CABA no firmará el Consenso Fiscal entre Nación 2022

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

Lo adelantó el jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, que además buscan que en vez de esa firma se haga en su lugar “una reforma tributaria integral para generar trabajo”.

A su vez, asegura que este pacto inhabilita reclamos judiciales ante el gobierno nacional y también recuerda que Ciudad mantiene un litigio por “la quita inconstitucional de coparticipación”.

De esta manera, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la única jurisdicción que no firmará el consenso fiscal 2022 que es llevado adelante por el gobierno nacional, al cual ya adhirieron 23 provincias. A partir de esta firma, los gobernadores, tendrán facultades para subir y crear nuevos impuestos. Este lunes, a las 17 hs se realizará el acto oficial en Casa Rosada junto a los mandatarios que sellaron el acuerdo.

Por su parte, el jefe de gabinete de ministros de la CABA, Felipe Miguel, explicó este lunes: “No vamos a aumentar impuestos y por eso no acompañamos este consenso fiscal. No estamos de acuerdo con aumentar los impuestos, sí con una reforma tributaria integral para generar trabajo. Este consenso fiscal suspende las acciones judiciales frente al Gobierno nacional, en CABA tenemos un reclamo importante por la quita inconstitucional de coparticipación”.

Esta nueva medida, firmada por todas las provincias menos la Ciudad de Buenos Aires, empodera a las provincias sobre la posibilidad de legislar un impuesto al aumento de riqueza obtenido por herencias, legados, donaciones y anticipos de herencia. También se contempla aplicar alícuotas máximas para el impuesto sobre los Ingresos Brutos: para agricultura, ganadería, pesca, minería de 0,75%; industria manufacturera, 1,50%; construcción, 2,5%; comercio, 5%; hoteles y restaurantes, 4,5%; comunicaciones 5,5%; telefonía celular 6,5%; intermediación y servicios financieros 9% (créditos hipotecarios exento); actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 5%; servicios sociales y de salud 4,75%.

En tanto, la negativa de Rodríguez Larreta no cayó bien al oficialismo del Frente de Todos. Uno de los referentes que habló fue el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, que expuso: “Trabajamos construyendo acuerdos con las provincias, atendiendo la diversidad y las necesidades de nuestro extenso país con una mirada federal. Por tercer año consecutivo vamos a firmar el Consenso Fiscal con todos los distritos excepto CABA”.

A su vez, De Pedro comentó sobre el acuerdo y la autonomía de las jurisdicciones, y dijo que “el nuevo acuerdo devuelve autonomía a las provincias y también equilibra el sistema fiscal a lo largo del territorio. Es momento de impulsar políticas pensando en una Argentina con más industria, empleo y crecimiento”.

Asimismo, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo además que el Gobierno porteño “aprobó” la suba de impuestos en territorio local: “A través de su presupuesto y de sus leyes impositivas (aumentó) un 52% el ABL y las patentes”. Además, agregó que se aplicó una suba de un punto a la alícuota del impuesto sobre los Ingresos Brutos a los bancos (del 7% a 8%) y por segundo año consecutivo se cobra una alícuota del 1,2% al uso de tarjetas de crédito (sellos).

(56)