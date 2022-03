EFEMÉRIDES DEL MES DE MARZO

1 de marzo

Día nacional del transporte

Se celebra en esta fecha en recuerdo de Jorge Newbery, un pionero de la aviación nacional que murió el 1 de marzo de 1914.

Día del trabajador ferroviario

Recordando el traspaso de los ferrocarriles ingleses al estado argentino el 1 de marzo de 1948

1802

Inauguración de la Escuela de Medicina bajo la dirección del Dr. Cosme Argerich

1890 –

Nace el pintor porteño Benito Quinquela Martín, que plasmaría el barrio de La Boca en telas impresionistas. Murió en Buenos Aires el 28 de enero de 1977

1905 –

Aparece el primer número del periódico La Razón, fundado por Emilio Morales, fue adquirido posteriormente por José Cortejarena.

1914

Muere el ingeniero Jorge Newbery víctima de un accidente aéreo, uno de los fundadores del Aero Club Argentino. Había nacido en Buenos Aires el 29 de mayo de 1875

1926

El escritor y docente Ricardo Rojas es electo rector de la Universidad de Buenos Aires.

1947 Comienza a funcionar el Fondo Monetario Internacional

1951 –

Nace en el barrio de Boedo Ernesto Pierro, escritor, autor de tangos, La vida empieza hoy, El polaco, Declaración de amor a Buenos Aires, etc.

1975 –

Se inaugura la primera Feria Internacional del Libro .

2014 –

En Buenos Aires se inauguran las réplicas de las esculturas de Lola Mora en las escalinatas del Congreso Nacional

2 de marzo

1899 –

Nace Adolfo Bellocq, grabador, pintor, xilógrafo. Fue profesor de grabado en la Escuela de Artes Decorativas y Jefe de Taller en la Escuela Superior de Bellas Artes. Junto a José Arato, Guillermo Facio Hebequer, Agustín Riganelli y Abraham Vigo formaron el grupo de los Artistas del Pueblo del Grupo de Boedo. Aprendió su oficio trabajando en una imprenta litográfica. Ilustró el libro de Manuel Gálvez “Historia de Arrabal” Podemos encontrar algunas de sus obras en los museos: Nacional de Bellas Artes, Eduardo Sívori, La Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná, etc. Falleció en Buenos Aires el 5 de marzo de 1972.

1973 – Fallece Luis Nicolás Cuccaro autor de “ Silueta Porteña”

Vecino del barrio de Boedo, vivió en la calle Carlos Calvo al 3600

3 de marzo

Día mundial de la vida silvestre.

Se celebra a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

1906 –

Nace Cesar Tiempo, en Ucrania, su verdadero nombre era Israel Zeitlin. Poeta, escritor , autor teatral, guionista cinematográfico, periodista quien en 1926 toma la traducción de su apellido como seudónimo: Zeit : Tiempo en alemán y Lin : del verbo Cesar En 1924 obtiene la ciudadanía argentina. Años más tarde legalizó su seudónimo como nombre propio permitiendo que sus hijos lleven el apellido Tiempo.

En 1930 le otorgaron el Premio Municipal de Poesía por su “Libro para la pausa del sábado” y en 1945 el Premio Municipal al mejor Libro Cinematográfico. Falleció el 24 de octubre de 1980. Entre 1952 / 55 se desempeña como Director del Suplemento Literario del diario La Prensa. Entre 1973 / 75 fue Director del Teatro Nacional Cervantes. Autor de numerosos libros, también participó como autor, guionista, desarrollando los diálogos o con temas musicales en más de 30 películas incluso en alguna de ellas como intérprete. Compartió las inquietudes del Grupo de Boedo, donde volcó el valor de su pensamiento. Falleció el 24 de octubre de 1980

Al cumplirse el centenario de su nacimiento la Junta de Estudios Históricos del barrio de Boedo colocó en la esquina de San Juan y Boedo una placa en el Café –Bar “SUR”

1946

Muere Roberto Mariani, escritor, poeta, periodista y dramaturgo, anarquista, solitario, misterioso, integrante del grupo de Boedo junto a Roberto Arlt y Roberto Payro. Cuenta Castelnuovo “Cuando casi todos nosotros descreímos del autor de “Los 7 locos” Mariani lo defendía y le corregía los errores gramaticales tan comunes en él. En 1922 aparece su primer poemario “Las acequias”, en 1925 aparece “Cuentos de la oficina”. El diario Crítica publicó en 1927 un artículo donde defendía a Sacco y Vanzetti. El Teatro del Pueblo estrena en 1938 su obra “Un niño juega con la muerte” Falleció por un infarto en 1946, su vida y su muerte está envuelta en una injusta nebulosa. Junto a Arlt encarnan al narrador del infortunio y la desesperación. Autor de novelas como “En la penumbra” (1932) “La frecuentación de la muerte” (1930)

