Volvieron los Juegos Porteños con presencialidad

La competencia deportiva de la Ciudad se puso en marcha este fin de semana de manera presencial con tres disciplinas: levantamiento de pesas, ciclismo y cestoball. Esta semana arrancan el básquet y BMX. Seis mil deportistas regresan a la competencia presencial en 63 disciplinas. Hay tres categorías y será en 20 sedes.

Después de un 2020 mediado por el coronavirus donde la edición fue virtual con apenas algunos deportes obligados por la pandemia, se lanzaron los Juegos 2021 en el que habrá seis mil deportistas en 63 disciplinas compitiendo en más de 20 sedes.

En este contexto, el polideportivo de la calle Freire N° 120 en el barrio de Colegiales fue el centro de reencuentro para la comunidad deportiva integrada por las federaciones metropolitanas, jóvenes atletas, adultos mayores, ONGs, funcionarios porteños para celebrar y dar por iniciados oficialmente los Juegos.

La presentación contó con dos madrinas de lujo: la ex Leona Vanina Oneto y la ex garrochista Alejandra García. Y por primera vez el padrino es un atleta paralímpico, Lucas Poggi, referente de natación adaptada, quien antes de viajar a Tokio a representar a Argentina estuvo presente apadrinando el certamen.

En este 2021, la competencia deportiva de la Ciudad organizada por la Subsecretaría de Deportes porteña volvió con todo y miles de chicas, chicos y adolescentes desde este fin de semana comenzaron a competir en los distintos deportes y disciplinas que tanto aman.

La que dio el puntapié inicial fue el levantamiento de pesas que se desarrolló el sábado en el CeNARD con un buen número de atletas, tanto en la rama femenina, como masculina.

LOS GANADORES FUERON: Bautista Cáceres (Sub 12, 45kg, Club Magnus), Matheo Moyano Da Rosa (Sub 12, 61kg, El Club de la Fuerza), Ramiro Palombo (Sub 15, 49kg, Club Magnus), Nicolás Lista (Sub 15, 61kg, 2TGym), Valentín Cáceres (Sub 17, 61kg, Club Magnus), Mateo Miciolevicius (Sub 17, 67kg, 2TGym), Federico Coto (Sub 17, 73kg, Club Magnus), Ramiro Alvarez Eletto (Sub 17, 81kg, Club Jauken), Ramiro Anselmi (Sub 17, 89kg, Club Magnus), Delfina Rodríguez (Sub 12, 59kg, Club Magnus), Sofía Báez (Sub 17, 55kg, Club Magnus), Valentina Araoz (Sub 17, 64kg, Club Comunicaciones) y Lourdes Pintor (Sub 17, 76 kg, Club Magnus)

En tanto, el domingo pasado los Juegos Porteños continuaron con el ciclismo que se realizó en el Parque Manuel Belgrano con dos competencias de velocidad: 200 y 500 metros. Los ganadores fueron: Lucas Monteagudo, Mateo Duque Cano, Joaquín Cabrera, Santiago Pascual y Joaquín Musacchio.

Otra de las sedes fue el Club Atlético Vélez Sarsfield tuvo lugar la competencia de cestoball con la participación de distintos clubes de la Ciudad.

Y fue el Club Sitas el que dominó la escena de la jornada ya que se alzó con el primer puesto en las categorías cadetes y minis.

Qué son los juegos porteños

El objetivo es fomentar el deporte de forma inclusiva, participativa y formativa, generando la difusión de los valores deportivos, además de descubrir nuevos talentos para potenciar su desarrollo futuro.

Los Juegos Porteños están dirigidos a jóvenes de entre 8 y 18 años, sean federados o no, a personas con discapacidad de entre 12 y 18 años y a adultos mayores a partir de los 60 años. Habrá tres: juveniles convencionales, adaptados y adultos mayores.

La inscripción se puede hacer de modo online gratuitamente en www.buenosaires.gob.ar/juegosporteños y hay tiempo hasta 10 días antes del inicio de cada competencia.

Se compite en tres categorías en los siguientes deportes:

Juveniles: ajedrez, acuatlón, atletismo, bádminton air, bádminton, básquet 3×3, básquet 5×5, beach handball, béisbol, BMX, boxeo, breaking, cestoball, cestobeach, ciclismo, ciclismo de montaña, esgrima, futbol 11 masculino, futbol femenino, gimnasia artística/trampolín, gimnasia rítmica, handball, hockey, hockey sobre patines, judo, karate, kung fu/kuoshu, levantamiento olímpico, lucha, natación, natación artística, optimist, patín artístico, patín carrera, pelota paleta, racketball, rugby, saltos ornamentales, skate y monopatín, softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro deportivo, tiro con arco, vóley, vóley playa, waterpolo y windsurf.

Adultos mayores: ajedrez, newcom, orientación, padel, sapo, tenis de mesa y tejo.

Adaptados: atletismo, básquet 3×3, bochas, goalball, natación, tenis de mesa y vóley sentado.

