Este sábado Fabiana Cantilo brindará un show por streaming

now playing

now playing

now playing

now playing

La cantante Fabiana Cantilo, ofrecerá un recital a través de su canal de YouTube, este sábado a las 17:30 hs.

La referente del rock nacional, que dará su espectáculo a las 17.30 hora argentina, a través de su canal de YouTube, consideró que lo que sucede en el mundo es un alerta para mirar más allá y terminar con los desacuerdos.

La cantante, brindará un concierto en streaming para hacer menos pesada la cuarentena, y opinó que lo que está sucediendo a nivel mundial con la pandemia responde a “una limpieza que hizo el planeta por sí solo” y que la pandemia “nos está uniendo políticamente y nos dice ‘basta de pelear’”.

“No voy a tocar ‘Mi enfermedad’, no es un tema mío, y tampoco es mío ‘Nada es para siempre’, no me los pidan”, dijo Cantilo en diálogo con la agencia Télam, quien por primera vez experimentará un show con esta metodología.

La cantante además sostuvo: “Dejé el bombo y la guitarra de seis cuerdas en lo de Marce (Capasso, bajista) y como no voy a romper la cuarentena ni hacer nada ilegal porque me parece una muy buena medida la que tomó nuestro presidente, toco lo que me permite la guitarra de 12 cuerdas”.

Dentro del cuadro crítico que atraviesa el mundo por la pandemia del coronavirus, la cantante dio un mensaje esperanzador: “Nos estamos hermanando. Es lo que decía Lennon en ‘Imagine’…pero a él lo mataron, como también a Kennedy… Nos matamos entre nosotros y matamos a los animales… De golpe, cada país está tomando sus decisiones y se ven los gobernantes. Nosotros somos el último orejón del tarro y mirá qué bien nos vino, aprendimos”.

Tratando de ponerle humor a la situación, expresó: “No sé cómo va a quedar todo después de esta limpieza que hizo el planeta por sí solo. Por suerte nosotros estamos mejor que nadie porque Fernández se dio cuenta a tiempo y paramos todo. Pero hay gobernantes que no entendieron nada, como Trump… Y con ese jopo menos”.

“Frente a tanta muerte y corrupción, yo aplaudo la unión y este virus nos une. Hay que aceptar y someterse a las reglas, las del presidente y la del universo, que es la de la purga, porque también podríamos haber muerto todos con un meteorito, por ejemplo”, agregó.

“Frente a un apocalipsis no sé qué es lo que importa. Nosotros tenemos que hacer caso y dejar de lado la viveza criolla. En mi caso, vivir este encierro me está conectando con el autoabastecerme. Estoy orgullosa de mí porque las pruebas hacen que uno sea consciente de tu fortaleza”, puntualizó Cantilo.

El show se podrá ver AQUI

Horarios:

17:30hs – Argentina / Uruguay / Chile

15:30hs – Nueva York

16:30hs – Miami

21:30hs – España

20:30hs – Reino Unido

14:30hs – México

(51)