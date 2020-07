CABA: Pymes y Comerciantes reclaman al gobierno ayuda económica

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Desde comercios y pymes, de los barrios de Villa Ortuzar y Parque Chas, le reclaman al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una asistencia económica para afrontar la crisis que produjo el coronavirus.

La Asociación de Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos de Villa Ortúzar y Parque Chas (ACIPAVOPCH), dio a conocer un comunicado, a través del cual le solicita al GCBA asistencia económica al sector Pyme y comercios de la Ciudad de Buenos Aires, debido a la crisis que está provocando la pandemia de coronavirus.

En este sentido, desde la ACIPAVOPCH señalaron que “El comercio es el mayor dador de empleo y sumado a la industria es la casi totalidad de la actividad económica de nuestro país. Por eso las autoridades de la Ciudad deben hacer su mayor esfuerzo y ayudar con acciones concretas al sector”.

“En numerosas reuniones realizadas, con autoridades del Gobierno Nacional y con representantes del Gobierno porteño, hemos transmitido claramente las necesidades del sector y reclamado una mayor ayuda ante la situación desesperante que están pasando las pymes comerciales e industriales”, expresan desde ACIPAVOPCH, asociación que se creó en el año 2014, y que está integrada a la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA).

Según dijeron al portal Parque Chas Web: “Hemos sido recibidos por el ministro de Trabajo de la Nación, doctor Claudio Moroni, con la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, arquitecta María Eugenia Bielsa, el secretario PyME de la Nación, Guillermo Merediz, el presidente del Banco de la Nación Argentina, Eduardo Hecker, el presidente y la directora del BICE, Ignacio De Mendiguren y Kelly Olmos, quienes nos han recibido con absoluta preocupación y han recogido nuestras inquietudes y nos han brindado valiosa información que hemos hecho llegar a nuestros representados para que puedan evaluar y decidir qué camino tomar”.

Por otra parte, aclararon que “También hemos tenido una reunión con el ministro de Producción y Economía de la Ciudad, Giousti y el secretario PyME de la Ciudad, Cristian Bauab y también hemos mantenido reuniones con miembros de la Junta Comunal 15”.

Según consiga en portal, los integrantes de ACIPAVOPCH, las medidas paliativas que se están tomando para este sector de la economía porteña, se viene trabajando en mayor parte gracias a las políticas decretadas desde el Ejecutivo Nacional.

Además, aseguraron que “El Gobierno porteño no ha tomado ninguna decisión respecto al ABL, Patentes o Ingresos Brutos o sobre alguna medida concreta que ayude a las empresas que por la pandemia no han abierto o aun las que hayan abierto, pero que, por la baja de consumo, no cubren ni los costos de servicios. Las únicas medidas concretas han sido las del Gobierno Nacional”.

(49)