4 de marzo

1811 –

Muere en alta mar, a bordo de la fragata “Fama”, como consecuencia de habérsele administrado un medicamento nocivo, que contenía un compuesto de arsénico, el estadista, político y escritor Mariano Moreno (1778-1811). Fue activo secretario de la Primera Junta de Gobierno. Dirigió la Gazeta de Buenos Ayres y fundó la Biblioteca Pública (hoy Biblioteca Nacional). Propugnó la libertad de comercio, en contra del monopolio. Nació en Buenos Aires, el 23 de setiembre de 1778. En la Capital Federal se le ha erigido un monumento, situado en la Plaza Lorea, obra del escultor Miguel Blay y Fábregas

1865 – La Catedral de Buenos Aires es elevada al rango de Iglesia Metropolitana. Mariano José de Escalada , obispo de Aulón, fue su primer arzobispo.

1875 –

Nace en Buenos Aires Enrique Larreta, jurisconsulto, diplomático y escritor, entre sus obras se encuentran “La gloria de Don Ramiro”, “El linyera”, etc. Murió en Buenos Aires el 6 de julio de 1961

1901

Nace en Buenos Aires Norah Borges, hermana de Jorge Luis Borges. Se destacó en la pintura y la ilustración. Realizó numerosas xilografías para la Revista Proa. Murió en Buenos Aires el 20 de julio de 1998.

2003

Se inaugura el Museo Casa de Carlos Gardel

5 de marzo

1854 –

Justo José de Urquiza es electo primer presidente de la Confederación Argentina junto al Dr. Salvador María del Carril como vicepresidente, en la ciudad de Santa Fe.

1860 –

Santiago Derqui asume la presidencia de la Confederación Argentina y Esteban Pedernera como vicepresidente, al terminar el mandato de Urquiza

Día nacional del gas

Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la Dirección Nacional del Gas, organismo más tarde llamado Gas del Estado, creado tras la fusión del departamento del Gas de YPF y la Compañía Primitiva de Gas el 5 de marzo de 1945.

6 de marzo

Día Internacional del Escultor. Se celebra en esta fecha a instancias de la Sociedad Argentina de Escultores en recuerdo del nacimiento del arquitecto, pintor, escultor y poeta Miguel Ángel Buonarotti el 6 de marzo de 1475

1882 –

La Corporación Municipal presidida por Don Torcuato de Alvear, padre de Marcelo Torcuato de Alvear, quien fuera 1º mandatario entre 1922 y 1928, confiere el nombre de Boedo (Mariano Joaquín) a nuestra calle principal, coincidiendo con el centenario del nacimiento del patriota firmante del acta de nuestra Independencia en 1816. Reciben también su denominación en calles paralelas homenajeando a los otros congresales: Colombres (José); Sánchez de Loria (Mariano); Maza (Juan Agustín) y Castro Barros (Pedro Ignacio de)

1933 –

Nace en el barrio porteño de Boedo el pianista y compositor Acho Manzi, hijo de Homero Manzi. En 1948 compuso su primera obra “El último organito” Falleció el 27 de julio de 2013.

1956 –



Se declara una epidemia de poliomielitis, que afectó a todo el país

1985 –

Día de la Confraternidad Latinoamericana Se instituye el primer domingo de marzo de cada año.

7 de marzo

1906 – Nace en Santiago del Estero el doctor Ramón Carrillo, eminente neurocirujano y primer ministro de Salud Pública de la Nación (1949). Fue un gran sanitarista y eliminó casi totalmente el paludismo. Creó puestos sanitarios de frontera y numerosos centros de salud y hospitales. Falleció siendo médico rural y en la pobreza, en Belem do Pará (Brasil), el 20 de diciembre de 1956.

