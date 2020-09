La Paternal: Avanza la obra de las torres de 17 pisos

Las Torres del Parque La Isla de La Paternal sigue en constante avance, por lo que crece la preocupación de los vecinos del barrio.

En el barrio porteño de La Paternal, la obra de las torres continúa en avance en medio de la pandemia, por lo que el colectivo barrial “No a las Torres en la Isla de La Paternal” se reunió en forma virtual.

En encuentro contó con la presencia de Leonardo Luchesse y el legislador Javier Andrade, ambos del Frente de Todos. El motivo de la reunión: el avance de la construcción de once torres de 17 pisos en el Parque La Isla de La Paternal, el predio está ubicado entre las calles Zabala, Chorroarín, avenida De los Constituyentes y Gutemberg.

Cabe señalar, que el Parque La Isla es el segundo pulmón verde de la Ciudad, informa el portal Parque Chas Web.

En el encuentro, los vecinos hicieron saber acerca de su preocupación por el avance del megaproyecto inmobiliario que además de anular el importante espacio verde público de La Paternal (Comuna 15), lo que según comentaron los asistentes, eso atentaría contra la identidad del barrio, provocaría la extinción de aves que utilizan el corredor biológico de la Facultad de Agronomía/Cementerio de Chacarita para su reproducción, provocaría el colapso de tránsito vehicular y servicios públicos, e impedirían la dispersión de los gases emanados del crematorio del cementerio.

Desde el colectivo No a las Torres, denuncian que “La ley 2930, que constituye el Plan Urbano Ambiental, plantea como objetivo específico el incremento, la recuperación y mejoramiento del espacio público, parques, plazas y paseos, la promoción de áreas de circulación peatonal, la inclusión de forestación y mobiliario, la regulación y control de los niveles de calidad ambiental y paisajística del espacio público. Esto se contradice flagrantemente con el mismo proyecto de construcción de 11 torres en un barrio de casas bajas”.

En este sentido, y a través de una comunicación que dieron a conocer por las redes sociales, los vecinos consideran que “La escribanía de Rodríguez Larreta no para de avanzar en la Ciudad, aún en cuarentena y haciendo oídos sordos a los reclamos de los vecinos en esta lucha que es de larga data. Nuestro colectivo vecinal le sigue diciendo ¡No a las torres en La Isla!, sí a la identidad barrial, sí al segundo pulmón verde de la Ciudad”.

Por otra parte, Javier Andrade, Legislador Porteños, integrante de la Comisión de Medio Ambiente, indicó en diálogo con Parque Chas Web que “Estamos muy atentos porque han cercado una de las parcelas que tiene el Parque y obviamente no tuvieron en cuenta la propuesta que realizaron los vecinos de un proyecto alternativo que mejoraba las condiciones para acceder al predio. En este momento estamos realizando averiguaciones y hasta el momento no hemos podido certificar que haya un permiso de obra en curso, no lo descartamos, pero dirigimos las notas correspondientes a las áreas del Gobierno de la Ciudad que tienen relación a este tema y no hemos recibido respuesta hasta el momento”.

