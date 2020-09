Se viene el show de Daniela Herrero por streaming

La cantante Daniela Herrero brindará, por primera vez, un show en vivo por streaming.

En el recital, que se realizará el sábado 3 de octubre, la artista repasará canciones de sus casi 20 años de trayectoria.

Según informaron, el show tendrá una estética inspirada en el reconocido estilo “tiny desk”, brindada por un estudio con tecnología vintage, y un cálido espacio que ofrece intimidad.

El espectáculo llamado “De cerca”, podrá verse desde las 21.30 por la plataforma Nube Cultural y se emitirá desde Radio Bar de Buenos Aires.

En este marco la artista brindará las diversas facetas que conforman su ecléctico e interesante perfil musical, a partir de distintos sets que oscilarán entre pasajes electroacústicos, el uso de pistas y formatos más ligados a la tradición rockera.

Daniela Herrero, en diálogo con la agencia Telam, contó que “La lista está armada. Hay un recorrido por todos los discos. Hay canciones que hace un montón que no toco. Como el espectáculo va a llegar a gente de otros países, hice un mix de canciones en función de eso. Vamos a tocar en varios sets: uno en formato electroacústico, otro de piano y voz, luego se suman pistas, y cierra la banda completa, en donde la terminamos de rockear“.

En relación a lugar que se eligió para dar el show, Herrero señaló:”Me tomé un tiempo para buscar la locación porque no lo quería hacer desde un teatro convencional, sino desde un lugar original, que sea diferente. Tampoco quería un estudio de grabación. Y apareció este lugar que es un salón de fiestas, con una rockola, un winco, micrófonos vintage. Va a ser algo similar a los ‘tiny desk'”.

“De Cerca” será transmitido con seis cámaras y sonido HD, Daniela estará acompañada por Javier Mattanó y Sergio Pérez, en guitarras; Facundo Fiorentino, en bajo y coros; y Cristian Borneo, en batería.

Parte del repertorio que contempla cantar la artista, están los singles lanzados como anticipo de un disco que iba a grabarse este año pero quedó demorado por la pandemia de coronavirus: “Raíz” e “Iluminarte”.

Además, la cantante habló acerca de estas nuevas metodologías que nacieron en época de pandemia, como lo son los espectáculos por streaming.

“ Me costó mucho – dijo Herrero – Me lo propusieron desde que empezó esta movida pero yo no estaba muy convencida. Para mi gusto le faltaba desarrollo. Además, había muchas quejas de los espectadores porque se cortaban las transmisiones”.

“Todavía estaba muy verde y la verdad que me parecía muy arriesgado hacer algo así sin haberlo probado, así que me tomé mi tiempo. Hablé con algunos colegas, me contacté por recomendación con la gente de Nube Cultural, buscamos el lugar adecuado y, finalmente, me convencí que estaban dadas las condiciones óptimas para hacerlo”, manifestó Daniela Herrero.