1920 –

Aún bajo la prohibición del sufragio femenino, Julieta Lanteri se presenta candidata a diputada por el Partido Feminista Nacional

8 de marzo

1954 –



Se realiza el Primer Festival Internacional Cinematográfico de Mar del Plata del 8 al 14 de marzo

1975 –

Día Internacional de la Mujer se instituye este día en homenaje al grupo de obreras textiles (146) que encerradas en un establecimiento de Nueva York y protestando por los bajos salarios y las pésimas condiciones de trabajo son atacadas con bombas incendiarias. Ellas luchaban por justicia, paz e igualdad.

1999 –

Fallece el escritor porteño Adolfo Bioy Casares, autor de varias novelas, algunas llevadas al cine, y numerosos cuentos; escribió conjuntamente con Jorge Luis Borges las historias de “Isidro Parodi”

9 de marzo

1952 –

Es inaugurado el Autódromo “Juan y Oscar Gálvez” en Buenos Aires en un predio de 200 hectáreas en Villa Riachuelo entre Lugano y Villa Soldati

2012 –

Se decreta el recordatorio del niño heroico Pedro Ríos, el Tambor de Tacuarí. Nacido en Yaguareté-Corá aproximadamente en 1798, fallecido en la batalla de Tacuarí, siendo lazarillo del Comandante Celestino Vidal, el 9 de marzo de 1811.

10 de marzo

1901 –

Enrique González Tuñón. Considerado renovador del estilo periodístico lo demostró en el Diario Crítica y colaborando en Proa y Martín Fierro. Algunas de sus obras: Tangos(1926); El alma de las cosas inanimadas(1927); La rueda del molino mal pintado(1928); Camas desde un peso (1932); etc. Falleció el 9 de mayo de 1943 en la ciudad de Cosquín en la Provincia de Córdoba. Nace el escritor, periodista, dramaturgo, poeta, pintor

11 de marzo

1871 –

Se habilita en Buenos Aires el Cementerio de Chacarita para inhumar a las víctimas de la epidemia de fiebre amarilla

1914 –



El matutino porteño “Crítica” anuncia el regreso de Chile, donde se había exiliado por razones políticas el poeta y dramaturgo libertario José González Castillo.

1921–

Nace en Mar del Plata Astor Piazzolla, bandoneonista reconocido por su estilo innovador en el tango. Autor de obras como “Adiós Nonino”, “Balada para un loco”, “Oblivion”, “Libertango”, entre muchos otros. Murió en Buenos Aires el 4 de julio de 1992

1980 –

Muere el director de orquesta, violinista y compositor popular Julio de Caro, creador de un famoso sexteto que dio pautas para la ulterior interpretación del tango y que marcó toda una época. Autor de la música del tango “Boedo”. Nació en Buenos Aires el 11 de diciembre de 1899.

12 de marzo

Día mundial del Glaucoma

Día del Escudo Nacional

1813 – La Asamblea del Año XIII acepta y sanciona el diseño del Escudo Argentino y el decreto sobre extinción del tributo indígena derogando la mita, la encomienda y el yanaconazgo.

1906 –

Muere en Buenos Aires Manuel Quintana, abogado, político, siendo Presidente de la Nación, asume ese cargo José Figueroa Alcorta. Había nacido el 19 de octubre de 1835 en Buenos Aires.

1906 –

Nace Carlos Dante Testori en Boedo, es el menor de 5 hermanos. En 1927 y con el nombre de Carlos Dante se inicia como cantante de tangos, dos años más tarde con los hermanos Canaro recorre Europa, volviendo en 1932. Integró la orquesta de Miguel Caló, fue dúo con Pedro Noda. En 1944 debuta en el café Marzotto con la orquesta de Alfredo De Angelis. Se retiró en 1974 después de 50 años de carrera, dejando más de 300 grabaciones, falleció el 28 de abril de 1985.

1927 –



Nace Raúl Ricardo Alfonsín, abogado y político radical, asumió la presidencia del país tras siete años de dictadura.

13 de marzo

1904 –

Alfredo Palacios fue electo diputado por el barrio de La Boca, convirtiéndos e en el primer legislador socialista de toda América.

2013 –

Es ungido como el Papa 266 de la iglesia católica con el nombre de “Francisco” Jorge Mario Bergoglio sacerdote jesuita argentino, el primero proveniente del Hemisferio sur del continente americano.

14 de marzo:

1877 –

Fallece Juan Manuel de Rosas a los 83 Años en Southampton exiliado en una finca donada por el gobierno inglés.

