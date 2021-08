Mirtha se prepara para su regreso a la TV

El esperado regreso será este sábado, desde las 21.30 por la pantalla de Canal Trece, Mirtha Legrand volverá a conducir su programa luego de aquella recordada cena del 19 de diciembre del año pasado en la que compartió la mesa con su nieta Juana Viale y con su hija Marcela Tinayre. Pero esta vez, estará conduciendo sola, ya que su nieta, quien la reemplazó desde que estalló la pandemia del Covid, se encuentra cumpliendo con la cuarentena obligatoria en un hotel porteño luego de su viaje a Europa.



La diva estará vestida por Claudio Cosano y a cargo del menú estará la chef Jimena Monteverde preparará platos especiales para cada comensal.

En tanto, se confirmó el nombre de los cuatro invitados que acompañaran a la estrella en La Noche de Mirtha. Como siempre, Mirtha tiene siempre una mirada del contexto social, por eso estará el periodista Jonatan Viale y el conductor Baby Etchecopar. Las otras dos personas son más bien mediáticas, desde el glamour o el humor, donde se destacan, compartirán la mesa con Legrand el humorista Roberto Moldavsky y la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain.

Algo fundamental que no pasará desapercibido será s ropa y para eso, el encargado de que la diva llame la atención de su audiencia, se sabe que será Claudio Cosano, tal como sucede en los últimos años. En estos últimos días, el diseñador se acercó al piso de la diva en Palermo para probarle tres modelos diferentes y con diversa paleta de colores cada uno. El mismo sábado, en su camarín de los estudios La Corte, la estrella de canal Trece decidirá con que vestido enfrentará las cámaras de su regreso. Por su parte, la chef Jimena Monteverde preparará un menú no sofisticado y los sabores telúricos que disfruta el paladar de la anfitriona.

Para Mirtha, el día se convierte en un evento total, ya que la conductora llegará al mediodía al edificio de la calle Fraga, en el barrio de Chacarita, y no demorará mucho en pisar el set. Previo paso por su camarín, la idea es que antes de las 13, Chiquita haga un reconocimiento del territorio que le tocará transitar, teniendo en cuenta que este es el primer año que tanto La noche de Mirtha como Almorzando con Mirtha Legrand se graban en La Corte, abandonando la tradición de hacerlo en Estudio Mayor de Kuarzo.

Los productores del ciclo, su nieto Nacho Viale y Diego Palacio, responsables de StoryLab, están evaluando la dinámica en el set, ya que se trata de un espacio muy amplio y con desniveles, aunque Mirtha no ingresaría a la escenografía por el gran escenario elevado. Siempre en los elencos de su programa hay algunos colaboradores, pero en todos siempre hay una persona que está detrás de Mirtha en todo momento, en este caso será Mónica, una de las asistentes que servirá la mesa pero también ayudará en todo momento a Mirtha y será fundamental. Por lo que se pudo saber, algunas sorpresas divertirán a la diva y a su público.

Desde su regreso al país, Juana Viale está cumpliendo con la cuarentena obligatoria en un hotel porteño. Por esta razón el domingo no se emitirá Almorzando con Mirtha Legrand, dado que no se forzará a la diva a grabar dos programas consecutivos. El viaje que realizó Juana fue para acompañar a su hija Ámbar quien comenzará sus estudios de Arte en París. Pero no es razón para que Legrand vuelva en tiempo completo, sino que este será un programa especial y luego, según ella misma lo comunicó, regresaría a la actividad cuando reinen temperaturas más templadas y la pandemia del Covid haya menguado sus efectos. Se descarta que, antes de fin de año, Mirtha vuelva a ocupar su lugar al menos de manera intermitente.

Lo que es seguro es que este sábado a partir de las 13 horas se iniciaría la grabación del programa que se emitirá esa misma noche, en el que será uno de los regresos más esperados de la televisión argentina.