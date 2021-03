Comienza el juicio a Eugenio Veppo por atropellar, matar y huir

El detenido, atropelló a dos agentes de tránsito mientras trabajaban y luego huyó.

El accidente ocurrió el 8 de septiembre de 2019, murió Cintia Choque, mientras que Santiago Siciliano fue gravemente herido. E l juicio a cargo del Tribunal N°14 comenzó por la plataforma Zoom y es presidido por el juez Domingo Altieri y con la acusación del fiscal Fernando Klappenbach junto a la querella del abogado Andrés Gramajo.

El juez Altieri informó que sobre “la oportunidad de defensa material en indagatoria” le dijo al acusado, “Le pedí que esté atento porque va a tener que defenderse”, pero Veppo se negó a hacer una declaración y responder en una nueva indagatoria y dijo que “lo iba a hacer más adelante.”

Santiago Siciliano quien pudo sobrevivir al accidente, comentó “No recuerdo más que haber salido de mi casa. Lo próximo que me acuerdo es abrir los ojos en la terapia intensiva del Fernández, tengo un lapsus, no recuerdo nada, puedo decir lo que he visto en el video y contar lo que me contaron mis compañeros. Ese día me puse el uniforme, tuve un momento para comer algo y me mandaron a hacer un control de alcoholemia en Figueroa y Tagle, no llevábamos el alcoholímetro, no llevábamos el equipo para hacer el control porque íbamos a relevar al equipo, pero los artefactos no estaban”.

“Lo que hicimos fue hacer detenciones para tomar documentación, no había material para el test”, relató “Después lo que ya saben, Cinthia Choque y yo, en primer carril de derecha de Figueroa Alcorta, este señor Veppo, conduciendo de manera temeraria, casi doblando el límite de velocidad nos embistió a los dos. Yo tuve más suerte que Cinthia”

Santiago, muy dolido dijo “Me emociona mucho esto. Cinthia Choque era madre de dos nenas, una de siete, otra de cuatro. Yo soy padre de un hijo, estaba por cumplir los 9, yo tuve suerte, y Cinthia no. Bah, tampoco tuve mucha suerte, quedé discapacitado de por vida, no me pueden devolver las cosas que perdí”.

La víctima, Cinthia Choque, madre de una nena de 6 años y otra de 4, era monotributista y llevaba unos seis años trabajando para la Secretaría de Tránsito de la Ciudad en la misma situación. Hace al menos cuatro que era parte del turno noche de los fines de semana El auto la atropelló el domingo a la madrugada en Palermo, cuando un hombre intentó evitar un control en el que ella participaba y también su su compañero, Santiago Siciliano, Cinthia murió en Figueroa Alcorta y Tagle, segundos después del brutal impacto.

Tras la negativa del responsable a responder la indagatoria, la secretaria del tribunal le recordó su declaración original en la causa instruida por la fiscal Romina Monteleone, tras una lectura de la imputación de la querella en donde se habló de un “absoluto desprecio” por la vida de sus víctimas tras darse “a la fuga sin intentar socorrer”. En su indagatoria original Veppo, habló de “chocar con algo”. En ese momento, guardó silencio por orden de su defensa. La próxima audiencia del juicio será el viernes 5 de marzo.

En las redes sociales los compañeros de Cinthia siguen pidiendo que se haga justicia por el hecho, y comentan que todos los trabajadores de tránsito están expuestos constantemente a estos peligros, sea por un conductor borracho, o que maneje a alta velocidad entre otros riesgos.

