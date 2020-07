Jorge Meneses, Subsecretario de Contenidos: “los medios de cercanía cumplen un rol importantísimo”

Jorge Meneses, es el Subsecretario de Contenidos, y conversó en exclusiva con AMEP. Por la cuarentena que rige en nuestro país, la entrevista fue telefónica, pero nos hizo una importante promesa: visitar el estudio de Radio Amep, instalado en el Castillo de Sandro, cuando el covid lo permita.

Periodista: ¿Cuál es la función de la Subsecretaría de Contenidos, que depende de la Secretaria de Medios?

Jorge Meneses: Hay varias funciones que tenemos, pero a mí me gusta resumirlo en dos grandes universos de tareas. Primero la del desarrollo que llevan los medios de gestión social, que son autogestivos, comunitarios, cooperativos; que tienen una tarea no solamente referida a la comunicación, sino también que cumplen un rol social. Pueden ser públicos o de alguna ONG, pero cuando se constituyen, lo hacen, no solo por una función lucrativa, sino también por una función para la comunidad, o al sector que representen.

Y el segundo grupo de tareas tiene que ver con el desarrollo de contenidos federales. Estas son las dos funciones fundamentales para la subsecretaria de contenidos, que me encargó Pancho Meritello (Secretario de Medios) cuando empezamos a pensar la construcción de esta subsecretaria. Empezar a dar cuenta de una realidad, desde la diversidad y el enriquecimiento que se dan dentro de nuestro país, ya que a veces, la presencia que hay de los grandes núcleos urbanos, termina abarcándolo todo. Como lo que ocurre ahora con el covid19, donde la situacion de Capital y Provincia se lo devora todo, cuando lo cierto es que en el resto del país, se vive otra realidad muy distinta. Nos parece necesario que la diversidad cultural, política y económica que tiene nuestro país se vea reflejada y se fomente como una idea de Nación que hay que ir construyendo.

Por eso ya empezamos a diagramar políticas en base a esos dos grandes ejes: los medios de gestión social y el desarrollo de contenido federal.

P: En cuestión de género, ¿qué acciones tienen pensado llevar adelante?

JM: En cuanto a este tema, creemos que como contenido, no es un contenido en sí mismo. Lo que nosotros vemos, en relación a la función pública en general, es la problemática de género sobre la enorme diversidad de hoy, donde se viene construyendo una nueva mirada sobre los géneros. Nosotros empezamos a desarrollar una propuesta, pero nos sorprendió, que ya la haya presentado una senadora por La Pampa, y era la de empezar a desarrollar una medida que tenga estado legislativo, que tiene que ver con la paridad de género en los medios. En nuestro caso lo contemplamos desde los medios públicos y privados. Esta es una propuesta que empezamos a desarrollar con nuestro equipo de legales y con algunas organizaciones del sector, y hace dos semanas, una senadora de La Pampa presentó un proyecto de ley para empezar a discutir este tema. Así que nosotros vamos a ir acompañándolo, dentro de nuestras posibilidades. Asimismo te cuento que en los medios públicos nacionales, la relación de paridad, si bien creemos que falta bastante, luego de la llegada de Rosario Lufrano a la presidencia de RTA, se crearon equipos en distintos canales y radios, con un gran número de directoras, y viene en crecimiento.

P: ¿Tu programa favorito de tv?

JM: Uff, (dice riéndose) no veo mucha televisión. Alguna serie o película. (piensa…) Me gusta mucho el cine y las películas viejas, series viejas. Pero no es que tengo algún programa favorito, que llegue a casa y busque determinado programa. Lo que si te puedo contar es que recién ahora empecé a ver Games Of Thrones. A veces tambien me siento junto a mis hijos a ver Zamba.

P: ¿Qué opinión te merecen los medios de proximidad o barriales?

JM: Yo vivo en CABA, en el barrio de Villa Luro, donde hay varios medios de estas características, pero siempre veo bien esta idea de llegar con el conflicto barrial más chico, tener un periodista o comunicador de esos medios, que puedan cubrir esas notas, o cómo circula la información de las cosas que ocurren en el barrio. Considero que CABA tiene esta idea de ciudad cosmopolita, pero también, dentro de los barrios estos medios dan una identidad muy típica del porteño. Los medios de proximidad trabajan desde un rol muy genuino, muy propio de nosotros. Y que no está mediado por grandes intereses. Es sumamente diverso. Sería importante que se desarrollen, y hasta existe una ley que permiten financiarlos, después de una lucha histórica que mucho de los medios que son parte de AMEP fueron protagonistas de ese proceso. Pero me parece que además de lo que se avanzó, aun hay muchas otras cosas por las que tienen que seguir avanzando. Estaría bueno que puedan seguir actualizándose, creciendo, capacitándose, invirtiendo, ya que la lógica de la comunicación de cercanía, va a tener que pensar cómo está cambiando el mundo, y adaptarse a los cambios. Además, los medios de cercanía cumplen un rol importantísimo, que es el de articular territorialmente sobre las problemáticas que no llegan a los grandes medios que no tienen que ver con el funcionamiento cotidiano de la agenda mediática pero que es tan o más importante. Un ejemplo de esto es en relación al covid19. Cuando empezó a darse fuerte en los barrios populares empezó a tener más relevancia en tema. Y quien dio la primicia del primer muerto por covid en una villa lo dio un medio comunitario. Y ahí no llegaron ni la TV Pública ni los grandes medios, y te das cuenta que no es la primicia lo que vende y lo más importante, si no que vos tenés rápida respuesta sobre una problemática y podes construir soluciones más rápido. Yo los veo muy de cerca a los medios barriales.

P: Por último, queremos invitarte a que vengas a Radio Amep, que funciona desde el Castillo de Sandro, cuando bauticemos el estudio.

JM: Si claro. Lógicamente ahora por la cuarentena no podemos, tenemos que quedarnos en casa y cuidarnos. Pero en cuanto la situación mejore ahí estaré.

Desde todos los que formamos AMEP, le decimos GRACIAS a Jorge Meneses, por su tiempo y amabilidad!!

Fuente: Amep Argentina.

