Alberto Fernández: “Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil”

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

En el esperado anuncio de esta tarde, el Presidente Alberto Fernández sostuvo: “Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil”.

El Primer Mandatario, realizó el anuncio junto al Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, ambos presentes, desde la Quinta de Olivos. Además, a través de videoconferencia, esta vez se sumaron, Gerardo Morales, los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales, de Chaco, Jorge Capitanich y de Río Negro, Arabela Carreras.

Según confirmó el presidente, “Estamos muy lejos de solucionar el problema”, a la vez que anunció un plan progresivo que contempla 6 etapas.

Los anuncios tenían que ver con la cuarentena, y la posibilidad de flexibilizar algunas actividades, especialmente en el AMBA. Como ya lo viene haciendo en otras oportunidades, Fernández comenzó a la conferencia de prensa dando una serie de datos acerca del comportamiento del nuevo coronavirus, en el país y en el mundo, luego dijo que “Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a tratar de ir volviendo a la vida habitual en forma escalonada”.

Igualmente no dejó de recordar que aún Argentina está lejos de ganar la batalla y que, de ser necesario, se dará marcha atrás en las medidas de flexibilización.

En otro pasaje de su discurso, Fernández manifestó: “Yo creo que en estos 14 días a pesar de los números que vamos a revisar y ustedes ya conocen, donde se observa un incremento de contagios y fallecidos, aun así seguimos estando en términos comparativos en una situación buena para no pecar de optimistas”.

“En este tiempo buscamos que ningún argentino se quede sin atención y eso lo hemos logrado. Es muy importante eso”, agregó.

Por otra parte, el presidente aclaró que “Todo el esfuerzo que hemos hecho, no ha sido inútil. Por mucho que nos duele la sensación de encierro y los problemas que genera, el aislamiento es lo que nos permite no caer en la crisis que cayó el país vasco. No caer en el riesgo de elegir quién vive y quién muere”.

“A pesar de todos los esfuerzos, el riesgo de contagio existe y debemos extremar los cuidados para que se pueda controlar la situación” dijo en varias oportunidades Alberto Fernández-

Además aconsejó que “Todo aquel que tenga más de 65 años y tenga enfermedades existentes continúe en su casa y continúe cuidándose”. Y remarcó que “si hay que volver atrás, volveremos atrás. Y si hay que ajustar, ajustaremos”. Un tema que estuvo en la agenda mediática toda la semana es el de la unidad. En este sentido, señaló: “Todo esto que hicimos es exitoso por la unidad que tuvimos. Tenemos que seguir trabajando del mismo modo”.

(48)