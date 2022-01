CABA: Autopistas 45 % más caras desde el miércoles

now playing

now playing

now playing

now playing

Es porque comienza a correr el aumento del 45% en autopistas porteñas dispuesto por la Legislatura de la Ciudad días antes de cerrar el 2021 en audiencia pública. Comienza a regir desde la medianoche del miércoles 12 de enero para las Autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno, Illia, Salguero, Peaje Alberti y Paseo del Bajo.

Según la disposición del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la medianoche del miércoles 12 de enero regirá el nuevo cuadro tarifario con subas del 45% en las Autopistas 25 de Mayo; Perito Moreno; Illia /Retiro II/ Sarmiento, Salguero, Peaje Alberti y Paseo del Bajo. Las nuevas tarifas se discutieron en Audiencia Pública el 22 de diciembre pasado, como informó Pura Ciudad.

Recordemos que el aumento fue propuesto “a fin de optimizar la eficiencia del servicio y adaptar el mismo a las necesidades operativas y tecnológicas actuales de la actividad” por la empresa estatal Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), concesionaria de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de Conexión Física con la Provincia de Buenos Aires, ante la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de CABA.

La explicación de las fuentes oficiales indica que esta suba es “a fin de contribuir a morigerar los períodos de congestión contempló tarifas diferenciales, considerando hora “pico” de lunes a viernes de 7 a 11 horas y de 16 a 20 horas en ambos sentidos y una tarifa diferenciada para los días sábados, domingos, feriados y días no laborables con fines turísticos en el horario de 11 a 15 horas, en sentido provincia, y de 17 a 21 horas, en sentido al centro”.

En las nuevas tarifas, se consideró continuar con la estructura de “bandas horarias diferenciadas existente, lo que a su vez continúa en línea con las principales concesionarias viales de los accesos a la Ciudad”, según informaron las autoridades.

En este sentido, el valor en la Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno, para motos, en hora no pico será de $ 43,59 y en hora pico costará $ 69,75; para vehículos livianos, que son los que tienen altura menor a 2,30 metros el valor en hora no pico será de $ 104,63 y en hora pico $ 148,22, para livianos con remolque de altura menor a 2,30 metros en hora no pico el valor será de $ 165,66 y en hora pico costará $ 244,13.

En tanto, para los vehículos pesados, en las 4 categorías los precios en hora no pico van desde $ 165,66 en hora no pico el de menor valor hasta $ 462,09 para los más pesados, de entre 5 a 7 ejes. En hora pico van desde $ 244,13 hasta 1028,81.

Con respecto a la Autopista “Paseo del Bajo”, el valor prevé “una tarifa plana y única para los vehículos pesados de tres o más ejes y para los vehículos asignados específicamente a la seguridad de los pesados, esquema que se mantiene en el nuevo cuadro tarifario propuesto”. El valor único para todos los camiones será de $ 135.63.

(67)