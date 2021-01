El Gobierno porteño realizó controles diurnos y nocturnos en la Ciudad

Los operativos se llevaron a cabo desde las 18 hs del sábado hasta la 1 de este domingo. En total se clausuraron tres locales por diferentes incumplimientos, todos en Palermo.

El Gobierno de la Ciudad, dispuso de 76 controles en zonas gastronómicas y espacios verdes de la ciudad porteña para controlar que se cumplan los protocolos, debido al aumento de los contagios. Además de varios agentes de Prevención del Delito, Defensa Civil, Bomberos, inspectores de espacios públicos, agentes comunales, de Administración Gubernamental de Control y trabajadores de distintas áreas del Gobierno. Este operativo será desde las 18 hs hasta la 1 hora, en 37 espacios verdes y 39 lugares gastronómicos.

En las zonas gastronómicas, también, se busca evitar y controlar, que no haya take away de alcohol, comienza a las 20hs, además se certifica que los comercios cumplan con el horario de cierre correspondiente, que no haya grupos masivos de gente, que las personas consuman solo en sus mesas respetando el distanciamiento y normas sanitarias. “Por diferentes causas, tanto por no cumplir con el protocolo, o con las normas de higiene establecidas, ya se clausuraron tres locales en el Barrio de Palermo”.

Además de los operativos nocturnos, habrá también controles en horario diurno, con un grupo de 824 concientizadores, guarda parques y agentes en la ciudad, en 23 centros comerciales, 6 centros de trasbordo y 76 espacios verdes con posibilidad de encuentros y también controlan que no haya estructuras de sonido, con el fin de juntar personas.

Estas son algunas de las Comunas donde se realizan los operativos, en total fueron 15 en toda la Ciudad.

Comuna 1

ÁREAS GASTRONÓMICAS

-4 Diques gastronómicos de Puerto Madero.

-Bolívar entre Independencia y Carlos Calvo (zona peatonal con corte de calle).

-Talcahuano entre Paraguay y Córdoba (zona peatonal con corte de calle).

-Defensa entre Brasil y Juan de Garay (zona peatonal con corte de calle).

Comuna 2

ÁREAS GASTRONÓMICAS

-Vicente López desde Junín a Pueyrredón.

-Junín entre Vicente López y Quintana (zona peatonal con corte de calle).

-Larrea entre Pacheco de Melo y Peña (zona peatonal con corte de calle).

Comuna 3

ÁREA GASTRONÓMICA

-Pueyrredón mano par de 0 a 400.

ESPACIO VERDE

-Manzana 66.

Comuna 4

ÁREA GASTRONÓMICA

-Av. Caseros entre Defensa y Bolívar (zona peatonal con corte de calle).

Comuna 5

ÁREAS GASTRONÓMICAS

-Intersección Guardia Vieja y Bulnes.

-Guardia Vieja, entre Gallo y Sánchez de Bustamante.

-Carlos Calvo 4317.

-Castro Barrios 785.

-Av. Beodo, entre San Independencia y San Juan (zona peatonal con corte de calle).

-Guardia Vieja, entre Sánchez de Bustamante y Bulnes.

-Humahuaca, entre Sánchez de Bustamante y Mario Bravo.

ESPACIOS VERDES

-Plaza Almagro.

-Plaza Beodo.

-Plazoleta Paseo de las Victorias.

Comuna 6

ÁREAS GASTRONÓMICAS

-Pedro Goyena entre La Plata y José María Moreno.

-Pedro Goyena entre Calasanz y Miró.

-Pasaje Beauchef y entorno Parque Rivadavia.

ESPACIO VERDE

-Entorno de Parque Centenario.

(51)