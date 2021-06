¿Cómo va la estrategia de testeos de la Ciudad?

En la Ciudad de Buenos Aires, una de las estrategias para frenar el avance de la pandemia, es la política de testeos masivos.

En capital federal, los testeos son gratuitos y los lleva adelante el Gobierno de la Ciudad, a través del sistema de salud público, con 73 dispositivos distribuidos a lo largo del territorio porteño. Según informaron, se realizaron más de 4 millones de testeos, lo que equivale al 26,5 % del total del país.

Cuando llegó el virus a nuestro país, el Gobierno porteño puso en práctica una estrategia de testeo masivos, para la detección temprana de casos y para poder cortar la cadena de contagios.

En tanto, desde la llegada de la pandemia al día de la fecha en la Ciudad se realizaron 4.045.411 testeos, con un tasa de positividad 28,7%, tanto a personas sintomáticas como asintomáticas. Esto significa que de 4 testeos que se realiza en el país, 1 es de CABA.

Cabe recordar, que los primeros dispositivos de testeo comenzaron a funcionar en tiempo récord en abril del 2020, cuando el Ministerio de Salud de la Ciudad instaló en el perímetro de la mayoría de los Hospitales Generales de Agudos y Pediátricos, 22 Unidades Febriles de Emergencia (UFUs).

Además se creó así un circuito cerrado de atención a pacientes febriles sospechosos de COVID-19 para evitar la aglomeración de personas en las guardias.

En los meses posteriores, el Gobierno de la Ciudad puso en marcha el operativo DetectAr, en conjunto con el Gobierno Nacional, con su búsqueda “puerta a puerta” de casos.

En julio del año pasado, la estrategia de testeo se profundizó, al lograr que se incorporen más testeos a todos los convivientes de casos recientemente confirmados y, se extendió aún más, el 7 de septiembre pasado con la evaluación de todos los ‘contactos estrechos’ y este año con los grandes centros y las unidades de testeo móvil, que se encuentran en todas las comunas porteñas.

En la actualidad, la ciudad tiene 73 lugares de testeos, con una capacidad para 30 mil testeos diarios, y centros 57 fijos: de los cuales 22 son UfUs (19 hospitales) – personas con síntomas. Y los otros 28 son parte del plan DetectAr, destinados a contactos estrechos.

Además están los que se detallan a continuación:

* La Rural – contactos estrechos, turistas, personal estratégico (docentes y no docentes; desarrollo social), alumnos en edad escolar.

* Usina – personal estratégico (docentes y no docentes; desarrollo social).

* Comuna 7- personal estratégico (docentes y no docentes; desarrollo social).

* Villa Crespo (Arena) – contactos estrechos, turistas, personal estratégico (docentes y no docentes; desarrollo social), alumnos en edad escolar.

* Parque Chacabuco – contactos estrechos, turistas, personal estratégico (docentes y no docentes; desarrollo social), alumnos en edad escolar.

* Liniers (ateneo San Cayetano) – contactos estrechos, personal estratégico (docentes y no docentes; desarrollo social)

* Comuna 11 (av. Beiró 4629) – contactos estrechos.

