48 horas, lo más probable es que el contagio haya sido antes de la vacuna, porque el período de incubación rara vez es menor a los dos días. Pero desde que uno se vacuna hasta que la inmunidad empiece a responder, no pasan menos de 14 días. Y hay que recordar que, igualmente, a pesar de estar vacunado con una o dos dosis y esperar ese tiempo, ninguna vacuna es cien por ciento eficaz para prevenir infecciones.”

Mauro Viale era un hombre de familia. Casado con Leonor, había cumplido 48 años de matrimonio. Con ella tuvo a Ivana, quien decidió ser psicóloga como su madre, y a Jonathan, periodista como él. Como padre era muy protector de sus hijos y estaba muy orgulloso de ellos. “Son dos pibes bárbaros, solidarios, buenos amigos, muy queridos por todos”, refiriéndose a sus hijos sobre sus hijos.

En febrero, Mauro había sido entrevistado por su hijo Jony en el programa “Pan y circo”, y cuando habló sobre las muertes de Maradona, Menem y Leopoldo Jacinto Luque, comentó que estas pérdidas lo ponían “en un lugar tremendo”.

“Me hacen pensar en cuánto dura un instante. Un soplo y se terminó la vida’’, dijo Mauro Viale.

(58)