1905 –



Nace en Rosario Antonio Berni pintor y grabador. Su obra tiene gran contenido social y popular

1925 –

Nace Onofre Lovero actor, director, ensayista, pedagogo, regisseur de ópera. Fundador del Teatro de los Independientes. Contribuyó a la creación de distintas instituciones teatrales. Fue director ejecutivo de PROTEATRO. Falleció el 1 de diciembre de 2012.

1972 – Día de las Escuelas de Frontera Fecha establecida por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1531, de 1972 en recuerdo de la promulgación de la Ley 19524 para proteger y desarrollar las escuelas en zonas y áreas de frontera.

1974

Se cierra definitivamente el diario porteño El Mundo

15 de marzo:

1919 –

Comienza a circular en Buenos Aires el periódico político y literario Martín Fierro dirigido por el poeta Evar Mendez

1975 –

Muere Leónidas Barletta narrador, periodista dramaturgo entusiasta animador del grupo literario de Boedo, promotor del movimiento de teatros independientes. Nació el 30 de agosto de 1902.

Día Mundial de los Derechos del Consumidor

Día instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1985 con el propósito de reafirmar los derechos de los consumidores. En la Argentina la Ley Nacional N° 24.240 de Defensa del Consumidor fue aprobada en octubre de 1993 y reglamentada por decreto N° 1798/94 un año más tarde. Los derechos del consumidor fueron incluidos en la Constitución Nacional por la reforma del año 1994

16 de marzo

1812 – Fundada por Mariano Moreno, se inaugura la Biblioteca Pública de Buenos Aires, la primera de América, más tarde transformada en Biblioteca Nacional.

1812 –

El Triunvirato da a José de San Martín instrucciones de crear el Regimiento de Granaderos a Caballo verdadero paradigma de profesionalidad y disciplina, y cimiento sobre el que el General José de San Martín edificó el ejército que dio libertad a medio continente americano. Ellos pelearon más de cien combates por nuestra independencia.

1840 –

Nace el sacerdote católico cordobés José Gabriel Brochero, el Cura gaucho. Fue beatificado el 14 de setiembre de 2013 por el Papa Francisco. Su canonización fue aprobada el 22 de enero de 2016. Por decisión del Papa se celebra su festividad el 16 de marzo.

1936

Nace en el barrio de Boedo el contrabajista Julio Rodolfo (Rodolfo Di Piazza) Actuó en las orquestas de Miguel Caló, Alberto Mancione, Fulvio Salamanca, actuando con este último debutó como cantor.

1964 –

Muere en Córdoba Lino Enea Spilimbergo, uno de los grandes maestros de la pintura argentina. Había nacido en Buenos Aires el 12 de agosto de 1896.

17 de marzo

Día de San Patricio

1983 –

Muere en Buenos Aires Horacio Butler. Pintor, escenógrafo y proyectista de tapices de estilo postcubista. Había nacido en Buenos Aires el 28 de agosto de 1897.

1992 –

Un atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires vuela la misma por los aires, provocando enormes daños, 29 muertos y 242 heridos. Aproximadamente a las 14,45 detonó en la puerta de la sede ubicada en la calle Arroyo 916

18 de marzo:

Día del trabajador telefónico

Se celebra en esta fecha en recuerdo del día en que se nacionalizaron los servicios telefónicos y la Empresa Mixta Telefónica Argentina (E.M.T.A.) es incorporada al Estado el 18 de marzo de 1948.

1989 – Día del ruralista

La conmemoración fue instituida por la entidad Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para destacar el protagonismo y la imagen del hombre y la mujer de campo que trabaja desde su actividad para el bien del país.

19 de marzo

1866 –

Un huracán ocasiona grandes estragos en la ciudad y el puerto de Buenos Aires.

1912 –

Se inaugura el edificio del Hospital Durand, aunque su habilitación no tuvo lugar hasta el 28 de abril de 1913

Día Internacional del Artesano

Deriva de la conmemoración del santoral correspondiente a San José carpintero, oficio de quien fue el padre de Jesucristo.

2013 –

Se inicia el pontificado del papa argentino Francisco I, Jorge Mario Bergoglio, con una misa solemne ante 200.000 asistentes

20 de marzo

1861

Un terremoto destruye la ciudad de Mendoza, el sismo ocasiona miles de víctimas más de 4000 fatales y cerca de 2000 viviendas destruidas. Como testimonio quedan las ruinas de la iglesia de San Francisco y del convento de San Agustín.

2012 –

El 12 de julio de este año la Asamblea General de la ONU, declaró el 20 de marzo como Día Mundial de la Felicidad para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno.

