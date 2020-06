¿Cuáles son las nuevas actividades permitidas en CABA?

Anoche se anunciaron cuáles serán las nuevas actividades que se habilitarán en la Ciudad de Buenos Aires.

En conferencia de prensa, anoche el Presidente Alberto Fernández, junto al Jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el Gobernador Bonaerense, Axel Kicillof, anunció que el aislamiento social, preventivo y obligatorio continuará en el AMBA hasta en 28 de junio. Sin embargo en CABA, se habilitaron algunas actividades.

Por otra parte, esta mañana, Larreta explicó cómo y cuáles serán las medidas que se implementarán a partir del lunes.

Algunos se preguntarán por qué se flexibiliza la ciudad cuando los casos de covid19 están subiendo. En este sentido Larreta explicó hoy que “En la medida que podamos tener actividades que no aglomeren gente y se cumpla un protocolo de distanciamiento, de aseo y del uso de tapabocas, no hay riesgos”.

Fernán Quirós, por su parte señaló que “Nosotros hemos visto que se han dañado diferentes dimensiones de las personas y por eso creemos que tenemos que dar una respuesta a la ciudadanía, porque necesitamos que todos sigan enfocados en lo que tenemos que hacer. Mantener el distanciamiento físico y continuar en casa”.

Entre las actividades que se habilitarán está la posibilidad de salir a entrenar (en horario nocturno y en parques), salidas recreativas con los niños sábados y domingos, apertura de comercios barriales de ropa y calzado.

Asimismo, esta mañana el gobierno porteño informó que desde mañana se realizará una búsqueda activa de casos positivos en los barrios con un esquema similar al ejecutado en los barrios de emergencia. También se realizará un “redespliegue” nocturno de la Policía para garantizar la seguridad en los parques a los cuales acudan los deportistas a entrenar.

En relación a la salida recreativa con los niños, se extenderá a los sábados y domingos, sin restricción por número de documento, a no más de 500 metros del domicilio, respetando el distanciamiento social y siempre usando tapabocas (obligatorio para mayores de 6 años.)

En cuanto a la posibilidad de poder salir a un parque a entrenar, el horario permitido será de 20 a 8 hs, no más de 1 hora por día. Para esta actividad se reforzará la seguridad en los parques. Se habilita a correr, caminar, andar en bicicleta, circular en rollers y otras actividades similares, de no más de 2 personas, respetando el distanciamiento mínimo de 2 metros, el tapabocas no es de uso obligatorio mientras se realiza la actividad. Y no está permitido el traslado en auto o transporte público para hacer ejercicio.

Otra actividad que se habilitó es la apertura de comercios barriales o de cercanía de ropa y calzado, donde se atenderá según DNI, siempre con uso de tapabocas y distanciamiento, sin el uso de probadores.

