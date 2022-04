Guillermo Madero: “Está detenida toda la primera línea de la barra de River”

now playing

Así lo informó el Director ejecutivo del Comité de Seguridad del Fútbol en la Ciudad quien destacó que se necesita el apoyo del Poder Judicial para luchar contra esta “asociación ilícita”.

El Director ejecutivo del Comité de Seguridad del Fútbol del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Madero, se explayó sobre la detención de casi 300 barras del Club Atlético River Plate, producida este domingo: “Los casi 300 miembros de la barra de River venían formados y la policía los pudo contener cuando quisieron ingresar al estadio”, indicó el funcionario porteño. De este modo, enfatizó ante Radio La Red que “todos los que tengan antecedentes van a quedar detenidos”.

Sobre la situación puntual de las detenciones de este domingo, Madero dijo que “además de ‘Caverna’ Godoy está detenida toda la primera línea de la barra de River”.

A su vez, el dirigente encargado de la seguridad, si bien resaltó el operativo que se realizó, también aseguró que “necesitamos que la Justicia acompañe” para poder avanzar en la erradicación de las barras de las instituciones deportivas. “Estamos hablando de una asociación ilícita”, definió sobre estos grupos.

En este sentido, Madero se expresó con determinación y contundencia: “Hay que estar más firmes que nunca y dejar un mensaje claro: no a las barras”, concluyó el funcionario.

En la misma línea, luego de producirse la detención de los barras, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, expresó: “No hay lugar para conductas delictivas en nuestro fútbol. Estos barras, además de drogas y armas, querían entrar a la cancha con bengalas. No lo vamos a permitir. El contraste es enorme. Y no nos vamos a cansar de decirlo: queremos familias en las canchas, no barras”.

La operación estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos a cargo de Celsa Ramírez quien dispuso la detención de más unas 263 personas de la barra brava de River Plate, debido a que se encontraron armas blancas y estupefacientes.

Fue una tarea que se coordinó en las inmediaciones del Monumental con el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), la Policía de la Ciudad y el Comité de Seguridad del Fútbol del GCBA detuvieron a los hinchas que se encuentran incluidos en la lista de derecho de admisión al estadio.

Según informa el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, el procedimiento para identificación de la barra de River se realizó de oficio sobre la intersección de Cantilo y Av. General Paz.