1974 – Se inaugura la Central Nuclear de Atucha

21 de marzo:

Llega el Otoño. Estación del año que, astronómicamente, comienza con el equinoccio de su nombre y termina con el solsticio de invierno. Época templada del año, que sigue al verano y que en el hemisferio boreal corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre, y en el austral a marzo, abril y mayo.

1971 – Día Forestal Mundial Fue instituido en 1971 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y está dedicado a todos los árboles del bosque, aún a aquellos que han sido trasplantados a los parques, jardines, calles y plazas.

1999 –

La reunión de la Conferencia General de la Unesco, celebrada en octubre-noviembre de 1999, decidió proclamar el 21 de marzo como el “Día Mundial de la Poesía” y el “Día del poeta” para reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona.

2011 – Día Mundial del Síndrome de Down.

La Down Syndrome International propuso instituir este día para contribuir a la integración y la igualdad de oportunidades de las personas con capacidades diferentes, y destacar sus habilidades y potencialidades. El primer paso para apoyarlos en su desarrollo debe darse en el nivel escolar, hasta lograr su integración en los diversos ámbitos sociales. El síndrome de Down es una alteración genética que produce grados variables de retraso mental, y quienes la padecen son más propensos a tener problemas de salud. Descripta por primera vez en 1866 por el médico inglés John Langdom Haydon Down (1828-1896), fue recién en 1958 que un genetista francés, el doctor Jerôme Lejeune, descubrió su causa: las células del organismo humano están compuestas por 23 unidades de dos cromosomas (uno proviene del padre y otro de la madre), pero en algunas personas la unidad Nº 21 consta de tres cromosomas y no de dos, siendo esta condición la que determina el conjunto de características llamado síndrome de Down. Aludiendo a esa diferencia, el 21 de marzo fue la fecha elegida simbólicamente para instituir este día.

22 de marzo:

1873 –

Nace en Cuneo (Italia) Julieta Lanteri, médica e incansable luchadora por los derechos civiles, políticos y laborales de las mujeres y la protección de los niños. Fue una de las primeras mujeres en obtener la ciudadanía del país. Murió el 25 de febrero de 1932.

1992 – Día Mundial del Agua.

Declarado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en su Resolución Nº 47/1993.

23 de marzo:

1942 –

Muere en Don Torcuato (Provincia de Buenos Aires) Marcelo Torcuato de Alvear, abogado, político, embajador, diputado y presidente de la Nación entre 1922 y 1928. Nació en Buenos Aires el 4 de octubre de 1868.

1950 – Día Meteorológico Mundial



Se creó la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Organismo Especializado de las Naciones Unidas para la Meteorología (incluidas también la Climatología y la Hidrología Operativa), a partir de lo cual el modelo de cooperación internacional adquirió rango intergubernamental. Nuestro país adhirió a esta propuesta mediante la Ley N° 14.001 del 2 de enero de 1951.

24 de marzo

1620 – El papa Paulo V crea la nueva diócesis de Buenos Aires, con jurisdicción en el territorio de la nueva Provincia del Río de la Plata. Fray Pedro Carranza fue designado primer obispo de esta diócesis.

1816 –

Se constituye el soberano Congreso de Tucumán que declara la independencia argentina el 9 de Julio de 1816, expresándonos liberados de la monarquía española “sus sucesores y Metrópoli” y agregando más tarde nuestra independencia “de toda otra dominación extranjera”. La declaración constituyó un acto de valentía frente a peligros externos.

1976 –

Una Junta Militar derroca a la presidente María Estela Martínez de Perón, dando inicio a la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional.

1992 – Día Mundial de la Tuberculosis

El 24 de marzo de 1882, en la ciudad de Berlín, el Dr. Roberto Koch (1843-1910) presentó a la comunidad científica su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis, el que posteriormente llevó su nombre. Este importante hallazgo allanó el camino en la lucha contra la temible enfermedad. La Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional Contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares conmemoran este día desde el año 1992, centenario de la presentación del descubrimiento del Dr. Koch.

2002 – Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Fecha instituida en 2002 por Ley N° 25.633 en recuerdo de las muertes producidas por la dictadura militar que derrocó al gobierno constitucional

2002

Muere en Inglaterra el científico argentino Cesar Milstein, Premio Nobel de Medicina en 1984

25 de marzo:

1752 –

Buena parte de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires se derrumba; su reconstrucción insumiría 39 años. En 1791, se inaugura y reabre al pueblo.

1903 –

El Gobierno decreta la restauración del Regimiento de Granaderos a Caballo, ahora transformado en el Primer Regimiento de Caballería General San Martín; servirán como guardia de honor del Presidente de la Nación

1903

Se funda el Racing Club de Avellaneda

1998 – Día del Niño por Nacer

Instituido en Argentina por Decreto N° 1406/98.

26 de marzo:

Día mundial del clima

Día mundial de la epilepsia

1965 –

Nace en nuestro barrio, Boedo, Adrián Nicolás Guida. Inicia su carrera profesional al ganar el concurso de Canal 9 “Grandes valores”. En 1980 se incorpora a la orquesta del Maestro Osvaldo Pugliese, con quien realiza sus mayores éxitos, graba su primer tema “Quinto año” el 1 de julio de 1980. Compartió diversas versiones vocales con Abel Córdoba y realizó numerosas giras por el interior y exterior acompañando la orquesta del maestro Pugliese. El 12 de diciembre de 1994, al término de una actuación en un local de San Telmo, al sentirse mal se retira. Internado en el Hospital Durand, un edema pulmonar tronchó su joven y exitosa vida.

1991 –

Día del Mercosur se celebra por disposición y en recuerdo de la firma del Tratado de Asunción de 1991

Países integrantes: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Países asociados: Chile, Bolivia y Perú.

27 de marzo:

Día del trabajador aeronáutico

1901

Nace en Buenos Aires Enrique Santos Discépolo. Poeta, escritor, dramaturgo y actor. Autor de tangos como “Cambalache”, “Yira…Yira…” “Cafetín de Buenos Aires”, “Uno”, etc. Murió en Buenos Aires el 23 de diciembre de 1951.

1905:

Nace en Buenos Aires el prestigioso pintor Raúl Soldi. Con su pintura lírica y poética, de tonos habitualmente claros, decoró la cúpula del Teatro Colón y la capilla de Glew (provincia de Buenos Aires), a la que donó una valiosa colección de sus cuadros. En la capilla habilitó una biblioteca, a la que denominó “Pablo Rojas Paz” en homenaje al escritor tucumano. Entre sus cuadros se destacan “Sarita” y “Homenaje a Frank Brown”.

Falleció en Buenos Aires el 21 de abril de 1994.

1961 – Día Mundial del Teatro

Gracias a una iniciativa de la Unesco se creó este día en 1961, por el Instituto Internacional del Teatro (ITI), organización internacional no gubernamental en el dominio de las artes escénicas. Se propuso que, cada 27 de marzo, una personalidad del mundo del teatro o una figura conocida por sus cualidades de corazón y espíritu sea invitada a escribir el Mensaje Internacional, traducido a 20 idiomas, leído delante de decenas de millares de espectadores del mundo entero y difundido por los medios de comunicación de los cinco continentes.

28 de marzo

1935 – Se inaugura la sucursal Nº 56 del Banco de la Provincia de Buenos Aires en su primer local de Boedo 845. En 1942 compran la esquina de Estados Unidos y Boedo (NE), inaugurando la nueva casa en el año 1944.

29 de marzo

1905 –

Nace el poeta, periodista e incansable viajero, Raúl González Tuñón. Crítica y Clarín lo tuvieron como uno de sus colaboradores. Editó más de 30 títulos entre ellos: Las puertas de fuego (1923);El violín del diablo(1926); Miércoles de ceniza(1928); La calle del agujero en la media (1930); La rosa blindada (1936) etc. Políticamente comprometido participó en distintos encuentros internacionales en la lucha contra el fascismo y en pos del socialismo. Falleció el 14 de agosto de 1974.

30 de marzo

1913 – Enrique del Valle Iberlucea se convierte en el primer senador socialista de América al ser elegido por la Capital Federal.

Esta celebración simboliza la jerarquización de los valores espirituales y éticos y el fomento de la armonía en la convivencia entre las personas. Se conmemora en recuerdo de Francisco A. Rizzuto, líder de la solidaridad social. Fundó la Liga Pro Comportamiento Humano, una institución sin fines de lucro, cuyos ideales eran difundir hermandad y el respeto en la sociedad. Rizzuto falleció el 31 de marzo de 1965.

2009 – Fallece el líder radical Raúl R. Alfonsín presidente del país entre 1983 y 1989

